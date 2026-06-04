7-ELEVEN 聯名超夯「線條小狗」 27款療癒周邊雞蛋糕、絨毛吊飾全都有

看好Z世代療癒消費風潮，7-ELEVEN自6月10日起與來自韓國的軟萌教主「線條小狗」展開跨類別合作，首度大規模結合「全店精品集點」與「食飲聯名」策畫多元商品開發，打造今夏最具話題性的療癒消費體驗，預計可帶動相關類別業績成長1成。

7-ELEVEN觀察到年輕族群熱衷支持喜愛IP的高消費力，近年持續深化肖像合作，今年5月首度攜手來自韓國的高人氣IP「線條小狗」推出「冰品抽抽樂」活動，以任2件0元的驚喜優惠成功掀起話題，吸引年輕族群參與，同步帶動冰品業績與社群討論聲量成長。自6月10日起雙方合作推出全新聯名包裝，以線條小狗馬爾濟斯與小金毛小狗作為主角，傳達熱情、溫暖、陪伴的品牌調性，整體設計圍繞甜蜜俏皮的「愛心圖素」結合鮮食及茶飲主題杯推出聯名包裝商品，瞄準深受年輕族群喜愛的義大利麵、圓形飯糰、捲餅、披薩等品項，百元內就能入手，充滿萌萌療癒氛圍。

本次線條小狗「美味聯萌大明星」推出3款換上療癒小狗包裝的圓形飯糰，包含人氣商品「石安牧場溏心蛋飯糰」、「炙燒明太子鮭魚飯糰」以及全新商品「韓式鮪魚拳頭飯糰」，以芝麻油、美乃滋、鮪魚、海苔酥拌飯，帶來經典韓式風味。「鮪魚雞蛋鮮蔬捲餅」則以豐富餡料滿足輕食需求、另外以媲美專賣店、高CP深獲學生們喜愛的義大利麵及焗飯系列也同步推出「拿坡里風味肉球義大利麵」以多汁肉丸搭配經典蕃茄肉醬麵、「雙拼起司紅醬焗飯」豪邁燻腸與烤雞雙主菜，冷凍則有「奶香起司烤雞筆管麵」與「海鮮披薩」，帶來濃郁滿足感。

線條小狗的療癒魅力延續到甜點系列，「草莓優格愛心馬卡龍」由手工擠餡打造吸睛愛心造型馬卡龍，內餡將特製酸甜草莓醬拌入法國愛樂薇Sour Cream製成雙餡口感，交織出清爽柔滑、外酥內軟口感；「布丁大福」則以軟Q的大福外皮，包裹整顆布丁與特製卡士達餡，一口咬下，濃郁滑順卻甜而不膩，嚐一口便甜在心！此外，奶茶控不能錯過使用錫蘭紅茶與北海道乳霜製成的「茶拿鐵蛋糕捲」、以及阿薩姆紅茶搭配黑糖QQ的「QQ茶拿鐵鬆餅」、「Mister Donut粉紅泡泡甜甜圈」則以粉嫩嫩的牛奶巧克力淋醬與Q彈口感增添甜蜜氛圍；更首度於全台逾160間哈燒專櫃門市，獨家打造線條小狗造型的「線條小狗雞蛋糕」以香甜濃郁的太妃糖風味，搶攻夏季療癒甜點商機。

7-ELEVEN思樂冰、霜淇淋杯身也同步換上新視覺，「檸檬起司酷聖霜」、「鹹花生奶油酷聖霜」經典口味再度回歸；雪淋霜更首度攜手大甲糕點名店推出「阿聰師芋頭牛奶霜淇淋」，原料選用大甲檳榔心芋與鮮乳製作，完美融合口感滑順不膩；思樂冰則是為迎接盛夏換上全新沁爽「哈密瓜風味思樂冰」，2款線條小狗杯身可以隨機來點不一樣的驚喜感。另外7-ELEVEN雙茶品牌CITY TEA、!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR，6月10日起全面換上8款線條小狗喝手搖飲的主題設計杯，6月23日前加碼CITY TEA、CITY PEARL所有特大杯飲品2杯88元、不可思議茶BAR 售價65元以上特大杯飲品第2杯半價。

不僅如此，7-ELEVEN全店精品集點自6月10日起以線條小狗經典的絨毛造型為靈感，開發一系列27款獨家自有周邊商品，種類涵蓋實用吊飾、外出用品、辦公小物、居家裝飾等。推薦情侶好友必買「磁吸絨毛吊飾」，走在路上配一對不分離；其中像是「布偶吊飾飲料提袋」、「大頭造型提袋」、「布偶證件套零錢包」、「文青袋」、「絨毛筆袋」、「立體造型冰壩杯」、「造型公仔存錢筒」皆有小金毛與馬爾濟斯2款可做選擇，滿足不同蒐集喜好。喜歡專寵小金毛的別錯過居家必備大頭造型坐墊、15吋絨毛筆電包，經典絨毛造型打卡最吸睛；另外還有桌上收納鐵櫃、彎把摺疊傘、單人摺疊椅、造型萬年曆音樂盒、花朵造型小夜燈留言板等。