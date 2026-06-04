勞力士年度新品聚台北 Jubilee彩色漆面、獨家貴金屬再創討論新熱浪
瑞士頂級腕錶品牌勞力士（ROLEX）今日於台北大直萬豪酒店隆重舉辦2026新品鑑賞會。今年正逢1926年蠔式表殼問世百週年，勞力士不僅將機芯全面升級至符合2026頂級天文台精密時計標準，更在經典與現代美學之間展現卓越的製表工藝，帶領大眾一窺品牌今年核心革新。
今日鑑賞會中，最受矚目的焦點莫過於歡慶百周年的Oyster perpetual 41半金款（Ref.134303），表款使用3230機芯，以蠔式鋼表殼搭配18K黃金表圈與表冠，最特別的是在太陽紋板岩灰色面盤的6點鐘位置，以綠色100 yearsy字樣替代傳統的Swiss Made；另一款Oyster Perpetual 41百周年Jubilee表面（Ref.134300）則將1978年代問世的紀念花紋圖案以10種鮮明色彩重現，面盤改以極其高難度的多色漆面逐層獨立上色，交織出極具現代普普藝術感的活力動感，另有36毫米款式。
網路擁有高討論度的Datejust 41漸層綠（Ref.126334）也驚豔亮相，該款採用白色黃金與鋼材組合，並呈現全新綠色漸層（Green Ombré）漆面面盤，這項工藝先在底板塗上亮綠色漆料，再由工匠以同心圓軌跡手工噴塗黑色漆料，創造出邊緣深邃、中央明亮的漸變質感，充分展現勞力士的綠色美學。
沉寂數年後迎接新世代大改款的Yacht master II蠔式鋼款（Ref.126680）也震撼登場，相較於上一代4161機芯，這一代全面升級為全新4162型機芯，外觀擁有簡約易讀的新面盤設計細節、旋轉外圈，按下四點鐘方向便能依按下次數決定倒數分鐘，幕後功臣正是已申請專利的倒數預設系統，且為勞力士史上第一只、將倒數計時的分針與秒針改為逆時針方向旋轉，在無動力帆船爭取離起跑線最近的緊迫賽事瞬間，更為接軌水手使用思維。
Yacht master II並同步發表18K黃金款，使用勞力士獨家的Jubilee Gold，其配方為勞力士獨家，在傳統的黃金外再展現了淡黃、暖灰、粉紅等多重色調，上手感沈重厚實，更將成為ROLEX 2026話題討論的焦點之一。
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