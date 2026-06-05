「高鐵便當」全新菜色曝光 7/1起開始販售

台灣高鐵公司參加第11屆「鐵路便當節」，現場銷售3款全新口味的高鐵便當，包括「桔醬燒肉排飯」、「油蔥燒雞排佐小米飯」及「香滷豆包鮮蔬佐紫米飯」，搭配全新台灣趣玩主題的盒蓋設計，從味覺到視覺都帶給旅客耳目一新的感受；3款新便當預計自7月1日起於午、晚餐時段在高鐵車站及列車上全面上市（供餐車次詳高鐵企業網站）。

第11屆「鐵路便當節」今（5）日起至8日在台北車站大廳熱鬧登場，想要提前品嘗全新「高鐵便當」的旅客，可在便當節期間前往高鐵攤位選購，現場購買享優惠價110元，並加贈高鐵瓶裝水乙瓶；此外，現場還可買到「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名商品組合（每組780元），以及多樣高鐵紀念商品，搭配高鐵便當一起購買再享優惠價，數量有限、售完為止。

同時，為感謝旅客對「高鐵便當」的支持，便當節期間凡於高鐵攤位購買便當或聯名商品，當日發票累計滿400元，即可獲得1次抽獎機會，滿800元獲得2次抽獎機會（以此類推），有機會抽中：高鐵免費乘車票兌換券、高鐵列車L夾、高鐵聯名造型領巾等好禮，買越多中獎機會越大！歡迎喜愛高鐵便當以及各種高鐵聯名商品的朋友們，來到「鐵路便當節」品嘗全新菜色的美味便當，再把豐富獎品帶回家。

「高鐵便當」均由高雄空廚精心製作，即將於7月1日上市的3款新菜色，更特別以台灣特色美味作為設計主題，其中「桔醬燒肉排飯」選用國產豬肉排，經醃製入味後與醬汁煮至外香內嫩，再淋上酸甜開胃的客家桔醬，微酸果香，風味清爽不膩，是一道充滿台灣客家風味的經典餐點；「油蔥燒雞排佐小米飯」嚴選鮮嫩雞排，以香氣濃郁的油蔥醬汁細心燒製，鎖住肉質的鮮甜與多汁口感，搭配營養豐富的小米飯，米粒細緻微Q，帶有淡淡穀香，是兼具美味與健康的最佳選擇；而專為素食旅客準備的「香滷豆包鮮蔬佐紫米飯」，則選用非基因改造豆包，慢火滷製吸附濃郁醬香，口感柔軟入味，散發自然豆香，不僅符合健康無負擔的蔬食風潮，香氣與美味同樣讓人垂涎三尺。

高鐵表示，配合此次菜色改款，「高鐵便當」盒蓋也推出全新設計，結合台灣趣玩的概念，串聯台灣各地知名景點及各種特色小物，讓旅客用餐時彷彿搭乘高鐵探索台灣各地美景，體驗寶島魅力。同時，新款「高鐵便當」延續選用在地新鮮食材的理念，及製作工廠通過ISO 22000及HACCP食品安全認證等一貫讓美味兼顧食安的製作風格，在少油低鹽的堅持之外，更考慮到配色及營養均衡，食材不僅新鮮，同時支持台灣本土農業，是您健康美味的用餐最佳選擇。