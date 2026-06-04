芒果控這波別想逃！全聯 We Sweet 人氣「芒果鮮果布蕾」升級回歸

夏天必嚐的芒果來了！全聯、大全聯芒果季正式開跑，從新鮮芒果到芒果甜點一次出擊。全聯We Sweet於6月5日～7月9日推出五款芒果季甜點，任2件現折10元，鮮果也祭出20天限時優惠，全聯、大全聯6月5日～25日同步推出包裝芒果商品（不含裸賣）任2件現折10元優惠，新品、優惠齊發下，預估帶動業績成長一成。

全聯盤點去年全聯芒果季 We Sweet熱銷商品前三名，依序為芒果鮮果布蕾、芒果生乳捲、楊枝甘露，為回應消費者敲碗期待，此次三款經典全都回歸，其中芒果鮮果布蕾更是升級推出，以滿滿的芒果鮮果取代鮮奶油，中間夾層加入百香果凍增添風味。在新品與經典回歸帶動下，以及鮮果的推出，對比去年同期業績可望成長一成。

此次We Sweet芒果季主打「一口吃進夏天」，首推「芒果鮮果布蕾」人氣品項升級版，以滿滿芒果鮮果取代鮮奶油，上層鋪滿金黃芒果果肉，中間夾入百香果凍增添酸甜層次，入口滑順又清爽，打造比一般布蕾更有水果感的夏季甜點，一盒450g，只要159元，挑戰市場最低價！同樣是芒果控必收的「芒果生乳捲220g」，以柔軟蛋糕捲入滑順生乳與香甜芒果，一切開就能看到芒果內餡，酸甜果香搭配輕盈奶香，無論下午茶或飯後甜點都剛剛好，特價129元。

想要更有儀式感的甜點，推薦新品「晶鑽芒果慕斯蛋糕」以透明晶凍鋪上現切芒果，外觀看起來就像芒果寶石般吸睛，搭配奶油與煉乳雙層慕斯，入口能吃到果肉咬勁、晶凍Q彈、慕斯絲滑與蛋糕鬆軟等多層次口感，清爽不膩口，是今年芒果季的視覺新品，特價159元。經典港式甜品控則不能錯過「楊枝甘露」滿滿芒果、柚子肉與西米露交織，酸甜濃郁、沁涼入心，天氣越熱越想來一碗，特價45元。