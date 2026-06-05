快訊

凶嫌中午曾當街持刀怒吼 警證實「家屬拒送醫」釀砍死郵務士悲劇

熱到爆！美加墨世界盃熱浪來襲怎麼踢球？

國家級警報響！17縣市大雨特報 北北桃大雷雨開炸

聽新聞
0:00 / 0:00

端午神級甜點回歸！星巴克「楊枝甘露」、「西西里咖啡」首度變身冰粽

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
星巴克同步推出兩款全新星蕨餅，為夏日午後增添一抹療癒甜點時光。圖/星巴克提供
星巴克同步推出兩款全新星蕨餅，為夏日午後增添一抹療癒甜點時光。圖/星巴克提供

星粉們每年最期待的星巴克限定「星冰粽」回歸。今年星巴克再度推出年度限定冰粽系列，並首次將夏季超人氣飲品「楊枝甘露」與「西西里咖啡甜點化，打造全新話題口味。

今年推出的「粽夏時光禮盒」是最大亮點，其中「楊枝甘露星冰粽」將港式經典甜品化身冰粽，以芒果、柚子及椰奶風味組合，帶來酸甜清爽的夏日滋味；另一款「西西里咖啡星冰粽」則將咖啡飲品轉化為甜點，融合檸檬起司果香與咖啡奶餡，重現西西里咖啡最具代表性的酸甜平衡與咖啡香氣。

除了兩款全新口味，星巴克同步推出夏季限定甜點「草莓優格星蕨餅」與「紅豆抹茶煉乳星蕨餅」。前者以草莓白巧克力慕斯結合優格與蔓越莓果乾，展現酸甜果香；後者則融合抹茶、紅豆與煉乳風味，呈現濃濃日式和風甜點特色。冰涼享用更能感受Q彈口感與多層次風味。

今年端午禮盒也延續實用風格設計，推出「夏日沁爽禮盒」、「夏日風格禮盒」及「粽夏時光禮盒」三款選擇，分別搭配保冷托特包、風格提袋與保冷袋，兼具節慶送禮與日常使用功能。

此外，星巴克今年也推出全新「摩卡杏仁肉鬆捲」，將豬肉鬆包裹於酥脆捲心餅中，再裹上以星巴克義式咖啡粉製成的摩卡可可，搭配杏仁角增添香氣，打造鹹甜交織的創新風味，成為端午送禮新選擇。

星巴克將兩大高人氣夏季風味「楊枝甘露」與「西西里咖啡」首度轉化為端午限定星冰粽，推出專屬「粽夏時光禮盒」。圖/星巴克提供
星巴克將兩大高人氣夏季風味「楊枝甘露」與「西西里咖啡」首度轉化為端午限定星冰粽，推出專屬「粽夏時光禮盒」。圖/星巴克提供

近年穩坐夏季人氣甜品排行榜的楊枝甘露，今年首度化身「楊枝甘露星冰粽」驚喜登場。圖/星巴克提供
近年穩坐夏季人氣甜品排行榜的楊枝甘露，今年首度化身「楊枝甘露星冰粽」驚喜登場。圖/星巴克提供

星巴克同步推薦全新「摩卡杏仁肉鬆捲」。圖/星巴克提供
星巴克同步推薦全新「摩卡杏仁肉鬆捲」。圖/星巴克提供

甜點 咖啡 星巴克

延伸閱讀

2026遠百端午佳節 星級名粽 、米其林美饌 、 質感甜點　傳遞最有品味的節慶心意

芒果控這波別想逃！全聯 We Sweet 人氣「芒果鮮果布蕾」升級回歸

切開全是芒果！夏季限定甜點大集合 最便宜62元就能吃

端午粽戰升級！新東陽推「海陸雙饗粽組」巨大＋迷你一次滿足

相關新聞

黃仁勳雨中離台前冒雨也要吃！寧夏夜市這5攤到底多厲害？

輝達（ NVIDIA ）創辦人暨執行長黃仁勳4日晚間冒雨來到台北市大同區寧夏夜市，搶在離台前夕，再一次帶著美國百萬科技播客Lex Fridman與家人，盡情體驗台灣在地小吃。

鐵路便當節今起4天北車登場！最便宜百元有找 日本JR北海道便當破千元

2026鐵路便當節今（5）日在台北車站大廳盛大開幕，今年以「便當旅程新食代」為主題，規模來到史上最大，匯集全台在地好味以及日本國際鐵道便當，一連四天要帶旅客來場鐵道美食之旅。

端午神級甜點回歸！星巴克「楊枝甘露」、「西西里咖啡」首度變身冰粽

星粉們每年最期待的星巴克限定「星冰粽」回歸。今年星巴克再度推出年度限定冰粽系列，並首次將夏季超人氣飲品「楊枝甘露」與「西西里咖啡」甜點化，打造全新話題口味。

「高鐵便當」全新菜色曝光 7/1起開始販售

台灣高鐵公司參加第11屆「鐵路便當節」，現場銷售3款全新口味的高鐵便當，包括「桔醬燒肉排飯」、「油蔥燒雞排佐小米飯」及「香滷豆包鮮蔬佐紫米飯」，搭配全新台灣趣玩主題的盒蓋設計，從味覺到視覺都帶給旅客耳目一新的感受；3款新便當預計自7月1日起於午、晚餐時段在高鐵車站及列車上全面上市（供餐車次詳高鐵企業網站）。

切開全是芒果！夏季限定甜點大集合 最便宜62元就能吃

隨著夏日芒果盛產季節到來，甜點市場也掀起一波「芒果大戰」。包括LADY KELLY、BAC與85℃陸續推出期間限定芒果甜點，不僅有鋪滿新鮮芒果果肉的水果塔、升級22%果肉的芒果蛋糕，還有冰涼口感宛如冰淇淋的蛋糕捲，讓芒果控直呼「根本選擇障礙發作」。

睡覺也能當旅行主題！福泰集團推「深眠旅遊」 手機直接交飯店保管

隨著全球「Sleep Tourism（睡眠旅遊）」風潮興起，睡眠不再只是旅程中的附屬需求，而逐漸成為旅人規劃假期的重要目的。看準深眠療癒市場成長趨勢，福泰飯店集團6月10日至8月31日攜手旗下HOTEL UKETAMO嵨開安旅與礁溪山形閣推出全新「深眠自在專案」，透過住宿、飲食、運動與節奏設計，打造以「睡一場好覺」為核心的療癒旅程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。