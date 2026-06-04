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暑假旅遊旺季到「韓國旅遊悠遊付」現金回饋最高30%

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

為持續打造更便利的跨境支付體驗，悠遊卡公司再推出「韓國旅遊悠遊付」優惠活動，自即日起至8月31日止，民眾前往韓國時，只要在貼有TWQR標誌的特約店家消費，使用悠遊付結帳，並以悠遊付錢包或綁定銀行帳戶付款，即可享多重加碼回饋，最高每筆回饋30%；此外，活動期間不限金額交易成功，再送100元韓國樂天免稅店現金回饋券1張。

悠遊卡公司表示，悠遊付韓國跨境支付服務自去年底上線以來，已成為不少國人赴韓旅遊的支付首選，3月至5月期間新客占比更突破25%，顯示台灣民眾對於「免換匯、即時扣款」的支付模式給予高度的肯定；目前合作通路已涵蓋韓國超過37萬個據點，包括GS25、CU、7-ELEVEN、emart24等四大超商，樂天免稅店、大創、Ediya Coffee、A Twosome Place等熱門品牌，民眾赴韓旅遊時，只要於貼有TWQR標誌的特店使用悠遊付，即可享有便捷消費體驗。

「韓國旅遊悠遊付」優惠活動自2026年6月1日至2026年8月31日止，民眾於韓國貼有TWQR標誌的特約店家使用悠遊付付款碼，並以悠遊付錢包或綁定銀行帳戶扣款，即可享每筆10.5%悠遊付回饋金，活動期間同享免1.5%海外交易手續費；此外，新註冊悠遊付會員於註冊當月可再享筆筆3%回饋。

此外，悠遊卡公司表示，持續和樂天免稅店推出限定加碼優惠．活動期間內，民眾只要於韓國完成不限金額悠遊付交易，即可獲贈「100元韓國樂天免稅店現金回饋券」1張；持券至韓國樂天實體免稅店消費，並使用悠遊付完成結帳，單筆交易滿新臺幣100元以上，即可獲得100元悠遊付回饋金。

悠遊卡 悠遊付 韓國

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