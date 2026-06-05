雋永符碼與自由靈魂的對話：香奈兒「SIGNES & SYMBOLES」頂級珠寶

香奈兒（CHANEL）2026年全新發表「SIGNES & SYMBOLES」頂級珠寶系列。系列名稱中，「SIGNE」意指誕生於奧巴辛夜空的星辰、源自男裝語彙的山茶花，以及代表力量的誕生星座獅子等極具識別度的香奈兒圖騰，「SYMBOLES」則是激發人們對抽象事物的聯想與想像的文化遺產，例如拜占庭藝術的繽紛瑰麗，到古文化中莊重且有序的服飾美學，都是香奈兒女士珍視的靈感泉源。這些不同的元素，都自由地交融在這個系列共85件珠寶創作中：每一件作品都有可能同時用到多個圖騰或手法，已意想不到的方式互相交織 – 這也是此系列最精彩之處。

「SIGNES & SYMBOLES」由四大篇章交織而成，每一篇章皆訴說著不同的符碼故事，共運用超過1,100顆珍貴寶石，以及1,500顆細緻與硬質寶石，由多位榮獲法國國家級最佳工匠（MOF）殊榮的切割師親自操刀。「LES IMPRIMÉS」以「印記」為題，將山茶花、星辰、太陽與獅子以對稱構圖排列，創造出如織物般柔韌且精緻的結構，可以說是此系最重要的篇章；其中，幾何線條、色彩運用、和立體量感上都完美體現品牌美學的IMPRIMÉ LION項鍊，是「LES IMPRIMÉS」篇章中唯一同時呈現系列中四大標誌的作品，也是此篇章最重要的作品之一。

太陽、星辰與山茶花以符碼交織形式分布於整條IMPRIMÉ LION上項鍊，20.66克拉八角形切割藍寶石及其下的獅子圖騰，則成為中央的視覺亮點。項鍊採用了全新方形領口輪廓，設計師於鎖骨兩端精準設定兩個銳角，構成線條俐落、稜角分明的方領造型，讓人想起古典服飾領口的莊重與秩序之美。項鍊結構在轉折處依然無縫且線條連續，有賴領口部分兩條專門開發的可活動鉸接線條與精緻的刀鋒工藝，整條項鍊工時高達1,800小時。

系列中單價最高的IMPRIMÉ ÉMERAUDE戒指，鑲嵌品牌歷來最頂級的寶石之一：一顆「老礦」類型的10.44克拉的八角形切割無油哥倫比亞祖母綠。整體橢圓修長的造型，令人聯想起護身符圖騰，戒指的橢圓輪廓與八角形切割祖母綠形成對比，戒指側邊則妝點兩朵山茶花，並運用了量身訂製鑽石打造圍繞中央主石的太陽放射光芒效果。

「LE LION EMBLÉMATIQUE」致敬獅子元素刻畫其莊嚴與王者風範。以紅寶石的濃烈紅色、黑瑪瑙的沉穩黑色與鑽石的亮白色構築出強烈裝飾藝術風格的LION MILLÉNAIRE套組為例，項鍊上以側身姿態呈現在黑瑪瑙底座上的獅子猶如淺浮雕，展現無畏的氣勢；同系列的LION MILLÉNAIRE戒指採用Toi et Moi雙首設計，一側鑲嵌一顆重約9.41克拉的橢圓形切割莫三比克無燒紅寶石，另一側則是鑲鑽獅首淺浮雕鑲嵌於黑瑪瑙底座上，可拆分為兩枚獨立戒指配戴。鑲嵌6.21克拉的枕形切割祖母綠的LION MAGISTRAL項鍊，則可巧妙轉換為擺件展示。

「LES BIJOUX TALISMANS」以浮雕或吊飾圖騰，探索護身符的守護力量。開篇之作TALISMAN GRAPHIQUE項鍊幾何感強烈，星辰圖騰結合了源自古埃及、象徵守護與傳承的「王名框」（Cartouche）造型鍊節，賦予圍繞法老名字的橢圓形框線現代建築與雕塑的美感，強化了珠寶作為護身符的象徵意涵，並鑲嵌了罕見的D FL Type IIA 鑽石。TALISMAN DE SYMBOLES項鍊於管狀鍊條上同時點綴了山茶花、星辰、太陽、獅子四大符碼，並大膽交錯運用透明與不透明的繽紛寶石、白色陶瓷等意想不到的組合，營造出豐富且具深度的色彩層次，展現了香奈兒對於異材質組合與色彩律動的極致追求。

「LES SYMBOLES」則以鮮活的色彩運用，聚焦符碼本身的純粹美感。SYMBOLE CAMÉLIA ROSE戒指以山茶花作為守護象徵，花瓣採用雙層方向迥異的結構，上層四片花瓣沿順時針方向、下層五片花瓣沿逆時針方向盤旋綻放，運用漩渦視覺效果引導視線聚焦中央一顆10.32克拉的D FL橢圓形切割鑽石，花瓣邊緣以玫瑰金和粉紅剛玉勾勒出細膩的色彩層次。曾被香奈兒女士讚譽為「金色之水」（Gilded Water）的帝王托帕石（Imperial Topaz）就是SYMBOLE ÉTOILE項鍊的主角，在藍紫色坦桑石圓珠串的簇擁中，26.21克拉的枕形切割帝王托帕石展現如煦日般的溫暖光輝，項鍊後段可拆卸轉化為手鍊，主體則可單獨作為短項鍊配戴。繽紛的配色與靈活的穿戴方式展現香奈兒珠寶在美學上的極致自由。

