不競速只求療癒！GD愛貓ZOA辦路跑 限定周邊、完賽獎牌太值得收藏了

GD愛貓化身的人氣角色「ZOA」最近也跟主人一樣活躍，「ZO&FRIENDS」近期除了宣布與UNIQLO聯名，今年底更將首度跨界舉辦路跑活動，以「奔向永不終止的快樂」為主題，主打「不追求速度、不與誰競爭」的療癒體驗，將巡迴新北、台中及高雄3地，全台GD粉絲趕快跑起來！

活動規劃了3.5公里至4公里的親民距離，不僅適合熱愛拍照打卡的粉絲，也極為適合親子家庭參與。首場新北場將於10月4日在新北大都會公園登場，接著是11月1日的台中中央球場場次，最後由11月8日的高雄時代大道場次壓軸。主辦單位表示，為了確保活動品質與公平性，報名制度採用「先登記、後抽籤」制，即日起至6月8日止開放抽籤登記，並於6月9日公布中籤名單，中籤者可於6月10日起報名與繳費。

但粉絲眼中跑多遠可能不是重點，參賽物資與周邊商品才是活動吸睛亮點，共分為1,380元的「花現歡樂組」與2,180元的「樂無止境組」。參賽者除了能獲得歡樂不息上衣、雲朵朵托特包等限定周邊外，最令收藏家心動的莫過於專屬號碼布與完賽後的紀念獎牌，設計精緻且充滿ZOA的厭世可愛風格，具備極高收藏價值。

此外，只要在6月24日前完成繳費，還有機會抽中限量3,000組的搶先報名禮ZOA側背包。現場也將打造沉浸式拍照場景與打卡區，絕對會是一場充滿歡樂運動聚會。

「ZO&FRIENDS」跨界舉辦路跑活動，北中南巡迴登場。圖／摘自全統運動報名網

完賽獎牌超萌。圖／摘自全統運動報名網

報名分為1,380元的「花現歡樂組」與2,180元的「樂無止境組」。圖／摘自全統運動報名網