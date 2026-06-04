看球賽開喝！海尼根刮刮樂中獎率超狂 5大足球草地潮流周邊必收

炎炎夏日伴隨著全球頂級運動球賽點燃戰火，正是與三五好友歡聚觀賽、舉杯狂歡的絕佳時刻。海尼根身為消費者心中最「粉會交朋友」的社交催化劑，特別鎖定6月至7月的全台觀賽與聚餐高峰，攜手全台各大傳統超市、菸酒專賣店、中西式餐廳、熱炒店及KTV等通路，盛大發動「海尼根月」促銷攻勢，引領夏季觀賽的新風尚。

即日起至7月31日止，消費者凡於指定的餐飲或零售通路，購買海尼根經典或海尼根星銀啤酒達到指定門檻，像是買兩手罐裝或六瓶瓶裝啤酒，即可獲得中獎率高達99.9%的限量刮刮卡一張。這次活動最受矚目的焦點，莫過於兼具潮流質感與看球實用功能的5大限量周邊贈品。全系列以海尼根標誌性的經典綠搭配狂熱的足球草地線條為設計靈感，要完美應援球迷的觀賽時光。

首度曝光的五大「球場草地風」應援周邊實用性破表，包含具備鳴笛、擴音與錄音功能並能一鍵炒熱氣氛的「迷你大聲公」，還有夏日看球清涼消暑的「折疊應援扇」。專為聚會設計的「拇指端盤」貼心附帶掛勾與凹槽，讓球迷單手就能輕鬆掌握啤酒與零食。印有經典潮流大字樣的「折疊坐墊」厚實舒適且收納方便，無論室內外都能提供最棒的坐感。而地表最強的「摺疊帳篷」底部更極具巧思地設計成精緻的足球場線條，全自動秒開的設計，讓人在家或戶外都能一秒打造專屬的球賽狂歡包廂。海尼根要陪消費者度過熱血沸騰的看球之夜，享受有酒、有贈品、更有朋友的激爽仲夏。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

海尼根迷你大聲公。圖／海尼根提供

海尼根為消費者心中最「粉會交朋友」的社交催化劑。圖／海尼根提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

海尼根戶外好攜餐盤。圖／海尼根提供

海尼根應援扇（白底）。圖／海尼根提供

海尼根應援扇（綠底）。圖／海尼根提供

海尼摺疊足球場帳篷。圖／海尼根提供