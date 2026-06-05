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半世紀傳奇再換新裝！卡地亞LOVE手環繽紛限定版翻玩色彩美學

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
（由上至下）LOVE窄版白K金鑲鑽手環、LOVE白K金10顆彩色寶石手環、LOVE白K金鋪鑲藍寶石手環。圖／卡地亞提供
（由上至下）LOVE窄版白K金鑲鑽手環、LOVE白K金10顆彩色寶石手環、LOVE白K金鋪鑲藍寶石手環。圖／卡地亞提供

頂級珠寶品牌卡地亞（CARTIER）經典的LOVE手環迎來全新限定彩寶新作，一共六款設計透過各色天然彩寶重新詮釋象徵羈絆與愛意的螺絲設計，讓這款問世超過半世紀的經典珠寶，跳出金屬原色框架，為穿搭注入全新活力。

LOVE手環於1969年在紐約誕生，由設計師Aldo Cipullo發想，在歐美嬉皮文化興起、自由戀愛觀念盛行的時代，他參考中世紀束帶與工業螺絲元素，打造須搭配專用螺絲起子才能開闔的環型珠寶，象徵甘願為愛羈絆。產品上市後迅速風靡歐美演藝圈，約翰藍儂、伊莉莎白泰勒等名人相繼配戴，從此奠定經典地位。五十多年來，LOVE從初代黃金手環，陸續延伸玫瑰金、白K金與同系列戒指、項鍊、耳環等豐富品項，成為卡地亞代表性經典。

誕生以來，螺絲紋路與可打開配戴結構是LOVE手環的靈魂標誌，簡約環身承載情感寓意，歷經數十年依舊是珠寶市場熱銷經典。全新限定版分成鋪鑲彩色寶石、螺絲點綴彩寶兩大類共6種款式。前三款為整圈密鑲設計，配色經過精心構思：玫瑰金鑲滿粉紅剛玉、白K金搭配藍寶石、黃K金則鑲嵌綠色的沙弗萊石，原螺絲位置改用10顆鑽石替代，整環如綴滿寶石的華麗緞帶。

另外三款則是在十處螺絲定位鑲嵌逐漸變化色彩的繽紛寶石：玫瑰金、黃K金選配黃藍寶、橙榴石、粉藍寶、沙弗萊石與紫水晶；白K金則搭配海水藍寶、坦桑石、藍寶石等，冷暖色彩層次分明。全系列全系列採限定發行，並沿用經典的6.1毫米標準寬度與原版鉸鏈與螺絲機構，每只手環皆附專屬起子，延續傳統配戴儀式感。

LOVE白K金10顆彩色寶石手環，鑲嵌2顆海水藍寶、2顆紫水晶、2顆藍寶石、2顆粉紅剛玉、2顆坦桑石，隨附螺絲起子，價格店洽。圖／卡地亞提供
LOVE白K金10顆彩色寶石手環，鑲嵌2顆海水藍寶、2顆紫水晶、2顆藍寶石、2顆粉紅剛玉、2顆坦桑石，隨附螺絲起子，價格店洽。圖／卡地亞提供

（由左至右）LOVE玫瑰金10顆彩色寶石手環、LOVE玫瑰金鋪鑲粉紅剛玉手環。圖／卡地亞提供
（由左至右）LOVE玫瑰金10顆彩色寶石手環、LOVE玫瑰金鋪鑲粉紅剛玉手環。圖／卡地亞提供

（由上至下）LOVE白K金10顆彩色寶石手環、LOVE玫瑰金鋪鑲粉紅剛玉手環、LOVE玫瑰金10顆彩色寶石手環。圖／卡地亞提供
（由上至下）LOVE白K金10顆彩色寶石手環、LOVE玫瑰金鋪鑲粉紅剛玉手環、LOVE玫瑰金10顆彩色寶石手環。圖／卡地亞提供

LOVE黃K金10顆彩色寶石手環，鑲嵌2顆黃色剛玉、2顆錳鋁榴石、2顆紫水晶、2顆粉紅剛玉、2顆沙弗萊石，隨附螺絲起子，價格店洽。圖／卡地亞提供
LOVE黃K金10顆彩色寶石手環，鑲嵌2顆黃色剛玉、2顆錳鋁榴石、2顆紫水晶、2顆粉紅剛玉、2顆沙弗萊石，隨附螺絲起子，價格店洽。圖／卡地亞提供

（由左至右）LOVE黃K金鋪鑲沙弗萊石手環、LOVE黃K金10顆彩色寶石手環。圖／卡地亞提供
（由左至右）LOVE黃K金鋪鑲沙弗萊石手環、LOVE黃K金10顆彩色寶石手環。圖／卡地亞提供

LOVE玫瑰金10顆彩色寶石手環，鑲嵌2顆黃色剛玉、2顆橙色石榴石、2顆紫水晶、2顆粉紅剛玉、2顆綠色石榴石，隨附螺絲起子，價格店洽。圖／卡地亞提供
LOVE玫瑰金10顆彩色寶石手環，鑲嵌2顆黃色剛玉、2顆橙色石榴石、2顆紫水晶、2顆粉紅剛玉、2顆綠色石榴石，隨附螺絲起子，價格店洽。圖／卡地亞提供

LOVE白K金鋪鑲藍寶石手環，隨附螺絲起子，價格店洽。圖／卡地亞提供
LOVE白K金鋪鑲藍寶石手環，隨附螺絲起子，價格店洽。圖／卡地亞提供

（由左至右）LOVE黃K金10顆彩色寶石手環、LOVE黃K金鋪鑲沙弗萊石手環、LOVE玫瑰金鋪鑲粉紅剛玉手環。圖／卡地亞提供
（由左至右）LOVE黃K金10顆彩色寶石手環、LOVE黃K金鋪鑲沙弗萊石手環、LOVE玫瑰金鋪鑲粉紅剛玉手環。圖／卡地亞提供

（由左至右）LOVE玫瑰金戒指、LOVE玫瑰金10顆彩色寶石手環。圖／卡地亞提供
（由左至右）LOVE玫瑰金戒指、LOVE玫瑰金10顆彩色寶石手環。圖／卡地亞提供

LOVE玫瑰金鋪鑲粉紅剛玉手環，隨附螺絲起子，價格店洽。圖／卡地亞提供
LOVE玫瑰金鋪鑲粉紅剛玉手環，隨附螺絲起子，價格店洽。圖／卡地亞提供

（由上至下）LOVE黃K金手環、LOVE白K金鑲鑽手環、LOVE白K金鋪鑲藍寶石手環、LOVE玫瑰金10顆彩色寶石手環、LOVE黃K金鋪鑲沙弗萊石手環、LOVE白K金10顆彩色寶石手環、LOVE黃K金10顆彩色寶石手環、LOVE玫瑰金鋪鑲粉紅剛玉手環。圖／卡地亞提供
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LOVE黃K金鋪鑲沙弗萊石手環，隨附螺絲起子，價格店洽。圖／卡地亞提供
LOVE黃K金鋪鑲沙弗萊石手環，隨附螺絲起子，價格店洽。圖／卡地亞提供

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