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李沐、曾敬驊氣質同框 站台Miu Miu全新微風信義專門店

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
李沐（左）與曾敬驊一同出席Miu Miu微風信義專門店開幕。記者林士傑／攝影
李沐（左）與曾敬驊一同出席Miu Miu微風信義專門店開幕。記者林士傑／攝影

義大利精品品牌Miu Miu在台北又有新據點，全新概念專門店今正式進駐微風信義。新店開幕除帶來最新2026 L'Été夏日系列，更同步引進與全球同步的店裝概念，勢必引爆信義區的搶購熱潮。

日前開幕活動中，新生代男神曾敬驊與潛力女星李沐聯袂現身。李沐身穿巴拿馬棉質連身裙內搭府綢襯衫，腳踩休閒鞋並手提Vivant皮革手提包，展現甜美又不失優雅的少女氣質；曾敬驊則以水洗丹寧外套搭配羊毛針織衫與水洗丹寧牛仔褲，手提Viviant皮革手提包，完美演繹率性不羈。

Miu Miu本季工藝與設計再度展現大膽突破，夏日系列圍繞三大核心。工藝上聚焦「本染工藝」技術，以較薄的染料上色，清晰呈現皮革原始毛孔與紋路，觸感宛如麂皮卻保留皮革特性。品牌更玩轉材質的對比與衝突，將質地較硬的巴拿馬布與柔軟皮革結合，並將麂皮外套進行削薄處理，讓炎夏穿著依然透氣。設計上從仿舊水洗工裝外套的生活感，到荷葉邊的浪漫，再到比基尼剪裁與亮片元素的火辣，瀰漫著對未來的樂觀期盼。

嶄新登場的Vivant肩背包與皮革手提包則成為造型關鍵，搭配水晶刺繡平底鞋更是吸睛。針對夏日海邊情境，品牌推出大量Raffia草製成的珠珠包、野餐籃與大容量包款，品牌並發揮創意將常見的絲巾轉化為可與鞋子搭配的飾品，展現十足玩心。

微風信義專門店佔地約27坪，也是全台首間採用木格柵設計元素的店鋪，店內裝潢並結合溫柔的天空藍色調形成鮮明對比，再次呼應Miu Miu品牌核心的「對比與衝突」美學概念，打造出專屬Miu Miu女孩的夢幻空間。

Miu Miu仿拉菲草編織手提袋，58,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu仿拉菲草編織手提袋，58,000元。圖／Miu Miu提供

Miu Miu運動沙灘涼鞋，價格店洽。圖／Miu Miu提供
Miu Miu運動沙灘涼鞋，價格店洽。圖／Miu Miu提供

Miu Miu台北微風信義專門店。圖／Miu Miu提供
Miu Miu台北微風信義專門店。圖／Miu Miu提供

Miu Miu水晶刺繡帆布運動鞋，37,500元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu水晶刺繡帆布運動鞋，37,500元。圖／Miu Miu提供

曾敬驊。記者林士傑／攝影
曾敬驊。記者林士傑／攝影

Miu Miu木頭拼接串珠手提包，價格店洽。圖／Miu Miu提供
Miu Miu木頭拼接串珠手提包，價格店洽。圖／Miu Miu提供

李沐。記者林士傑／攝影
李沐。記者林士傑／攝影

Miu Miu尼龍繩裝飾牛仔帽，價格店洽。圖／Miu Miu提供
Miu Miu尼龍繩裝飾牛仔帽，價格店洽。圖／Miu Miu提供

Miu Miu Vivant皮革手提肩背包，11萬5,000元。圖／Miu Miu提供
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男神 義大利 巴拿馬

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