7-ELEVEN攜手「線條小狗」！結合「全店精品、食飲聯名」推近50款商品

看好Z世代療癒消費風潮，7-ELEVEN自6月10日起與來自韓國的軟萌教主「線條小狗」展開跨類別合作，首度大規模結合「全店精品集點」與「食飲聯名」策畫多元商品開發，打造今夏最具話題性的療癒消費體驗。

7-ELEVEN近年持續深化肖像合作，今年5月首度攜手來自韓國的高人氣IP「線條小狗」推出「冰品抽抽樂」活動，以最低任2件0元起的優惠掀起話題。自6月10日起雙方合作推出全新聯名包裝，以線條小狗馬爾濟斯與小金毛小狗作為主角，整體設計圍繞甜蜜俏皮的愛心圖素，結合鮮食及茶飲主題杯推出聯名包裝商品，瞄準深受年輕族群喜愛的義大利麵、圓形飯糰、捲餅、披薩等品項，百元內就能入手。

本次線條小狗「美味聯萌大明星」推出3款換上療癒包裝的圓形飯糰，包含人氣商品「石安牧場溏心蛋飯糰」、「炙燒明太子鮭魚飯糰」以及全新商品「韓式鮪魚拳頭飯糰」，以芝麻油、美乃滋、鮪魚、海苔酥拌飯，帶來經典韓式風味。

以媲美專賣店、高CP深獲學生們喜愛的義大利麵及焗飯系列也同步推出「拿坡里風味肉球義大利麵」，以多汁肉丸搭配經典蕃茄肉醬麵；「雙拼起司紅醬焗飯」搭配豪邁燻腸與烤雞雙主菜；冷凍則有「奶香起司烤雞筆管麵」與「海鮮披薩」，帶來濃郁滿足感。

線條小狗的療癒魅力亦延續到甜點系列，「草莓優格愛心馬卡龍」由手工擠餡打造吸睛愛心造型馬卡龍，內餡將特製酸甜草莓醬拌入法國愛樂薇Sour Cream製成雙餡口感；「布丁大福」以軟Q大福外皮，包裹整顆布丁與特製卡士達餡；奶茶控不能錯過使用錫蘭紅茶與北海道乳霜製成的「茶拿鐵蛋糕捲」，以及阿薩姆紅茶搭配黑糖QQ的「QQ茶拿鐵鬆餅」；「Mister Donut粉紅泡泡甜甜圈」則以粉嫩的牛奶巧克力淋醬與Q彈口感增添甜蜜氛圍；更首度於全台逾160間哈燒專櫃門市，獨家打造線條小狗造型的「線條小狗雞蛋糕」，以香甜濃郁的太妃糖風味搶攻夏季療癒甜點商機。

7-ELEVEN思樂冰、霜淇淋杯身同步換上新視覺，「檸檬起司酷聖霜」、「鹹花生奶油酷聖霜」經典口味再度回歸。雪淋霜首度攜手大甲糕點名店推出「阿聰師芋頭牛奶霜淇淋」，原料選用大甲檳榔心芋與鮮乳製作；另有新推出的「哈密瓜風味思樂冰」，共有2款線條小狗杯身。

此外，7-ELEVEN雙茶品牌CITY TEA、!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR將於6月10日起全面換上8款線條小狗喝手搖飲的主題設計杯，6月10日至6月23日前加碼CITY TEA、CITY PEARL所有特大杯飲品可享2杯88元、不可思議茶BAR售價65元以上特大杯飲品第2杯半價。

7-ELEVEN全店精品集點自6月10日起以線條小狗經典絨毛造型為靈感，開發一系列27款獨家限量自有周邊商品，種類涵蓋實用吊飾、外出用品、辦公小物、居家裝飾等。推薦情侶好友必買「磁吸絨毛吊飾」，走在路上配一對不分離；「布偶吊飾飲料提袋」、「大頭造型提袋」、「布偶證件套零錢包」、「文青袋」、「絨毛筆袋」、「立體造型冰壩杯」、「造型公仔存錢筒」皆有小金毛與馬爾濟斯2款可做選擇；喜歡專寵小金毛的別錯過大頭造型坐墊、15吋絨毛筆電包；另有桌上收納鐵櫃、彎把摺疊傘、單人摺疊椅、造型萬年曆音樂盒、花朵造型小夜燈留言板，讓線條小狗每天療癒陪伴不分離。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

7-ELEVEN「奶香起司烤雞筆管麵」與「海鮮披薩」，帶來濃郁滿足感。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN聯名超人氣狗狗「線條小狗」，首度結合「全店精品、食飲聯名」近50款商品6月10日起療癒登場。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN將線條小狗的療癒魅力延續到甜點系列。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN將線條小狗的療癒魅力延續到甜點系列。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN雙茶品牌CITY TEA、!+CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR，6月10日起全面換上線條小狗喝手搖飲的主題設計杯。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN聯名超人氣狗狗「線條小狗」，首度結合「全店精品、食飲聯名」近50款商品6月10日起療癒登場。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN首度於全台逾160間哈燒專櫃門市，獨家打造線條小狗造型的「線條小狗雞蛋糕」。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN攜手線條小狗，「美味聯萌大明星」推出3款換上療癒小狗包裝的圓形飯糰。圖／7-ELEVEN提供