睡覺也能當旅行主題！福泰集團推「深眠旅遊」 手機直接交飯店保管

隨著全球「Sleep Tourism（睡眠旅遊）」風潮興起，睡眠不再只是旅程中的附屬需求，而逐漸成為旅人規劃假期的重要目的。看準深眠療癒市場成長趨勢，福泰飯店集團6月10日至8月31日攜手旗下HOTEL UKETAMO嵨開安旅與礁溪山形閣推出全新「深眠自在專案」，透過住宿、飲食、運動與節奏設計，打造以「睡一場好覺」為核心的療癒旅程。

根據全球健康研究機構Global Wellness Institute（GWI）發布的《Wellness Economy Monitor 2024》，全球健康旅遊市場2023年已達8,940億美元規模，創造超過10.3億人次的健康旅遊行程，顯示現代旅人愈來愈重視身心修復與生活品質。

其中，位於台北的HOTEL UKETAMO嵨開安旅，主打結合數位排毒與身體節律調整的深眠體驗。飯店特別規劃專屬深眠樓層，透過安靜且具療癒感的空間設計，引導旅客逐步放慢生活步調。入住期間更鼓勵旅客進行「手機斷連」，每晚可將手機交由飯店保管，減少資訊干擾，讓感官真正獲得休息。

專案同時結合AVATA Wellness依循人體24小時生理節律設計的瑜伽課程，針對晨間、午間與晚間不同身體狀態安排課程內容，協助旅客透過呼吸與肢體伸展重新調整作息節奏。館內另設置「發呆角落」空間，提供靜坐、閱讀或放空沉澱的環境，希望讓休息不只是睡眠，而是一段重新與自己相處的過程。

另一館礁溪山形閣則以自然景觀與溫泉資源作為深眠體驗主軸。旅客可參與夕陽森林漫步，透過步行與深呼吸舒緩壓力，再藉由礁溪溫泉的溫熱泉水逐步放鬆身體，進入適合睡眠的狀態。

此外，山形閣也安排帶有懷舊氛圍的「咖啡牛奶儀式」，靈感來自日本溫泉文化中流行於1920年代的經典泡湯體驗，希望透過熟悉且溫暖的日常儀式感，增添旅程中的療癒與安心感。

福泰飯店集團表示，此次專案並非單純住房優惠，而是一套完整的Sleep Wellness體驗。雙館皆安排「深眠小天使」提供引導與陪伴，即使平時較少接觸瑜伽、呼吸練習或健康療癒活動的旅客，也能輕鬆參與。

餐飲部分則延伸健康概念，由各館主廚選用當令食材設計早餐與餐點內容，以溫和、養身且適合晨間身體需求的料理為主，希望旅客不僅在旅途中獲得休息，更能將健康生活方式帶回日常。

此次「深眠自在專案」自6月10日至8月31日限時推出，其中礁溪山形閣兩天一夜雙人入住每房10,599元起，內容包含早餐、晚餐、裸湯使用、艾草捶DIY及深眠引導體驗；嵨開安旅則推出三天兩夜方案，每房17,315元加15.5%起，除住宿外，還可無限次參與指定AVATA Wellness瑜伽課程，並享用植感早餐、發呆角落空間及館內茶點服務。

從踏入嵨開安旅的一刻開始，展開一場回歸內在的深度休憩之旅。圖/嵨開安旅提供

礁溪山形閣以溫熱的水喚醒感官，讓身心卸下日常的緊繃，為深眠做好準備。圖/礁溪山形閣提供

嵨開安旅在光線與寧靜之間，找回最自然的睡眠節奏。圖/嵨開安旅提供