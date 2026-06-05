從古羅馬建築淬煉可配戴的微型藝術 寶格麗全新珠寶繽紛演繹色彩美學

義大利經典珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）推出全新彩色寶石珠寶系列，延續經典義式色彩美學。包括Doppio Baccellato雙款戒指以及三款Tubogas手環，接續2024年系列項鍊設計脈絡，透過黃金、玫瑰金搭配各色天然彩寶，融合古希臘羅馬建築工藝與現代設計，打造兼具藝術性與配戴美感的頂級珠寶作品。

自1950年代起，大膽運用多色寶石混搭便是寶格麗最負盛名的設計風格，跳脫過往珠寶單鑽配鑽石的傳統框架，將豐富色彩碰撞濃縮羅馬底蘊與義大利藝術精神。新作Doppio Baccellato戒指，融會源自古典建築的Baccellatura細緻羅紋金工工藝，浮雕般立體螺紋線條經手工雕琢，黃金與玫瑰金金面隨光線流動折射溫潤光澤。主石澤精心選用寶格麗最擅長的蛋面切割彩色寶石，緩和弧面帶來絲絨質感視覺，分別推出藍拓帕石搭配黃水晶、紫水晶結合橄欖石兩種配色，冷暖撞色優雅協調，雙環結構設計平衡視覺，將流動的動態美感濃縮於指間。

同時推出的Tubogas手環則展現出比戒指柔潤曲線更為前衛建築感的風格，透過俐落三角稜角建構強烈立體張力的同時，融入品牌著名的Tubogas纏繞金工，讓厚實金屬保有柔韌彈性，實現剛與柔的巧妙平衡。三款手環分別鑲嵌坦桑石、紅碧璽、綠碧璽，搭配綠松石、綠玉髓與珍珠母貝，濃郁寶石色澤與金屬光澤相互映襯，讓各色彩寶在光影變化中展現獨特層次。

BVLGARI Tubogas系列玫瑰金紅碧璽、綠玉髓與鑽石手環。圖／寶格麗提供

BVLGARI Doppio Baccellato黃金拓帕石與黃水晶戒指。圖／寶格麗提供

BVLGARI Tubogas系列黃金祖母綠碧璽、珍珠母貝與鑽石手環。圖／寶格麗提供

（由左至右）BVLGARI Doppio Baccellato玫瑰金紫水晶與橄欖石戒指、黃金拓帕石與黃水晶戒指。圖／寶格麗提供

BVLGARI Doppio Baccellato玫瑰金紫水晶與橄欖石戒指。圖／寶格麗提供