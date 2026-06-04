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聯手新世代收藏指標Wristcheck PIAGET推全新Altiplano超薄限量表

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
PIAGET Wristcheck聯名Altiplano腕表，全球限量30只、價格店洽。圖／PIAGET提供
PIAGET Wristcheck聯名Altiplano腕表，全球限量30只、價格店洽。圖／PIAGET提供

瑞士頂級珠寶暨腕表世家PIAGET聯手新世代鐘表收藏指標Wristcheck，推出全球限量30只的Altiplano系列18K白金超薄自動上鍊腕表，表款選用後者的經典天藍色，結合社群話題與超薄機芯，再掀討論熱潮。

回顧PIAGET歷史，1957年以2毫米9P手動機芯顛覆厚度認知；1960年2.3毫米12P機芯創下世界紀錄，2003年再推3.5毫米最纖薄600P陀飛輪，2010年1200P機芯則以2.35毫米厚度、0.12毫米傳動系統創雙重紀錄；2014年革命性900P機芯更以表殼底蓋為基板，厚度僅3.65毫米，顛覆傳統思維。

本次聯名持續挑戰極限，雙方選用表殼與機芯融為一體的Altiplano Ultimate Automatic 910P自動上鍊腕錶為基礎，整體厚度僅為傲人的4.3毫米。機芯內部由多達238枚零件完美緊密咬合，極致展現工藝美學與氣魄，並將超薄製表藝術帶向全新領域。表款的18K白金底蓋並鐫刻PIAGET家徽與Wristcheck標誌，可日常搭配的深藍色小牛皮表帶添增了優雅與貴族氣氛，並輕鬆融入西裝袖口內、或整體造型搭配。

表款將在PIAGET專門店中販售，建議可逕行前往如PIAGT伯爵台北101專門店詢問。

將機芯與表殼、面盤同步整合的910P自動上鍊機芯，厚度僅4.3毫米。圖／PIAGET提供
將機芯與表殼、面盤同步整合的910P自動上鍊機芯，厚度僅4.3毫米。圖／PIAGET提供

纖薄的尺寸，讓PIAGET Wristcheck聯名Altiplano腕表可輕巧收納於西裝袖口內、風度翩翩。圖／PIAGET提供
纖薄的尺寸，讓PIAGET Wristcheck聯名Altiplano腕表可輕巧收納於西裝袖口內、風度翩翩。圖／PIAGET提供

伯爵（PIAGET）不僅是瑞士高級珠寶專家，超薄（Ultra-Thin）更是品牌重要的風格DNA。圖／PIAGET提供
伯爵（PIAGET）不僅是瑞士高級珠寶專家，超薄（Ultra-Thin）更是品牌重要的風格DNA。圖／PIAGET提供

瑞士 腕表

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