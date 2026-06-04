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勞力士年度新品聚台北 Jubilee彩色漆面、獨家貴金屬再創討論新熱浪

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Oyster Perpetual 36（Ref. 126000），36毫米蠔式鋼配紀念花紋圖案彩色漆面、3230機芯，22萬7,500元，今日活動現場並展示了41毫米款式。圖／勞力士提供
Oyster Perpetual 36（Ref. 126000），36毫米蠔式鋼配紀念花紋圖案彩色漆面、3230機芯，22萬7,500元，今日活動現場並展示了41毫米款式。圖／勞力士提供

瑞士頂級腕錶品牌勞力士（ROLEX）今日於台北大直萬豪酒店隆重舉辦2026新品鑑賞會。今年正逢1926年蠔式表殼問世百週年，勞力士不僅將機芯全面升級至符合2026頂級天文台精密時計標準，更在經典與現代美學之間展現卓越的製表工藝，帶領大眾一窺品牌今年核心革新。

今日鑑賞會中，最受矚目的焦點莫過於歡慶百周年的Oyster perpetual 41半金款（Ref.134303），表款使用3230機芯，以蠔式鋼表殼搭配18K黃金表圈與表冠，最特別的是在太陽紋板岩灰色面盤的6點鐘位置，以綠色100 yearsy字樣替代傳統的Swiss Made；另一款Oyster Perpetual 41百周年Jubilee表面（Ref.134300）則將1978年代問世的紀念花紋圖案以10種鮮明色彩重現，面盤改以極其高難度的多色漆面逐層獨立上色，交織出極具現代普普藝術感的活力動感，另有36毫米款式。

網路擁有高討論度的Datejust 41漸層綠（Ref.126334）也驚豔亮相，該款採用白色黃金與鋼材組合，並呈現全新綠色漸層（Green Ombré）漆面面盤，這項工藝先在底板塗上亮綠色漆料，再由工匠以同心圓軌跡手工噴塗黑色漆料，創造出邊緣深邃、中央明亮的漸變質感，充分展現勞力士的綠色美學。

沉寂數年後迎接新世代大改款的Yacht master II蠔式鋼款（Ref.126680）也震撼登場，相較於上一代4161機芯，這一代全面升級為全新4162型機芯，外觀擁有簡約易讀的新面盤設計細節、旋轉外圈，按下四點鐘方向便能依按下次數決定倒數分鐘，幕後功臣正是已申請專利的倒數預設系統，且為勞力士史上第一只、將倒數計時的分針與秒針改為逆時針方向旋轉，在無動力帆船爭取離起跑線最近的緊迫賽事瞬間，更為接軌水手使用思維。

Yacht master II並同步發表18K黃金款，使用勞力士獨家的Jubilee Gold，其配方為勞力士獨家，在傳統的黃金外再展現了淡黃、暖灰、粉紅等多重色調，上手感沈重厚實，更將成為ROLEX 2026話題討論的焦點之一。

透過升級機芯、大為調整使用體驗的Yacht master II腕表，今年迎向重要變革，並帶來鋼、黃金兩種材質。圖／勞力士提供
透過升級機芯、大為調整使用體驗的Yacht master II腕表，今年迎向重要變革，並帶來鋼、黃金兩種材質。圖／勞力士提供

Oyster Perpetual 28（Ref. 276208），28毫米18K黃金配綠石漆面、2232機芯，101萬9,000元。圖／勞力士提供
Oyster Perpetual 28（Ref. 276208），28毫米18K黃金配綠石漆面、2232機芯，101萬9,000元。圖／勞力士提供

Oyster perpetual 41半金款（Ref.134303），以蠔式鋼表殼搭配18K黃金表圈與表冠，六點鐘方向取代了Swiss Made的100 Years字樣，正慶賀Oyster蠔式系列100年。圖／勞力士提供
Oyster perpetual 41半金款（Ref.134303），以蠔式鋼表殼搭配18K黃金表圈與表冠，六點鐘方向取代了Swiss Made的100 Years字樣，正慶賀Oyster蠔式系列100年。圖／勞力士提供

勞力士綠色印章，勞力士全面升級指標性的頂級天文台精密時計認證。圖／勞力士提供
勞力士綠色印章，勞力士全面升級指標性的頂級天文台精密時計認證。圖／勞力士提供

百周年紀念的Oyster Perpetual 41表款擁有諸多特色細節，像是六點鐘的100 YEARS字樣取代了傳統的Swiss Made，以及石板灰色亮面太陽紋的閃耀面盤。圖／勞力士提供
百周年紀念的Oyster Perpetual 41表款擁有諸多特色細節，像是六點鐘的100 YEARS字樣取代了傳統的Swiss Made，以及石板灰色亮面太陽紋的閃耀面盤。圖／勞力士提供

Oyster Perpetual Datejust 41腕表（Ref. 126334），41毫米白色黃金鋼配漸變綠色漆面，39萬5,000元。圖／勞力士提供
Oyster Perpetual Datejust 41腕表（Ref. 126334），41毫米白色黃金鋼配漸變綠色漆面，39萬5,000元。圖／勞力士提供

1978年發表的花紋漆面，成為今年Oyster Perpetual、也是勞力士最搶眼的色票。圖／勞力士提供
1978年發表的花紋漆面，成為今年Oyster Perpetual、也是勞力士最搶眼的色票。圖／勞力士提供

勞力士Daytona腕表白色琺瑯面盤，搭配了灰色Cerachrom陶質外圈與4131型機芯，是2026新品之一。圖／勞力士提供
勞力士Daytona腕表白色琺瑯面盤，搭配了灰色Cerachrom陶質外圈與4131型機芯，是2026新品之一。圖／勞力士提供

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