不只藏王樹冰！日本第一美酒縣山形來台 7款清酒搭7道美食驚艷老饕

被譽為「日本第一美酒縣」的山形縣，日前在台北老爺酒店舉辦「2026山形縣精品酒Ｘ台灣味蕾品賞會」，以「YAMAGATA SAKE TERROIR EXPERIENCE in Taipei」為主題，邀集台灣酒類貿易商、餐飲通路業者、飯店主廚及媒體共同參與，透過7款山形縣代表性日本酒與精緻料理搭配，展現日本酒跨越料理國界的多元魅力，也藉此推廣山形獨具特色的觀光與風土文化。

山形縣向來是台灣消費者最熟悉的日本清酒產區之一，不僅擁有日本首個全縣取得地理標誌認證（GI）的清酒產地資格，更憑藉純淨雪融水、優質酒米、寒冷氣候及百年釀酒工藝，打造出香氣優雅、口感純淨且層次細膩的清酒風格，在國際酒壇享有盛名。

此次品賞會特別打破「日本酒搭配日本料理」的既定印象，以台灣市場熟悉的飲食文化為出發點，由台北老爺酒店行政主廚與台灣餐飲聯盟代表共同設計餐酒菜單，根據每款酒的香氣、酸度、旨味、餘韻及口感特色，量身打造最適合的搭配料理，呈現日本酒與中式、台式及西式料理激盪出的全新味覺火花。

活動現場共安排7款山形縣特色酒款。其中，東之麓酒造的「天弓翠雨 純米大吟釀」運用山形縣獨特的日本酒乳酸發酵技術釀製，帶有蘋果般清爽酸香與乳酸圓潤口感，被認為相當適合搭配海鮮天婦羅、煙燻鮭魚及涼拌粉絲等料理。

另一款來自東之麓酒造的「なんどでも（Nandodemo）」純米吟釀，則以「不論何時喝都好喝」為理念，酒體平衡且順口，適合搭配照燒鮪魚、炙燒料理、辣炒蝦與麻婆豆腐等風味較鮮明的菜色。

擁有超過300年歷史的米鶴酒造，也是本次活動焦點酒造之一。創立於1697年的米鶴酒造長年堅持以在地酒米釀酒，旗下酒款曾多次獲得全國新酒鑑評會金賞及國際競賽肯定。此次登場的「米鶴純米緩慢（あんだんて）」採用山形縣專利酵母釀製，酒精濃度較低，口感柔和卻不失層次，曾獲2013年日本燗酒大賽金賞，適合搭配醋漬生蠔、炸牡蠣、煙燻鮭魚與義大利麵等多元料理。

值得一提的是，山形縣近年特別為台灣市場開發的大吟釀酒米「山形讚香」，也成為現場討論焦點。透過專業餐酒搭配示範，讓與會者重新認識日本酒不僅是配角，更能成為引領餐桌風味的重要主角，其細膩香氣與清爽尾韻，尤其適合高端宴席、台式經典佳餚與精緻西餐。

除了酒文化，山形縣近年也積極透過美食推廣觀光。根據《國家地理》公布的「2026全球最值得造訪25個地區」，山形縣是日本唯一入選地區。當地擁有冬季聞名世界的藏王樹冰、充滿大正浪漫氛圍的銀山溫泉、松尾芭蕉曾造訪的山寺立石寺，以及最上川舟運文化等觀光資源，同時也是日本櫻桃、米澤牛與優質稻米的重要產地。

山形縣代表表示，希望透過此次台北品賞會深化台灣市場對山形清酒的認識，進一步串聯餐飲、通路與觀光推廣。讓台灣消費者不只是品味來自山形的一杯美酒，更能透過酒香認識當地的雪、水、米與人文風景，進而產生親自造訪山形的旅遊嚮往。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

多樣豐富的歷史文化，吸引旅人前往探索。圖為山寺立石寺。圖/東北觀光推進機構提供

山形酒款具有香氣優雅、口感純淨且層次細膩的清酒風格。記者羅建怡/攝影

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

山形縣旅遊資源豐富。圖/東北觀光推進機構提供

日本酒的餐酒搭配充滿無限可能。記者羅建怡/攝影

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】