15種夢幻口味！永康街「Maison Vanille瑪德蓮」吃得到4種香草、馬告

喜愛法式經典甜點「瑪德蓮」的民眾，未來有新選擇了！主打法式甜點結合台灣風土的「Maison Vanille法式瑪德蓮專門店」，近日已於台北永康商圈正式開幕。店內以傳統瑪德蓮為基礎，同時結合多樣化的風味，提供經典原味、琥珀地瓜布蕾、提拉米蘇、杜拜夜宴等15種口味，為甜食愛好者帶來豐富的味覺享受。

Maison Vanille由Hugo Ravier、Maxime、Jaime、Rogan等4位創辦人共同打造，整體空間以輕盈的鮮奶油色調為主軸，透過流線弧形、柔和曲面與低飽和材質，營造奶霜般的輕盈空氣感，甚至牆面也刻意營造出宛若鮮奶油流動般的大型立體紋理。除了對視覺與材質的講究，店內也以互動式五感體驗為核心，讓民眾可以嗅聞香草、可可、柑橘等食材的原始香氣，並透過卡片連結互動，串連香氣、記憶與甜點之間的感官旅程，堪稱是永康街最美的法式日常。

Maison Vanille以法式瑪德蓮為起點，展開深植台灣風土的法式甜點探索。團隊選用台灣南投埔里、馬達加斯加、大溪地與印尼等四大產地的香草為素材，同時並選用地瓜、馬告、芒果、百香果等台灣食材入饌，讓風味更貼近台灣人的味覺習慣。同時主廚也突破原有框架，加入法國少見的鹹口味，透過明太子、松露、海鹽爆米花等元素，賦予瑪德蓮全新的樣貌。此外，主廚堅持將麵糊靜置熟成24小時，確保風味與口感；烘焙時也將冰涼麵糊直接送入烤箱，利用瞬間冷熱溫差，讓瑪德蓮自然膨脹出經典飽滿的凸肚臍，並保有輕盈柔軟的空氣感質地。製作過程還特別加入黃豆粉，增添一絲亞洲風味轉折與淡淡堅果香氣。

在15種口味中，最受歡迎的「Maison Vanille」集結四大產地的香草交織出細膩香氣，並以香草甘納許、金箔增添視覺與味覺豐富度，內層還藏有酥脆香草餅乾，每顆108元。「北海道奶蓋」以伯爵茶茶香為基底，外層包覆日本北海道起司，打造如奶蓋飲品般的滑順口感，每顆78元。至於「福爾摩莎」選用台灣特有香料馬告與百香果為素材，讓瑪德蓮呈現前所未有的鮮活感與個性，每顆88元。

此外，店內還有盛夏熱吻、XoXo、抹茶、炙燒明太子、馥郁松露等不同口味，每顆68元起。Maison Vanille 亦推出三款風味的法國傳統甜點「Flan」，以濃郁蛋奶內餡與酥脆塔皮構成，口感介於布丁、卡士達與烤布蕾之間，帶有滑順奶香與迷人的烘烤焦香，各有不同特色。

琥珀地瓜布蕾、Movie Night。圖／Maison Vanille提供

店內空間營造奶霜般的輕盈空氣感，牆面的立體紋理則是營造出鮮奶油流動的感覺。記者陳睿中／攝影

金元寶（左）、提拉米蘇。圖／Maison Vanille提供

Maison Vanille創辦人之一Hugo Ravier。記者陳睿中／攝影

Maison Vanille（左）、盛夏熱吻。圖／Maison Vanille提供

Maison Vanille透過互動體驗，讓民眾能夠認識食材本質。記者陳睿中／攝影

XoXo（左）、北海道奶蓋。圖／Maison Vanille提供

Maison Vanille運用多樣化的元素，創造瑪德蓮的多重樣貌。記者陳睿中／攝影