快訊

國中教育會考成績今天公告 712人拿5A+寫作6級…1萬490人拿5C

「捍衛戰士」男星自家前院遭砍殺「躺血泊中不治」兇手竟是女友兒子

央視快訊：應金正恩邀請 習近平6月8日訪問北韓

聽新聞
0:00 / 0:00

從古羅馬建築淬煉可配戴的微型藝術 寶格麗全新珠寶繽紛演繹色彩美學

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
（由左至右）BVLGARI Tubogas系列玫瑰金坦桑石、綠松石與鑽石手環，黃金祖母綠碧璽、珍珠母貝與鑽石手環，玫瑰金紅碧璽、綠玉髓與鑽石手環。圖／寶格麗提供
（由左至右）BVLGARI Tubogas系列玫瑰金坦桑石、綠松石與鑽石手環，黃金祖母綠碧璽、珍珠母貝與鑽石手環，玫瑰金紅碧璽、綠玉髓與鑽石手環。圖／寶格麗提供

義大利經典珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）推出全新彩色寶石珠寶系列，延續經典義式色彩美學。包括Doppio Baccellato雙款戒指以及三款Tubogas手環，接續2024年系列項鍊設計脈絡，透過黃金、玫瑰金搭配各色天然彩寶，融合古希臘羅馬建築工藝與現代設計，打造兼具藝術性與配戴美感的頂級珠寶作品。

自1950年代起，大膽運用多色寶石混搭便是寶格麗最負盛名的設計風格，跳脫過往珠寶單鑽配鑽石的傳統框架，將豐富色彩碰撞濃縮羅馬底蘊與義大利藝術精神。新作Doppio Baccellato戒指，融會源自古典建築的Baccellatura細緻羅紋金工工藝，浮雕般立體螺紋線條經手工雕琢，黃金與玫瑰金金面隨光線流動折射溫潤光澤。主石澤精心選用寶格麗最擅長的蛋面切割彩色寶石，緩和弧面帶來絲絨質感視覺，分別推出藍拓帕石搭配黃水晶、紫水晶結合橄欖石兩種配色，冷暖撞色優雅協調，雙環結構設計平衡視覺，將流動的動態美感濃縮於指間。

同時推出的Tubogas手環則展現出比戒指柔潤曲線更為前衛建築感的風格，透過俐落三角稜角建構強烈立體張力的同時，融入品牌著名的Tubogas纏繞金工，讓厚實金屬保有柔韌彈性，實現剛與柔的巧妙平衡。三款手環分別鑲嵌坦桑石、紅碧璽、綠碧璽，搭配綠松石、綠玉髓與珍珠母貝，濃郁寶石色澤與金屬光澤相互映襯，讓各色彩寶在光影變化中展現獨特層次。

BVLGARI Tubogas系列玫瑰金紅碧璽、綠玉髓與鑽石手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Tubogas系列玫瑰金紅碧璽、綠玉髓與鑽石手環。圖／寶格麗提供

BVLGARI Doppio Baccellato黃金拓帕石與黃水晶戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI Doppio Baccellato黃金拓帕石與黃水晶戒指。圖／寶格麗提供

BVLGARI Tubogas系列黃金祖母綠碧璽、珍珠母貝與鑽石手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Tubogas系列黃金祖母綠碧璽、珍珠母貝與鑽石手環。圖／寶格麗提供

（由左至右）BVLGARI Doppio Baccellato玫瑰金紫水晶與橄欖石戒指、黃金拓帕石與黃水晶戒指。圖／寶格麗提供
（由左至右）BVLGARI Doppio Baccellato玫瑰金紫水晶與橄欖石戒指、黃金拓帕石與黃水晶戒指。圖／寶格麗提供

BVLGARI Doppio Baccellato玫瑰金紫水晶與橄欖石戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI Doppio Baccellato玫瑰金紫水晶與橄欖石戒指。圖／寶格麗提供

