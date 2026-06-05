泰國美食熱燒不停 家樂福泰國食展祭火山排骨、榴槤吸客

家樂福連續五年推出泰國美食商品，今年再度與DITP泰國國際貿易促進局（泰國商務處）強強聯手，即日起推出深受矚目的「泰美味」主題食展，特別精選引進近30款泰國道地風味商品與產地直送特色生鮮蔬果，更重磅推出多款「即時冷凍料理包」，全面搶攻異國料理與居家自煮商機。

泰國商務處李佩佩處長表示：泰國美食深受全球消費者喜愛，在臺灣同樣廣受歡迎，目前全臺已有超過1,000家泰國餐廳，充分展現臺灣民眾對泰式料理風味與特色的喜愛。

在貿易方面，泰國亦是臺灣第八大農產品與食品進口來源國。2025年，臺灣自泰國進口農產品與食品總值超過5.8億美元，顯示泰國是臺灣重要的食品貿易夥伴之一。此次與家樂福合作舉辦泰國商品周，希望讓臺灣消費者能夠體驗並品嚐來自泰國的優質食品，特別是深受歡迎、風味獨特的泰國水果，如山竹與榴槤。今年，家樂福也引進多項泰國人氣商品，包括即食料理、泰式綠咖哩、打拋豬，以及泰式麵食等，讓消費者能更加方便地品嚐道地泰國美食。

家樂福表示，尤其偏愛水果王國直送的獨特生鮮與酸辣帶勁的即食料理。今年家樂福特別因應忙碌現代人的「快自煮」需求，強力推薦引進更有「泰度」的冷凍料理包，包含社群爆紅的話題新商品「德利茂（冷凍）經典火山排骨」；以及同樣由德利茂推出、精選道地打拋葉大火快炒的「打拋豬」、濃郁溫潤中帶微辣後勁的「綠咖哩雞」，以及金黃酥脆的「泰式椒麻雞」。

泰國產期直航直送的堅強陣容更是主打「新鮮絕不能錯過」。備受期待的「泰國空運盒裝山竹」重磅來台，還有掃貨市面上的泰國「金枕頭榴槤」、清甜解渴的「泰國香水椰子」與清脆爽口的「泰國蘆筍/玉米筍」，全方位滿足台灣消費者的水果癮與健康飲食需求，預計進口水果的業績可以成長20%。