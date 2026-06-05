快訊

凶嫌中午曾當街持刀怒吼 警證實「家屬拒送醫」釀砍死郵務士悲劇

熱到爆！美加墨世界盃熱浪來襲怎麼踢球？

國家級警報響！17縣市大雨特報 北北桃大雷雨開炸

聽新聞
0:00 / 0:00

鐵路便當節今起4天北車登場！最便宜百元有找 日本JR北海道便當破千元

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
鐵路便當節今天起在台北車站大廳盛大開幕。記者孟嘉美／攝影
鐵路便當節今天起在台北車站大廳盛大開幕。記者孟嘉美／攝影

2026鐵路便當節今（5）日在台北車站大廳盛大開幕，今年以「便當旅程新食代」為主題，規模來到史上最大，匯集全台在地好味以及日本國際鐵道便當，一連四天要帶旅客來場鐵道美食之旅。

台鐵公司董事長鄭光遠致詞時表示，鐵路便當不僅是旅途中熟悉的滋味，更承載著世代記憶與台灣社會變遷的文化意象。近年交通部積極推動軌道建設升級，除持續導入新世代列車、提升行車安全與服務品質外，也積極發展軌道經濟與觀光價值。透過鐵路便當節將鐵路從單純的「運輸工具」轉型為串聯地方觀光、文化創生、產業合作與國際交流的重要媒介。

活動現場多款美味便當百花齊放，包括奢華感十足的「鰻香豐味木盒便當」，一份售價999元，單日限定25份；日本JR北海道的「函館北斗特製便當」，一份售價1100元，每日限量50份。也有平價選擇，最便宜便當百元有找。

活動開始前現場已有數百人排隊。台鐵公司說，本次活動各地方政府也帶來地方名產，除了有嘉義縣攜手漁業署輔導在地優鮮水產業者，首次推出的3款嘉義海味限定便當，一次讓民眾吃到台灣鯛、鰻魚及虱目魚。台東縣政府也結合台鐵，共同推出將太平洋鬼頭刀、生食級干貝等在地旬味融入的餐盒設計。

鐵路便當節台北場，滿額禮。圖／台鐵提供
鐵路便當節台北場，滿額禮。圖／台鐵提供

鐵路便當節台北場，獨家限定禮。圖／台鐵提供
鐵路便當節台北場，獨家限定禮。圖／台鐵提供

鐵路便當節台北場，台鐵便當加碼好禮。圖／台鐵提供
鐵路便當節台北場，台鐵便當加碼好禮。圖／台鐵提供
日本鐵道業者為第11屆鐵路便當節推出特製便當。圖／台鐵提供
日本鐵道業者為第11屆鐵路便當節推出特製便當。圖／台鐵提供

台鐵公司為第11屆鐵路便當節推出特製便當。圖／台鐵提供
台鐵公司為第11屆鐵路便當節推出特製便當。圖／台鐵提供

台鐵公司為第11屆鐵路便當節推出特製便當。圖／台鐵提供
台鐵公司為第11屆鐵路便當節推出特製便當。圖／台鐵提供

北海道 便當 日本 台鐵

延伸閱讀

台灣高鐵便當新菜色迎盛夏 今鐵道便當節首度亮相

壽司郎吃得到「Double V開心果冰淇淋」！黑鮪魚金三角、日本白魽上桌

越清淡越貴？ 網揭「健康餐盒」驚人成本：1烹調法超耗電

「大嘉義起來搞軌」看板高掛 黃敏惠喊話：別讓嘉義成高鐵聯外孤兒

相關新聞

黃仁勳雨中離台前冒雨也要吃！寧夏夜市這5攤到底多厲害？

輝達（ NVIDIA ）創辦人暨執行長黃仁勳4日晚間冒雨來到台北市大同區寧夏夜市，搶在離台前夕，再一次帶著美國百萬科技播客Lex Fridman與家人，盡情體驗台灣在地小吃。

端午神級甜點回歸！星巴克「楊枝甘露」、「西西里咖啡」首度變身冰粽

星粉們每年最期待的星巴克限定「星冰粽」回歸。今年星巴克再度推出年度限定冰粽系列，並首次將夏季超人氣飲品「楊枝甘露」與「西西里咖啡」甜點化，打造全新話題口味。

「高鐵便當」全新菜色曝光 7/1起開始販售

台灣高鐵公司參加第11屆「鐵路便當節」，現場銷售3款全新口味的高鐵便當，包括「桔醬燒肉排飯」、「油蔥燒雞排佐小米飯」及「香滷豆包鮮蔬佐紫米飯」，搭配全新台灣趣玩主題的盒蓋設計，從味覺到視覺都帶給旅客耳目一新的感受；3款新便當預計自7月1日起於午、晚餐時段在高鐵車站及列車上全面上市（供餐車次詳高鐵企業網站）。

鐵路便當節今起4天北車登場！最便宜百元有找 日本JR北海道便當破千元

2026鐵路便當節今（5）日在台北車站大廳盛大開幕，今年以「便當旅程新食代」為主題，規模來到史上最大，匯集全台在地好味以及日本國際鐵道便當，一連四天要帶旅客來場鐵道美食之旅。

切開全是芒果！夏季限定甜點大集合 最便宜62元就能吃

隨著夏日芒果盛產季節到來，甜點市場也掀起一波「芒果大戰」。包括LADY KELLY、BAC與85℃陸續推出期間限定芒果甜點，不僅有鋪滿新鮮芒果果肉的水果塔、升級22%果肉的芒果蛋糕，還有冰涼口感宛如冰淇淋的蛋糕捲，讓芒果控直呼「根本選擇障礙發作」。

睡覺也能當旅行主題！福泰集團推「深眠旅遊」 手機直接交飯店保管

隨著全球「Sleep Tourism（睡眠旅遊）」風潮興起，睡眠不再只是旅程中的附屬需求，而逐漸成為旅人規劃假期的重要目的。看準深眠療癒市場成長趨勢，福泰飯店集團6月10日至8月31日攜手旗下HOTEL UKETAMO嵨開安旅與礁溪山形閣推出全新「深眠自在專案」，透過住宿、飲食、運動與節奏設計，打造以「睡一場好覺」為核心的療癒旅程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。