黃仁勳離台前再嗑台式早餐 店家：他不是第一次來了

輝達（ NVIDIA ）創辦人暨執行長黃仁勳今（5日）結束為期兩週的訪台行程，啟程前往南韓。不過即便在離台當天，他仍不忘把握時間品嚐最熟悉的台灣味。他上午七點多就現身台北市大安區知名台式早餐「老漿家」延吉店，與妻子Lori、哥哥黃仁傑、以及科技播客《Lex Fridman Podcast》主持人Lex Fridman等一同用餐。

黃仁勳大約上午7時左右離開下榻飯店，抵達「老漿家」後立刻吸引大批粉絲聞風而至。許多人拿起手機拍照、排隊等待合影，而黃仁勳依舊展現一貫親民作風，對於民眾簽名、拍照要求幾乎來者不拒，現場氣氛熱烈，宛如小型粉絲見面會。

對於黃仁勳再次到訪，「老漿家」也在社群平台發文表示，「這已經不是教父第一次來到店裡用餐了唷！能再次受到教父的喜愛與支持，對我們而言是莫大的鼓勵與肯定。」店家表示，黃仁勳在繁忙行程中仍特地前來享用早餐，讓老漿家有機會成為他的口袋名單之一，深感榮幸，也承諾未來將持續以最好的餐點與服務回饋顧客。

隨著黃仁勳離開台灣，這趟橫跨Computex、GTC Taipei與供應鏈交流的訪台行程也正式畫下句點。不過從夜市、熱炒店到早餐店，他所掀起的「追星」熱潮，以及讓世界看見台灣美食與人情味的效應，仍持續在社群平台延燒。