LION MILLÉNAIRE戒指，18K白金、18K玫瑰金與鉑金鑲嵌鑽石、黑瑪瑙、1顆重約9.41克拉橢圓形切割紅寶石，此戒指可拆分為兩枚獨立戒指，1億7,494萬2,000元；LION MILLÉNAIRE手鍊，18K白金、18K玫瑰金、鉑金鑲嵌鑽石、黑瑪瑙、1顆重約4.01克拉橢圓形切割紅寶石，5,046萬4,000元。圖／香奈兒提供

LION EMBLÉMATIQUE胸針，18K白金、18K玫瑰金、18K黃金鑲嵌鑽石、黃鑽、紅寶石、藍寶石、祖母綠與綠松石，3,095萬1,000元。圖／香奈兒提供

LION MAGISTRAL項鍊，18K玫瑰金、18K黃金、鉑金鑲嵌鑽石與祖母綠、主石為約6.21克拉枕形切割祖母綠，1億6,148萬5,000元。圖／香奈兒提供

SYMBOLE CAMÉLIA ROSE戒指，鉑金與18K玫瑰金鑲嵌鑽石與粉紅剛玉，主石為1顆重約10.32克拉橢圓形切割DFL鑽石，1億92萬8,000元。圖／香奈兒提供

SYMBOLE OMBRÉ耳環，18K白金鑲嵌鑽石、錳鋁榴石與綠松石，1,177萬5,000元。圖／香奈兒提供

IMPRIMÉ LION項鍊，18K白金與18K玫瑰金鑲嵌鑽石，主石為1顆重約20.66克拉的八角形切割藍寶石、1顆重約3.03克拉的切角三角形DFL鑽石，1億8,839萬9,000元。圖／香奈兒提供

TALISMAN DE SYMBOLES耳環，18K玫瑰金與鉑金鑲嵌鑽石、粉紅藍寶石、藍色碧璽、綠松石、 黑瑪瑙與紅漆，740萬1,000元。圖／香奈兒提供

TALISMAN GABRIELLE戒指獅子圖騰款，18K白金鑲嵌鑽石與綠松石，639萬2,000元；TALISMAN GABRIELLE戒指星辰圖騰款，18K白金鑲嵌鑽石與綠玉髓，672萬9,000元；TALISMAN GABRIELLE戒指山茶花款，18K白金鑲嵌鑽石與紅玉髓，588萬7,000元；TALISMAN GABRIELLE戒指太陽圖騰款，18K白金鑲嵌鑽石與黑瑪瑙，555萬1,000元。圖／香奈兒提供

IMPRIMÉ ÉMERAUDE戒指，18K白金與18K玫瑰金鑲嵌鑽石與1顆重約10.44克拉的八角形切割祖母綠，2億1,194萬9,000元。圖／香奈兒提供

LION MILLÉNAIRE戒指，18K白金、18K玫瑰金與鉑金鑲嵌鑽石、黑瑪瑙，與1顆重約9.41克拉橢圓形切割紅寶石，此戒指可拆分為兩枚獨立戒指，1億7,494萬2,000元。圖／香奈兒提供

SYMBOLE ÉMERAUDE項鍊，18K白金鑲嵌鑽石、藍寶石、祖母綠圓珠、綠松石與黑瑪瑙，主石為1顆重約3.08克拉圓形明亮式切割DIF/Type IIA鑽石與1顆重約1.20克拉的角形切割DIF/Type IIA鑽石，9,251萬7,000元。圖／香奈兒提供

SYMBOLE CAMÉLIA SOLAIRE戒指，18K白金鑲嵌鑽石，主石為1顆重約5.06克拉橢圓形切割IF艷彩黃黃鑽，4,205萬3,000元。圖／香奈兒提供

SYMBOLE EMBLÉMATIQUE戒指，18K黃金、18K白金、鉑金鑲嵌鑽石、藍寶石、綠松石與紅玉髓，主石為1顆重約5.05克拉枕形切割DIF/Type IIA鑽，:此戒指可拆分為兩枚獨立戒指，3,330萬6,000元。圖／香奈兒提供

IMPRIMÉ LION項鍊，18K白金與18K玫瑰金鑲嵌鑽石，主石為1顆重約20.66克拉的八角形切割藍寶石、1顆重約3.03克拉的切角三角形DFL鑽石，1億8,839萬9,000元。圖／香奈兒提供

TALISMAN GRAPHIQUE項鍊，18K黃金與鉑金鑲嵌鑽石與黃色剛玉，主石為1顆重約3.57克拉祖母綠形切割DFL/Type II鑽石

，3,868萬9,000元；TALISMAN GRAPHIQUE戒指，18K黃金與鉑金鑲嵌鑽石與黃色剛玉，958萬8,000元。圖／香奈兒提供

SYMBOLE EMBLÉMATIQUE戒指，18K玫瑰金、鑽石、綠松石、與1顆重約12.47克拉圓形切割錳鋁榴石，1,413萬元。圖／香奈兒提供

TALISMAN DE SYMBOLES項鍊，18K白金、鑽石與白色陶瓷，1648萬5,000元。圖／香奈兒提供

IMPRIMÉ LION項鍊，18K白金與18K玫瑰金鑲嵌鑽石，主石為1顆重約20.66克拉的八角形切割藍寶石、1顆重約3.03克拉的切角三角形DFL鑽石，1億8,839萬9,000元。圖／香奈兒提供