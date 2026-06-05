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aespa聯名I'm donut來了！4款檸檬甜甜圈限量開搶、只賣兩週

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
透過奶酥碎與檸檬奶霜展現成熟風味的「Bitter Sweet Lemon」。圖／富錦樹提供
透過奶酥碎與檸檬奶霜展現成熟風味的「Bitter Sweet Lemon」。圖／富錦樹提供

韓流人氣女團aespa帶著第二張正規專輯《LEMONADE》強勢回歸，不僅掀起樂壇話題，更首度跨界攜手來自日本的人氣生甜甜圈品牌「I'm donut?」推出期間限定聯名企劃。雙方以專輯核心意象「檸檬」為靈感，打造4款限定甜甜圈與多項收藏周邊，將於6月8日至6月21日在台北店限時開賣。

此次聯名以《LEMONADE》專輯中酸甜交織、帶有微苦餘韻的情緒氛圍為創作起點，將aespa的音樂世界觀轉化為能夠品嚐與收藏的實體體驗。從甜甜圈風味設計到包裝視覺，皆融入專輯代表性的檸檬元素與品牌識別，希望讓粉絲透過味覺與視覺同步感受專輯想傳遞的情感層次。

聯名系列共推出4款限定口味，包括以經典檸檬糖霜呈現專輯主題的「I'm Lemon ?」、融合馬斯卡彭起司奶霜與檸檬皮香氣的「Sour Market Tiramisu」、以檸檬酸感搭配輕盈奶霜打造的「Acid Lemonade Cloud」，以及透過奶酥碎與檸檬奶霜展現成熟風味的「Bitter Sweet Lemon」。4款甜甜圈皆圍繞《LEMONADE》的酸、甜、苦與清香等多重感官層次設計，展現aespa獨特的個性魅力。

除了限定甜甜圈之外，本次合作也同步推出棒球帽、環保提袋等周邊商品。其中最受矚目的限定貼紙以「I'm aespa ?」為主題，巧妙融合aespa與「I'm donut?」兩大品牌元素，整體設計以檸檬黃為主視覺色彩，搭配品牌經典問號符號，展現夏日清新氛圍。

本次聯名商品採限量販售形式，推出售價480元的4入限定組合，內含4款聯名甜甜圈各一顆，恕不開放單顆選購。凡購買組合即可隨機獲得aespa限定貼紙一張。活動期間每日限量100組，每日上午9點45分發放號碼牌，10點正式開賣。aespa聯名棒球帽全台限量30頂、環保提袋限量80個，每人限購 1 頂（個），數量有限，售完為止。

以經典檸檬糖霜呈現專輯主題的「I'm Lemon ?」。圖／富錦樹提供
以經典檸檬糖霜呈現專輯主題的「I'm Lemon ?」。圖／富錦樹提供

aespa 聯名款環保提袋。圖／富錦樹提供
aespa 聯名款環保提袋。圖／富錦樹提供

aespa聯名棒球帽。圖／富錦樹提供
aespa聯名棒球帽。圖／富錦樹提供

融合馬斯卡彭起司奶霜與檸檬皮香氣的「Sour Market Tiramisu」。圖／富錦樹提供
融合馬斯卡彭起司奶霜與檸檬皮香氣的「Sour Market Tiramisu」。圖／富錦樹提供

以檸檬酸感搭配輕盈奶霜打造的「Acid Lemonade Cloud」。圖／富錦樹提供
以檸檬酸感搭配輕盈奶霜打造的「Acid Lemonade Cloud」。圖／富錦樹提供

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