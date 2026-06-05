端午神級甜點回歸！星巴克「楊枝甘露」、「西西里咖啡」首度變身冰粽

星粉們每年最期待的星巴克限定「星冰粽」回歸。今年星巴克再度推出年度限定冰粽系列，並首次將夏季超人氣飲品「楊枝甘露」與「西西里咖啡」甜點化，打造全新話題口味。

今年推出的「粽夏時光禮盒」是最大亮點，其中「楊枝甘露星冰粽」將港式經典甜品化身冰粽，以芒果、柚子及椰奶風味組合，帶來酸甜清爽的夏日滋味；另一款「西西里咖啡星冰粽」則將咖啡飲品轉化為甜點，融合檸檬起司果香與咖啡奶餡，重現西西里咖啡最具代表性的酸甜平衡與咖啡香氣。

除了兩款全新口味，星巴克同步推出夏季限定甜點「草莓優格星蕨餅」與「紅豆抹茶煉乳星蕨餅」。前者以草莓白巧克力慕斯結合優格與蔓越莓果乾，展現酸甜果香；後者則融合抹茶、紅豆與煉乳風味，呈現濃濃日式和風甜點特色。冰涼享用更能感受Q彈口感與多層次風味。

今年端午禮盒也延續實用風格設計，推出「夏日沁爽禮盒」、「夏日風格禮盒」及「粽夏時光禮盒」三款選擇，分別搭配保冷托特包、風格提袋與保冷袋，兼具節慶送禮與日常使用功能。

此外，星巴克今年也推出全新「摩卡杏仁肉鬆捲」，將豬肉鬆包裹於酥脆捲心餅中，再裹上以星巴克義式咖啡粉製成的摩卡可可，搭配杏仁角增添香氣，打造鹹甜交織的創新風味，成為端午送禮新選擇。

星巴克將兩大高人氣夏季風味「楊枝甘露」與「西西里咖啡」首度轉化為端午限定星冰粽，推出專屬「粽夏時光禮盒」。圖/星巴克提供

近年穩坐夏季人氣甜品排行榜的楊枝甘露，今年首度化身「楊枝甘露星冰粽」驚喜登場。圖/星巴克提供