看球爽抽長榮機票！金色三麥變身足球應援酒館 四大門市跨夜播冠軍戰

四年一度、全球矚目的足球盛事，即將點燃全台球迷的熱情。為了迎接這股席捲全球的運動狂熱，金色三麥除了將各門市，打造成氛圍感十足的足球應援酒館，更舉辦一系列線上線下相關活動，迎接本次全球足球熱潮。

店內不僅掛滿萬國旗與超大充氣足球，更將在7月20日凌晨3點的冠軍戰當天，加碼開放台北美麗華店、台中崇德店、嘉義店與高雄夢時代店等四大指定門市深夜營業，並推出包含精釀啤酒暢飲與世足紀念杯的冠軍賽套餐，邀請熱血球迷走出客廳，和朋友一起沉浸式享受大型餐桌派對。

除了陪球迷看球看到最後一刻，金色三麥自6月11日起也推出多重互動活動與「豪禮」回饋。活動期間至門市觀賽，內用顧客可以在「冠軍預測應援牆」寫下支持的球隊，成功預測冠軍者即可獲得精釀啤酒電子兌換券；在球賽live轉播期間，現場還能參加「今日贏球隊伍預測」，只要猜中當天勝出的隊伍，就能享受整桌啤酒直接加滿的超狂優惠，讓全場氣氛嗨到終場。

線上應援部分同樣誠意滿滿，金色三麥會員在7月12日前憑消費發票登入系統，即可參加冠亞季軍預測，猜中隊伍越多，就能兌換椒麻雞或經典大拼盤等招牌好禮。此外，所有填寫線上預測問券的會員，還有機會參加大獎抽獎，獎項包含兩張長榮航空亞洲不限航點機票，以及飛利浦藍牙防水音箱、AI智能觸控螢幕降噪耳機等多款人氣3C大獎，讓球迷在享受精彩進球的同時，也能試手氣把豐富大禮帶回家。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

7月20日凌晨3點冠軍戰，金色三麥台北美麗華店、台中崇德店、嘉義店、高雄夢時代店加碼營業，陪球迷一起舉杯應援、見證冠軍誕生。圖／金色三麥提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金色三麥線上冠亞季軍預測活動加碼抽PHILIPS人氣3C好禮，包含藍牙防水音箱、百年紀念藍牙耳罩耳機與AI智能觸控螢幕ANC主動降噪藍牙耳機，邀球迷一邊預測戰局、一邊把質感好禮帶回家。圖／飛利浦提供

金色三麥線上冠亞季軍預測活動加碼抽長榮長榮航空亞洲不限航點機票。圖／長榮航空提供