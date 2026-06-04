快訊

明天將離台！黃仁勳訪韓前一晚 直奔夜市吃這攤

「已準備12年」選彰化縣長再添1人 邱建富宣布下周退出民進黨參選

低氣壓+鋒面夾擊！大台北明防豪雨 下周恐啟動大規模豪雨作業

聽新聞
0:00 / 0:00

15種夢幻口味！永康街「Maison Vanille瑪德蓮」吃得到4種香草、馬告

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
杜拜夜宴（左）、抹茶。圖／Maison Vanille提供
杜拜夜宴（左）、抹茶。圖／Maison Vanille提供

喜愛法式經典甜點「瑪德蓮」的民眾，未來有新選擇了！主打法式甜點結合台灣風土的「Maison Vanille法式瑪德蓮專門店」，近日已於台北永康商圈正式開幕。店內以傳統瑪德蓮為基礎，同時結合多樣化的風味，提供經典原味、琥珀地瓜布蕾、提拉米蘇、杜拜夜宴等15種口味，為甜食愛好者帶來豐富的味覺享受。

Maison Vanille由Hugo Ravier、Maxime、Jaime、Rogan等4位創辦人共同打造，整體空間以輕盈的鮮奶油色調為主軸，透過流線弧形、柔和曲面與低飽和材質，營造奶霜般的輕盈空氣感，甚至牆面也刻意營造出宛若鮮奶油流動般的大型立體紋理。除了對視覺與材質的講究，店內也以互動式五感體驗為核心，讓民眾可以嗅聞香草、可可、柑橘等食材的原始香氣，並透過卡片連結互動，串連香氣、記憶與甜點之間的感官旅程，堪稱是永康街最美的法式日常。

Maison Vanille以法式瑪德蓮為起點，展開深植台灣風土的法式甜點探索。團隊選用台灣南投埔里、馬達加斯加、大溪地與印尼等四大產地的香草為素材，同時並選用地瓜、馬告、芒果、百香果等台灣食材入饌，讓風味更貼近台灣人的味覺習慣。同時主廚也突破原有框架，加入法國少見的鹹口味，透過明太子、松露、海鹽爆米花等元素，賦予瑪德蓮全新的樣貌。此外，主廚堅持將麵糊靜置熟成24小時，確保風味與口感；烘焙時也將冰涼麵糊直接送入烤箱，利用瞬間冷熱溫差，讓瑪德蓮自然膨脹出經典飽滿的凸肚臍，並保有輕盈柔軟的空氣感質地。製作過程還特別加入黃豆粉，增添一絲亞洲風味轉折與淡淡堅果香氣。

在15種口味中，最受歡迎的「Maison Vanille」集結四大產地的香草交織出細膩香氣，並以香草甘納許、金箔增添視覺與味覺豐富度，內層還藏有酥脆香草餅乾，每顆108元。「北海道奶蓋」以伯爵茶茶香為基底，外層包覆日本北海道起司，打造如奶蓋飲品般的滑順口感，每顆78元。至於「福爾摩莎」選用台灣特有香料馬告與百香果為素材，讓瑪德蓮呈現前所未有的鮮活感與個性，每顆88元。

此外，店內還有盛夏熱吻、XoXo、抹茶、炙燒明太子、馥郁松露等不同口味，每顆68元起。Maison Vanille 亦推出三款風味的法國傳統甜點「Flan」，以濃郁蛋奶內餡與酥脆塔皮構成，口感介於布丁、卡士達與烤布蕾之間，帶有滑順奶香與迷人的烘烤焦香，各有不同特色。

琥珀地瓜布蕾、Movie Night。圖／Maison Vanille提供
琥珀地瓜布蕾、Movie Night。圖／Maison Vanille提供

店內空間營造奶霜般的輕盈空氣感，牆面的立體紋理則是營造出鮮奶油流動的感覺。記者陳睿中／攝影
店內空間營造奶霜般的輕盈空氣感，牆面的立體紋理則是營造出鮮奶油流動的感覺。記者陳睿中／攝影

金元寶（左）、提拉米蘇。圖／Maison Vanille提供
金元寶（左）、提拉米蘇。圖／Maison Vanille提供

Maison Vanille創辦人之一Hugo Ravier。記者陳睿中／攝影
Maison Vanille創辦人之一Hugo Ravier。記者陳睿中／攝影

Maison Vanille（左）、盛夏熱吻。圖／Maison Vanille提供
Maison Vanille（左）、盛夏熱吻。圖／Maison Vanille提供

