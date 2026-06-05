李沐、曾敬驊氣質同框 站台Miu Miu全新微風信義專門店

義大利精品品牌Miu Miu在台北又有新據點，全新概念專門店今正式進駐微風信義。新店開幕除帶來最新2026 L'Été夏日系列，更同步引進與全球同步的店裝概念，勢必引爆信義區的搶購熱潮。

日前開幕活動中，新生代男神曾敬驊與潛力女星李沐聯袂現身。李沐身穿巴拿馬棉質連身裙內搭府綢襯衫，腳踩休閒鞋並手提Vivant皮革手提包，展現甜美又不失優雅的少女氣質；曾敬驊則以水洗丹寧外套搭配羊毛針織衫與水洗丹寧牛仔褲，手提Viviant皮革手提包，完美演繹率性不羈。

Miu Miu本季工藝與設計再度展現大膽突破，夏日系列圍繞三大核心。工藝上聚焦「本染工藝」技術，以較薄的染料上色，清晰呈現皮革原始毛孔與紋路，觸感宛如麂皮卻保留皮革特性。品牌更玩轉材質的對比與衝突，將質地較硬的巴拿馬布與柔軟皮革結合，並將麂皮外套進行削薄處理，讓炎夏穿著依然透氣。設計上從仿舊水洗工裝外套的生活感，到荷葉邊的浪漫，再到比基尼剪裁與亮片元素的火辣，瀰漫著對未來的樂觀期盼。

嶄新登場的Vivant肩背包與皮革手提包則成為造型關鍵，搭配水晶刺繡平底鞋更是吸睛。針對夏日海邊情境，品牌推出大量Raffia草製成的珠珠包、野餐籃與大容量包款，品牌並發揮創意將常見的絲巾轉化為可與鞋子搭配的飾品，展現十足玩心。

微風信義專門店佔地約27坪，也是全台首間採用木格柵設計元素的店鋪，店內裝潢並結合溫柔的天空藍色調形成鮮明對比，再次呼應Miu Miu品牌核心的「對比與衝突」美學概念，打造出專屬Miu Miu女孩的夢幻空間。

Miu Miu仿拉菲草編織手提袋，58,000元。圖／Miu Miu提供

Miu Miu運動沙灘涼鞋，價格店洽。圖／Miu Miu提供

Miu Miu台北微風信義專門店。圖／Miu Miu提供

Miu Miu水晶刺繡帆布運動鞋，37,500元。圖／Miu Miu提供

曾敬驊。記者林士傑／攝影

Miu Miu木頭拼接串珠手提包，價格店洽。圖／Miu Miu提供

李沐。記者林士傑／攝影

Miu Miu尼龍繩裝飾牛仔帽，價格店洽。圖／Miu Miu提供