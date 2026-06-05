快訊

國中教育會考成績今天公告 712人拿5A+寫作6級…1萬490人拿5C

「捍衛戰士」男星自家前院遭砍殺「躺血泊中不治」兇手竟是女友兒子

央視快訊：應金正恩邀請 習近平6月8日訪問北韓

聽新聞
0:00 / 0:00

睡覺也能當旅行主題！福泰集團推「深眠旅遊」 手機直接交飯店保管

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
礁溪山形閣以簡約寧靜的客房設計，打造能真正放鬆身心的睡眠環境。圖/礁溪山形閣提供
礁溪山形閣以簡約寧靜的客房設計，打造能真正放鬆身心的睡眠環境。圖/礁溪山形閣提供

隨著全球「Sleep Tourism（睡眠旅遊）」風潮興起，睡眠不再只是旅程中的附屬需求，而逐漸成為旅人規劃假期的重要目的。看準深眠療癒市場成長趨勢，福泰飯店集團6月10日至8月31日攜手旗下HOTEL UKETAMO嵨開安旅與礁溪山形閣推出全新「深眠自在專案」，透過住宿、飲食、運動與節奏設計，打造以「睡一場好覺」為核心的療癒旅程。

根據全球健康研究機構Global Wellness Institute（GWI）發布的《Wellness Economy Monitor 2024》，全球健康旅遊市場2023年已達8,940億美元規模，創造超過10.3億人次的健康旅遊行程，顯示現代旅人愈來愈重視身心修復與生活品質。

其中，位於台北的HOTEL UKETAMO嵨開安旅，主打結合數位排毒與身體節律調整的深眠體驗。飯店特別規劃專屬深眠樓層，透過安靜且具療癒感的空間設計，引導旅客逐步放慢生活步調。入住期間更鼓勵旅客進行「手機斷連」，每晚可將手機交由飯店保管，減少資訊干擾，讓感官真正獲得休息。

專案同時結合AVATA Wellness依循人體24小時生理節律設計的瑜伽課程，針對晨間、午間與晚間不同身體狀態安排課程內容，協助旅客透過呼吸與肢體伸展重新調整作息節奏。館內另設置「發呆角落」空間，提供靜坐、閱讀或放空沉澱的環境，希望讓休息不只是睡眠，而是一段重新與自己相處的過程。

另一館礁溪山形閣則以自然景觀與溫泉資源作為深眠體驗主軸。旅客可參與夕陽森林漫步，透過步行與深呼吸舒緩壓力，再藉由礁溪溫泉的溫熱泉水逐步放鬆身體，進入適合睡眠的狀態。

此外，山形閣也安排帶有懷舊氛圍的「咖啡牛奶儀式」，靈感來自日本溫泉文化中流行於1920年代的經典泡湯體驗，希望透過熟悉且溫暖的日常儀式感，增添旅程中的療癒與安心感。

福泰飯店集團表示，此次專案並非單純住房優惠，而是一套完整的Sleep Wellness體驗。雙館皆安排「深眠小天使」提供引導與陪伴，即使平時較少接觸瑜伽、呼吸練習或健康療癒活動的旅客，也能輕鬆參與。

餐飲部分則延伸健康概念，由各館主廚選用當令食材設計早餐與餐點內容，以溫和、養身且適合晨間身體需求的料理為主，希望旅客不僅在旅途中獲得休息，更能將健康生活方式帶回日常。

此次「深眠自在專案」自6月10日至8月31日限時推出，其中礁溪山形閣兩天一夜雙人入住每房10,599元起，內容包含早餐、晚餐、裸湯使用、艾草捶DIY及深眠引導體驗；嵨開安旅則推出三天兩夜方案，每房17,315元加15.5%起，除住宿外，還可無限次參與指定AVATA Wellness瑜伽課程，並享用植感早餐、發呆角落空間及館內茶點服務。

從踏入嵨開安旅的一刻開始，展開一場回歸內在的深度休憩之旅。圖/嵨開安旅提供
從踏入嵨開安旅的一刻開始，展開一場回歸內在的深度休憩之旅。圖/嵨開安旅提供

礁溪山形閣以溫熱的水喚醒感官，讓身心卸下日常的緊繃，為深眠做好準備。圖/礁溪山形閣提供
礁溪山形閣以溫熱的水喚醒感官，讓身心卸下日常的緊繃，為深眠做好準備。圖/礁溪山形閣提供

