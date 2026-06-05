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鐵路便當節今起4天北車登場！最便宜百元有找 日本JR北海道便當破千元
2026鐵路便當節今（5）日在台北車站大廳盛大開幕，今年以「便當旅程新食代」為主題，規模來到史上最大，匯集全台在地好味以及日本國際鐵道便當，一連四天要帶旅客來場鐵道美食之旅。
台鐵公司董事長鄭光遠致詞時表示，鐵路便當不僅是旅途中熟悉的滋味，更承載著世代記憶與台灣社會變遷的文化意象。近年交通部積極推動軌道建設升級，除持續導入新世代列車、提升行車安全與服務品質外，也積極發展軌道經濟與觀光價值。透過鐵路便當節將鐵路從單純的「運輸工具」轉型為串聯地方觀光、文化創生、產業合作與國際交流的重要媒介。
活動現場多款美味便當百花齊放，包括奢華感十足的「鰻香豐味木盒便當」，一份售價999元，單日限定25份；日本JR北海道的「函館北斗特製便當」，一份售價1100元，每日限量50份。也有平價選擇，最便宜便當百元有找。
活動開始前現場已有數百人排隊。台鐵公司說，本次活動各地方政府也帶來地方名產，除了有嘉義縣攜手漁業署輔導在地優鮮水產業者，首次推出的3款嘉義海味限定便當，一次讓民眾吃到台灣鯛、鰻魚及虱目魚。台東縣政府也結合台鐵，共同推出將太平洋鬼頭刀、生食級干貝等在地旬味融入的餐盒設計。
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