黃仁勳雨中離台前冒雨也要吃！寧夏夜市這5攤到底多厲害？

輝達（ NVIDIA ）創辦人暨執行長黃仁勳4日晚間冒雨來到台北市大同區寧夏夜市，搶在離台前夕，再一次帶著美國百萬科技播客Lex Fridman與家人，盡情體驗台灣在地小吃。

期間他數度乘車離開並揮手跟周遭民眾說再見，但卻隨即回馬槍驅車再次前往其他愛店大吃美吃。數一數，他前後總共迅速吃了5攤，其中更不乏他多次回訪的愛店！

【圓環邊蚵仔煎】

曾入選「500碗」，也是黃仁勳的愛店，只要有時間，他來台灣一定來吃。昨晚也是一下車就來吃的第一家店。創立於1965年，蚵仔煎選用每天從臺南直送的蚵仔，粉漿偏厚而彈牙，特調醬汁獨到，除了蚵仔煎，蒸米糕也很棒。

【老六高粱香腸蛋餅捲】

主打高梁香腸和高粱香腸蛋餅捲，香腸多汁又有嚼勁。黃仁勳付款時聽到高粱香腸售價為50元時直呼「便宜」，直接掏出千元鈔並要求不找零。

【雅米花生捲冰淇淋】

選用宜蘭名店阿宗芋冰城冰淇淋，搭配蘇澳老店特製的麥芽花生磚，並加入香菜提味。吃的時候花生糖與香菜的香氣在潤餅皮與冰淇淋中交融，黃仁勳買了以後，輕鬆地邊走邊吃邊分享心得：「香菜不合理，花生糖合理。」

【豆花莊】

黃仁勳來台必訪愛店，2024年時黃仁勳更曾帶張忠謀、林百里一同造訪，留下三人排排坐、一同享用豆花的傳世經典畫面。創立於1965年，店內豆花有超過30種配料可選擇，湯圓也很精彩。

【詹記水果攤】

黃仁勳曾多次造訪，這次他選擇作為此行夜市之旅的終點站。他買了蓮霧、山竹、芭樂等水果，原本老闆娘說要請客，但黃仁勳迅速而堅定地把千元大鈔放上托盤，堅持付款。隨後直接站著吃山竹，直呼好吃。

◎店家相關營業資訊： ．圓環邊蚵仔煎 ．地址：臺北市大同區寧夏路46號 ．營業時間：12:00～14:30、16:30～01:00 ．老六高粱香腸蛋餅捲 ．地址：臺北市大同區寧夏路97號攤位 ．營業時間：17:00～23:30 ．雅米花生捲冰淇淋 ．地址：臺北市大同區寧夏路115號攤位 ．營業時間：17:00～00:00 ．豆花莊 ．地址：臺北市大同區寧夏路49號 ．營業時間：10:00~01:00 ．詹記水果攤 ．地址：臺北市大同區寧夏路27號 ．營業時間：17:00～00:00

輝達創辦人暨執行長黃仁勳（中）來到寧夏夜市。記者曾原信／攝影

黃仁勳手上拿著花生捲冰淇淋，輕鬆地邊走邊吃。記者曾原信／攝影