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四年磨一劍！Grand Seiko全新Ushio 300潛水表 一秀日式頂級工藝

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
除了可多段延展的金屬表帶，潮汐Ushio 300潛水表並具有矽膠表帶，營造水下或陸地的運動活力。圖／Grand Seiko提供
除了可多段延展的金屬表帶，潮汐Ushio 300潛水表並具有矽膠表帶，營造水下或陸地的運動活力。圖／Grand Seiko提供

Grand Seiko今年4月甫於2026年的日內瓦高級鐘錶展（Watches & Wonders），發表全新「潮汐 Ushio 300」潛水表，表款是繼前一代後四年再出發，除了實現年誤差20秒、相對薄型化、防水300米性能等特色，Grand Seiko日本設計師吉田顯（Akira Yoshida）並親自來台、解說設計的種種幕後緣由。

本次在台發表的潮汐Ushio 300潛水表，屬於Grand Seiko在2020所發表的Evolution 9 Style，如果品牌經典設計44GS（Grand Seiko Style） 可被視為日式頂級正裝，那麼Evolution 9 Style不僅延續技術與美的雙重高標，也從商務、正式場合走向生活，游刃有餘。

全新潮汐Ushio 300潛水表延續了Evolution 9 Style的精髓，分別帶來藍、綠兩種色彩面盤。其動力來源使用集結Grand Seiko信州時之匠工房大師級工藝所鍛造出的全新Caliber 9RB1 Spring Drive機芯，機芯並獲得U.F.A.（Ultra Fine Accuracy）認證，年誤差僅正負20秒、並具備三日動力儲存。

吉田顯於現場時分享，全新Grand Seiko「潮汐 Ushio 300」潛水表在開發時內部經歷重重討論，一開始嘗試將2022年所發表SLGA015的43.8毫米尺寸直接縮小，但整體輪廓將略為失真，因此最後決定將表耳加寬、變平，可兼顧光線的反射與光潔印象；吉田顯並進一步解釋，表款將有藍綠兩種顏色面盤，前者的靈感為Ushio（潮汐／うしお）、後者（綠色）則為Mitate（見立），前者是以海浪、潮汐為靈感，後者則暗藏了兩個R：Relax（放鬆）與Resort（度假村），同時他笑稱為了設計取財，甚至一日來回沖繩找靈感，成為設計幕後的小故事。

一旦近距離欣賞還可發現，兩只表款的小時時標也和2022年的SLGA015不同，從原本的圓形改為長方形鑽石時標，並使用手工鑲嵌固定，同時表帶也予以改良，加入潛水表專用設計的延展表扣，可在穿著潛水衣時快速調整，並提供安全的表扣鎖定功能。

目前兩只潮汐Ushio 300潛水表、藍色面盤的SLGB023與綠色面盤的SLGB025皆已到貨Grand Seiko台北101專門店，可逕行前往，或電洽02-8101-7914預約鑑賞。

Grand Seiko產品設計師吉田顯Akira Yoshida今日特地來台，分享產品設計的細節與開發過程。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko產品設計師吉田顯Akira Yoshida今日特地來台，分享產品設計的細節與開發過程。圖／Grand Seiko提供

Caliber 9RB1 Spring Drive機芯年誤差僅正負20秒、並具備三日動力儲存，是Grand Seiko信州時之匠工房大師之力的結晶。圖／Grand Seiko提供
Caliber 9RB1 Spring Drive機芯年誤差僅正負20秒、並具備三日動力儲存，是Grand Seiko信州時之匠工房大師之力的結晶。圖／Grand Seiko提供

漸層的面盤色彩提高了水下時的辨識度。圖／Grand Seiko提供
漸層的面盤色彩提高了水下時的辨識度。圖／Grand Seiko提供

40.8毫米的白鈦表殼尺寸較前一代SLGA015縮小，原因之一是捨棄了日期顯示功能，因為潛水時更重要的是當下時間，而較小的尺寸也可以進入西裝袖口內，融入不同生活場景。圖／Grand Seiko提供
40.8毫米的白鈦表殼尺寸較前一代SLGA015縮小，原因之一是捨棄了日期顯示功能，因為潛水時更重要的是當下時間，而較小的尺寸也可以進入西裝袖口內，融入不同生活場景。圖／Grand Seiko提供

Grand Seiko Evolution 9 Collection SLGB023腕表，白鈦、40.8毫米、Spring Drive 9RB1機芯，時間顯示、三日動力儲存，33萬元。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko Evolution 9 Collection SLGB023腕表，白鈦、40.8毫米、Spring Drive 9RB1機芯，時間顯示、三日動力儲存，33萬元。圖／Grand Seiko提供

封閉式後底蓋並有著Grand Seiko的象徵、雄獅標誌。圖／Grand Seiko提供
封閉式後底蓋並有著Grand Seiko的象徵、雄獅標誌。圖／Grand Seiko提供

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