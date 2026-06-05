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中央書局「節間之續」竹藝特展登場！白沙屯粉紅超跑竹碗、竹單車現身

聯合報／ 記者黃仕揚/台北即時報導
以孟宗竹打造白沙屯媽祖竹碗，結合「粉紅超跑」文化意象是2025年媽祖繞境的熱門話題。圖/中央書局提供
以孟宗竹打造白沙屯媽祖竹碗，結合「粉紅超跑」文化意象是2025年媽祖繞境的熱門話題。圖/中央書局提供

獲選首屆百大文化基地的中央書局，持續透過展覽串連土地、文化與生活美學。繼「島中央．記藝」系列首檔「指尖之間」工藝特展後，第二檔「節間之續」竹藝特展即日起登場，邀請南投竹山的元泰竹藝社策展，透過竹材結構展示、工藝製程解構與創新設計作品，帶領讀者重新認識竹藝在當代生活中的嶄新面貌。

這次展覽最大的亮點是首次於中央書局展出的經典竹單車。策展人、元泰竹藝社第三代負責人林家宏表示，竹單車的誕生源於一個簡單卻重要的思考：如何讓年輕世代重新看見竹子的可能。團隊運用竹材天然輕量、高韌性的特性，結合現代工藝與設計思維，將竹子轉化為兼具功能性、美感與永續精神的交通工具，讓傳統材料成為貼近現代生活的設計語言。

除了竹單車外，2025年熱門話題「白沙屯媽祖Ｑ版竹碗」也將現身展出，並帶出一系列以竹節廢料再利用打造的特色竹杯。過去被視為加工剩料的竹節，經過高溫碳化、乾燥與手工打磨後，化身為哥吉拉、白沙屯媽祖及Miffy等人氣竹杯。作品皆選用孟宗竹及三年以上桂竹製作，並以100%竹節材料再利用完成，展現循環設計與永續工藝的實踐成果。展場設計的「凹豆杯牆」也十分吸睛，色彩繽紛的竹杯採用歐盟認證環保無毒水性塗料製作，不僅提升產品耐用性，也展現竹工藝更多元的設計風格。從實用器皿到風格選物，讓永續產品不再只是環保選擇，更能成為展現個人生活品味的日常用品。

出身竹山竹藝世家的林家宏，原本從事飛機引擎維修工作，返鄉接班後，面對竹產業因塑膠製品興起而逐漸沒落的挑戰，開始思考如何讓竹子重新回到現代人的生活之中。秉持「不要製造一次性垃圾」的理念，他開發出台灣第一支竹牙刷，之後陸續推出竹吸管、竹杯、竹碗等產品，持續以循環經濟與零廢棄思維進行創新，讓每一段竹材都能發揮最大的價值。

此外，展題「節間之續」的「節間」，象徵竹節與竹節之間的生命段落，「之續」則代表生命的延續與再生。展覽透過竹材原貌、半成品與製程展示，完整呈現竹子從自然生成到成為生活器物的歷程，讓讀者看見每一段竹節如何因應不同特性，轉化為各具特色的作品。

展覽期間也將於6月28日舉辦「凹豆杯彩繪手作體驗課程」，邀請讀者親身參與竹工藝創作，在手作過程中感受竹材的溫度與工藝的魅力。

【島中央 • 記藝〡節間之續】竹藝特展

展覽時間：115/6/3(三) ~115/8/2(⽇) 每周三~周日11:00~19:00

展覽地點：中央書局 1F (台中市台灣大道一段235號)

手作課程：6/28(日) 上午10:00~12:00 精選圖騰凹豆杯彩繪手作體驗課程

報名網址： https://lihi1.me/wUsFP

展覽呈現竹材不同過程的樣貌，包含竹屑、竹粉及生物分解等，呈現竹材全利用的實踐。圖/中央書局提供
展覽呈現竹材不同過程的樣貌，包含竹屑、竹粉及生物分解等，呈現竹材全利用的實踐。圖/中央書局提供

透過與米飛兔、哥吉拉等知名IP合作，將竹工藝融入熟悉的角色拉近與現代生活的距離。圖/中央書局提供
透過與米飛兔、哥吉拉等知名IP合作，將竹工藝融入熟悉的角色拉近與現代生活的距離。圖/中央書局提供

竹節運用解說帶出以竹節延伸製作微凹豆杯讓讀者認識竹藝用續循環的運用。圖/中央書局提供
竹節運用解說帶出以竹節延伸製作微凹豆杯讓讀者認識竹藝用續循環的運用。圖/中央書局提供

「凹豆杯」杯體採用三年以上桂竹竹節回收再製，色彩繽紛的設計，兼具保溫、保冰特性。圖/中央書局提供
「凹豆杯」杯體採用三年以上桂竹竹節回收再製，色彩繽紛的設計，兼具保溫、保冰特性。圖/中央書局提供

「節間之續」竹藝特展由竹三代林家宏策展並首次展出經典竹單車。圖/中央書局提供
「節間之續」竹藝特展由竹三代林家宏策展並首次展出經典竹單車。圖/中央書局提供

白沙屯媽祖 白沙屯 南投

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