嵨開安旅在光線與寧靜之間，找回最自然的睡眠節奏。圖/嵨開安旅提供
嵨開安旅在光線與寧靜之間，找回最自然的睡眠節奏。圖/嵨開安旅提供

嵨開安旅AVATA Wellness晚間靜心課程，讓客人在睡前進入完全放鬆。圖/嵨開安旅提供
嵨開安旅AVATA Wellness晚間靜心課程，讓客人在睡前進入完全放鬆。圖/嵨開安旅提供

睡眠

延伸閱讀

台灣首家華邑酒店來了！福容攜手洲際插旗台北 年底開幕搶攻高端客

高鐵「夏日放電計畫START」 逾百家飯店提供早鳥優惠

福容大飯店再攜手洲際酒店集團！台灣首家華邑酒店插旗台北 年底登場

「全球跑步日」戴Apple Watch陪跑解鎖限定獎章 Fitness+助攻跑者訓練

相關新聞

切開全是芒果！夏季限定甜點大集合 最便宜62元就能吃

隨著夏日芒果盛產季節到來，甜點市場也掀起一波「芒果大戰」。包括LADY KELLY、BAC與85℃陸續推出期間限定芒果甜點，不僅有鋪滿新鮮芒果果肉的水果塔、升級22%果肉的芒果蛋糕，還有冰涼口感宛如冰淇淋的蛋糕捲，讓芒果控直呼「根本選擇障礙發作」。

睡覺也能當旅行主題！福泰集團推「深眠旅遊」 手機直接交飯店保管

隨著全球「Sleep Tourism（睡眠旅遊）」風潮興起，睡眠不再只是旅程中的附屬需求，而逐漸成為旅人規劃假期的重要目的。看準深眠療癒市場成長趨勢，福泰飯店集團6月10日至8月31日攜手旗下HOTEL UKETAMO嵨開安旅與礁溪山形閣推出全新「深眠自在專案」，透過住宿、飲食、運動與節奏設計，打造以「睡一場好覺」為核心的療癒旅程。

從古羅馬建築淬煉可配戴的微型藝術 寶格麗全新珠寶繽紛演繹色彩美學

義大利經典珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）推出全新彩色寶石珠寶系列，延續經典義式色彩美學。包括Doppio Baccellato雙款戒指以及三款Tubogas手環，接續2024年系列項鍊設計脈絡，透過黃金、玫瑰金搭配各色天然彩寶，融合古希臘羅馬建築工藝與現代設計，打造兼具藝術性與配戴美感的頂級珠寶作品。

半世紀傳奇再換新裝！卡地亞LOVE手環繽紛限定版翻玩色彩美學

頂級珠寶品牌卡地亞（CARTIER）經典的LOVE手環迎來全新限定彩寶新作，一共六款設計透過各色天然彩寶重新詮釋象徵羈絆與愛意的螺絲設計，讓這款問世超過半世紀的經典珠寶，跳出金屬原色框架，為穿搭注入全新活力。

雋永符碼與自由靈魂的對話：香奈兒「SIGNES & SYMBOLES」頂級珠寶

香奈兒（CHANEL）2026年全新發表「SIGNES & SYMBOLES」頂級珠寶系列。系列名稱中，「SIGNE」意指誕生於奧巴辛夜空的星辰、源自男裝語彙的山茶花，以及代表力量的誕生星座獅子等極具識別度的香奈兒圖騰，「SYMBOLES」則是激發人們對抽象事物的聯想與想像的文化遺產，例如拜占庭藝術的繽紛瑰麗，到古文化中莊重且有序的服飾美學，都是香奈兒女士珍視的靈感泉源。這些不同的元素，都自由地交融在這個系列共85件珠寶創作中：每一件作品都有可能同時用到多個圖騰或手法，已意想不到的方式互相交織 – 這也是此系列最精彩之處。

500碗2026小吃市集6-7月北高雙城登場！將散落全台的美食一網打盡

青年媒體《500輯》持續扮演著跨世代的當代指標平台。旗下最受矚目的小吃指南「500碗」，也宣布將於6月26日揭曉第四屆的完整名單，並於6月26至28日於西門紅樓舉辦小吃市集台北場，7月11至12日小吃市集移師高雄夢時代。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。