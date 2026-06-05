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切開全是芒果！夏季限定甜點大集合 最便宜62元就能吃

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
冷藏後再享用，更能感受內餡帶來的沁涼層次。圖/LADY KELLY提供
冷藏後再享用，更能感受內餡帶來的沁涼層次。圖/LADY KELLY提供

隨著夏日芒果盛產季節到來，甜點市場也掀起一波「芒果大戰」。包括LADY KELLY、BAC與85℃陸續推出期間限定芒果甜點，不僅有鋪滿新鮮芒果果肉的水果塔、升級22%果肉的芒果蛋糕，還有冰涼口感宛如冰淇淋的蛋糕捲，讓芒果控直呼「根本選擇障礙發作」。

其中，主打法式甜點風格的LADY KELLY推出芒果季限定系列，共有「冰心芒果捲」、「芒果塔」及「芒果鮮奶油蛋糕」三款新品。以台灣新鮮芒果搭配日本鮮奶油、白乳酪卡士達及法國果泥製作，強調保留水果天然酸甜風味。

最受矚目的「冰心芒果捲」，以芒果丁結合自製芒果卡士達內餡，搭配燙麵工法製作的黃金戚風蛋糕，冷藏後享用有著近似冰沙般的沁涼口感，回溫後則能感受滑順卡士達層次，售價550元。另一款「芒果塔」則在塔面鋪滿新鮮芒果丁，搭配白乳酪卡士達、芒果與百香果庫利，提供兩種尺寸選擇。至於4吋「芒果鮮奶油蛋糕」則以台灣芒果與日本鮮奶油打造經典組合，售價750元。

精品巧克力蛋糕品牌BAC則以「夏日浪潮」為概念，推出季節限定「夏之浪芒果蛋糕」，即日起至8月15日販售。BAC表示，今年特別將芒果果肉份量提升22%，從表層到夾餡都能吃到滿滿鮮切芒果，搭配百香果餡增添酸甜層次、結合湯種巧克力戚風蛋糕，創造出熱帶水果與巧克力交織的風味。售價1,090元，外型以大片金黃色芒果搭配奶油起司裝飾，呈現海浪般視覺效果，被形容是「今年最有度假感的芒果蛋糕」。

連鎖咖啡蛋糕品牌85℃即日起也推出「盛夏芒果季」，以平實價格搶攻夏日甜點市場。主打商品「金采香芒」6吋蛋糕售價500元，以法國愛樂薇動物性鮮奶油與台灣芒果果泥製成芒果慕斯，搭配牛奶布蕾及芒果淋醬，口感綿密滑順。此外，同步推出「椰香芒戀」、「金采香芒」兩款切片蛋糕，售價62元起。

整顆塔完全被金黃色芒果覆蓋，連夾層都是滿滿果肉，網友笑稱根本是「芒果富翁」等級甜點。圖/LADY KELLY提供
整顆塔完全被金黃色芒果覆蓋，連夾層都是滿滿果肉，網友笑稱根本是「芒果富翁」等級甜點。圖/LADY KELLY提供

3款夢幻系芒果蛋糕限時登場。圖/85℃提供
3款夢幻系芒果蛋糕限時登場。圖/85℃提供

BAC夏季限定「夏之浪芒果蛋糕」，以金黃色鮮切芒果打造如陽光灑落海面的華麗外型。圖/BAC提供
BAC夏季限定「夏之浪芒果蛋糕」，以金黃色鮮切芒果打造如陽光灑落海面的華麗外型。圖/BAC提供

芒果 甜點 水果

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