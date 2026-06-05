中央書局「節間之續」竹藝特展登場！白沙屯粉紅超跑竹碗、竹單車現身
獲選首屆百大文化基地的中央書局，持續透過展覽串連土地、文化與生活美學。繼「島中央．記藝」系列首檔「指尖之間」工藝特展後，第二檔「節間之續」竹藝特展即日起登場，邀請南投竹山的元泰竹藝社策展，透過竹材結構展示、工藝製程解構與創新設計作品，帶領讀者重新認識竹藝在當代生活中的嶄新面貌。
這次展覽最大的亮點是首次於中央書局展出的經典竹單車。策展人、元泰竹藝社第三代負責人林家宏表示，竹單車的誕生源於一個簡單卻重要的思考：如何讓年輕世代重新看見竹子的可能。團隊運用竹材天然輕量、高韌性的特性，結合現代工藝與設計思維，將竹子轉化為兼具功能性、美感與永續精神的交通工具，讓傳統材料成為貼近現代生活的設計語言。
除了竹單車外，2025年熱門話題「白沙屯媽祖Ｑ版竹碗」也將現身展出，並帶出一系列以竹節廢料再利用打造的特色竹杯。過去被視為加工剩料的竹節，經過高溫碳化、乾燥與手工打磨後，化身為哥吉拉、白沙屯媽祖及Miffy等人氣竹杯。作品皆選用孟宗竹及三年以上桂竹製作，並以100%竹節材料再利用完成，展現循環設計與永續工藝的實踐成果。展場設計的「凹豆杯牆」也十分吸睛，色彩繽紛的竹杯採用歐盟認證環保無毒水性塗料製作，不僅提升產品耐用性，也展現竹工藝更多元的設計風格。從實用器皿到風格選物，讓永續產品不再只是環保選擇，更能成為展現個人生活品味的日常用品。
出身竹山竹藝世家的林家宏，原本從事飛機引擎維修工作，返鄉接班後，面對竹產業因塑膠製品興起而逐漸沒落的挑戰，開始思考如何讓竹子重新回到現代人的生活之中。秉持「不要製造一次性垃圾」的理念，他開發出台灣第一支竹牙刷，之後陸續推出竹吸管、竹杯、竹碗等產品，持續以循環經濟與零廢棄思維進行創新，讓每一段竹材都能發揮最大的價值。
此外，展題「節間之續」的「節間」，象徵竹節與竹節之間的生命段落，「之續」則代表生命的延續與再生。展覽透過竹材原貌、半成品與製程展示，完整呈現竹子從自然生成到成為生活器物的歷程，讓讀者看見每一段竹節如何因應不同特性，轉化為各具特色的作品。
展覽期間也將於6月28日舉辦「凹豆杯彩繪手作體驗課程」，邀請讀者親身參與竹工藝創作，在手作過程中感受竹材的溫度與工藝的魅力。
【島中央 • 記藝〡節間之續】竹藝特展
展覽時間：115/6/3(三) ~115/8/2(⽇) 每周三~周日11:00~19:00
展覽地點：中央書局 1F (台中市台灣大道一段235號)
手作課程：6/28(日) 上午10:00~12:00 精選圖騰凹豆杯彩繪手作體驗課程
報名網址： https://lihi1.me/wUsFP
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