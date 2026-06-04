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看球爽抽長榮機票！金色三麥變身足球應援酒館 四大門市跨夜播冠軍戰
四年一度、全球矚目的足球盛事，即將點燃全台球迷的熱情。為了迎接這股席捲全球的運動狂熱，金色三麥除了將各門市，打造成氛圍感十足的足球應援酒館，更舉辦一系列線上線下相關活動，迎接本次全球足球熱潮。
店內不僅掛滿萬國旗與超大充氣足球，更將在7月20日凌晨3點的冠軍戰當天，加碼開放台北美麗華店、台中崇德店、嘉義店與高雄夢時代店等四大指定門市深夜營業，並推出包含精釀啤酒暢飲與世足紀念杯的冠軍賽套餐，邀請熱血球迷走出客廳，和朋友一起沉浸式享受大型餐桌派對。
除了陪球迷看球看到最後一刻，金色三麥自6月11日起也推出多重互動活動與「豪禮」回饋。活動期間至門市觀賽，內用顧客可以在「冠軍預測應援牆」寫下支持的球隊，成功預測冠軍者即可獲得精釀啤酒電子兌換券；在球賽live轉播期間，現場還能參加「今日贏球隊伍預測」，只要猜中當天勝出的隊伍，就能享受整桌啤酒直接加滿的超狂優惠，讓全場氣氛嗨到終場。
線上應援部分同樣誠意滿滿，金色三麥會員在7月12日前憑消費發票登入系統，即可參加冠亞季軍預測，猜中隊伍越多，就能兌換椒麻雞或經典大拼盤等招牌好禮。此外，所有填寫線上預測問券的會員，還有機會參加大獎抽獎，獎項包含兩張長榮航空亞洲不限航點機票，以及飛利浦藍牙防水音箱、AI智能觸控螢幕降噪耳機等多款人氣3C大獎，讓球迷在享受精彩進球的同時，也能試手氣把豐富大禮帶回家。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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