BVLGARI Tubogas系列玫瑰金坦桑石、綠松石與鑽石手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Tubogas系列玫瑰金坦桑石、綠松石與鑽石手環。圖／寶格麗提供

羅馬 珠寶 寶格麗

延伸閱讀

半世紀傳奇再換新裝！卡地亞LOVE手環繽紛限定版翻玩色彩美學

繽紛彩色寶石當顏料 Diorissima高級珠寶如微形藝術

LV Monogram歡慶130周年 Color Blossom經典圓花結合繽紛寶石幻化時間

雋永符碼與自由靈魂的對話：香奈兒「SIGNES & SYMBOLES」頂級珠寶

相關新聞

切開全是芒果！夏季限定甜點大集合 最便宜62元就能吃

隨著夏日芒果盛產季節到來，甜點市場也掀起一波「芒果大戰」。包括LADY KELLY、BAC與85℃陸續推出期間限定芒果甜點，不僅有鋪滿新鮮芒果果肉的水果塔、升級22%果肉的芒果蛋糕，還有冰涼口感宛如冰淇淋的蛋糕捲，讓芒果控直呼「根本選擇障礙發作」。

睡覺也能當旅行主題！福泰集團推「深眠旅遊」 手機直接交飯店保管

隨著全球「Sleep Tourism（睡眠旅遊）」風潮興起，睡眠不再只是旅程中的附屬需求，而逐漸成為旅人規劃假期的重要目的。看準深眠療癒市場成長趨勢，福泰飯店集團6月10日至8月31日攜手旗下HOTEL UKETAMO嵨開安旅與礁溪山形閣推出全新「深眠自在專案」，透過住宿、飲食、運動與節奏設計，打造以「睡一場好覺」為核心的療癒旅程。

從古羅馬建築淬煉可配戴的微型藝術 寶格麗全新珠寶繽紛演繹色彩美學

義大利經典珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）推出全新彩色寶石珠寶系列，延續經典義式色彩美學。包括Doppio Baccellato雙款戒指以及三款Tubogas手環，接續2024年系列項鍊設計脈絡，透過黃金、玫瑰金搭配各色天然彩寶，融合古希臘羅馬建築工藝與現代設計，打造兼具藝術性與配戴美感的頂級珠寶作品。

半世紀傳奇再換新裝！卡地亞LOVE手環繽紛限定版翻玩色彩美學

頂級珠寶品牌卡地亞（CARTIER）經典的LOVE手環迎來全新限定彩寶新作，一共六款設計透過各色天然彩寶重新詮釋象徵羈絆與愛意的螺絲設計，讓這款問世超過半世紀的經典珠寶，跳出金屬原色框架，為穿搭注入全新活力。

雋永符碼與自由靈魂的對話：香奈兒「SIGNES & SYMBOLES」頂級珠寶

香奈兒（CHANEL）2026年全新發表「SIGNES & SYMBOLES」頂級珠寶系列。系列名稱中，「SIGNE」意指誕生於奧巴辛夜空的星辰、源自男裝語彙的山茶花，以及代表力量的誕生星座獅子等極具識別度的香奈兒圖騰，「SYMBOLES」則是激發人們對抽象事物的聯想與想像的文化遺產，例如拜占庭藝術的繽紛瑰麗，到古文化中莊重且有序的服飾美學，都是香奈兒女士珍視的靈感泉源。這些不同的元素，都自由地交融在這個系列共85件珠寶創作中：每一件作品都有可能同時用到多個圖騰或手法，已意想不到的方式互相交織 – 這也是此系列最精彩之處。

500碗2026小吃市集6-7月北高雙城登場！將散落全台的美食一網打盡

青年媒體《500輯》持續扮演著跨世代的當代指標平台。旗下最受矚目的小吃指南「500碗」，也宣布將於6月26日揭曉第四屆的完整名單，並於6月26至28日於西門紅樓舉辦小吃市集台北場，7月11至12日小吃市集移師高雄夢時代。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。