Maison Vanille透過互動體驗，讓民眾能夠認識食材本質。記者陳睿中／攝影
Maison Vanille透過互動體驗，讓民眾能夠認識食材本質。記者陳睿中／攝影

XoXo（左）、北海道奶蓋。圖／Maison Vanille提供
XoXo（左）、北海道奶蓋。圖／Maison Vanille提供

Maison Vanille運用多樣化的元素，創造瑪德蓮的多重樣貌。記者陳睿中／攝影
Maison Vanille運用多樣化的元素，創造瑪德蓮的多重樣貌。記者陳睿中／攝影

Maison Vanille提供15種不同的瑪德蓮，展現不同個性。記者陳睿中／攝影
Maison Vanille提供15種不同的瑪德蓮，展現不同個性。記者陳睿中／攝影

甜點

延伸閱讀

25億次觀看的「半熟蛋瀑布」登台！日本冠軍蛋包飯SANTA客座晶華

海鮮、鮑魚還是裹蒸粽？端午節十大飯店名粽一次看

7-ELEVEN 聯名超夯「線條小狗」 27款療癒周邊雞蛋糕、絨毛吊飾全都有

7-ELEVEN攜手「線條小狗」！結合「全店精品、食飲聯名」推近50款商品

相關新聞

15種夢幻口味！永康街「Maison Vanille瑪德蓮」吃得到4種香草、馬告

喜愛法式經典甜點「瑪德蓮」的民眾，未來有新選擇了！主打法式甜點結合台灣風土的「Maison Vanille法式瑪德蓮專門店」，近日已於台北永康商圈正式開幕。店內以傳統瑪德蓮為基礎，同時結合多樣化的風味，提供經典原味、琥珀地瓜布蕾、提拉米蘇、杜拜夜宴等15種口味，為甜食愛好者帶來豐富的味覺享受。

看球爽抽長榮機票！金色三麥變身足球應援酒館 四大門市跨夜播冠軍戰

四年一度、全球矚目的足球盛事，即將點燃全台球迷的熱情。為了迎接這股席捲全球的運動狂熱，金色三麥除了將各門市，打造成氛圍感十足的足球應援酒館，更舉辦一系列線上線下相關活動，迎接本次全球足球熱潮。

看球賽開喝！海尼根刮刮樂中獎率超狂 5大足球草地潮流周邊必收

炎炎夏日伴隨著全球頂級運動球賽點燃戰火，正是與三五好友歡聚觀賽、舉杯狂歡的絕佳時刻。海尼根身為消費者心中最「粉會交朋友」的社交催化劑，特別鎖定6月至7月的全台觀賽與聚餐高峰，攜手全台各大傳統超市、菸酒專賣店、中西式餐廳、熱炒店及KTV等通路，盛大發動「海尼根月」促銷攻勢，引領夏季觀賽的新風尚。

7-ELEVEN攜手「線條小狗」！結合「全店精品、食飲聯名」推近50款商品

看好Z世代療癒消費風潮，7-ELEVEN自6月10日起與來自韓國的軟萌教主「線條小狗」展開跨類別合作，首度大規模結合「全店精品集點」與「食飲聯名」策畫多元商品開發，打造今夏最具話題性的療癒消費體驗。

聯手新世代收藏指標Wristcheck PIAGET推全新Altiplano超薄限量表

瑞士頂級珠寶暨腕表世家PIAGET聯手新世代鐘表收藏指標Wristcheck，推出全球限量30只的Altiplano系列18K白金超薄自動上鍊腕表，表款選用後者的經典天藍色，結合社群話題與超薄機芯，再掀討論熱潮。

勞力士年度新品聚台北 Jubilee彩色漆面、獨家貴金屬再創討論新熱浪

瑞士頂級腕錶品牌勞力士（ROLEX）今日於台北大直萬豪酒店隆重舉辦2026新品鑑賞會。今年正逢1926年蠔式表殼問世百週年，勞力士不僅將機芯全面升級至符合2026頂級天文台精密時計標準，更在經典與現代美學之間展現卓越的製表工藝，帶領大眾一窺品牌今年核心革新。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。