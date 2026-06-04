科學的盡頭是玄學！「乖乖」COMPUTEX限定周邊 國外參展者也搶買

一年一度的COMPUTEX今年在AI浪潮下參加人潮創新高，台灣服飾選物品牌plain-me第3度攜手COMPUTEX、國民零食品牌乖乖推出限定聯名企劃，以年度主題「AI TOGETHER」為核心概念，延伸出充滿台灣味的「愛逗陣」精神，擴大推出一系列結合科技、生活與在地文化的限定周邊商品，吸引許多國內外參展者搶買。

面對AI快速發展帶來的科技浪潮，plain-me此次選擇從「人與人的連結」出發，提出「人機平安」的新概念，將台灣街頭熟悉的文化元素重新轉譯為兼具實用與紀念價值的生活選物。商品陣容今年再擴大，涵蓋平安符、滑鼠墊、磁鐵、貼紙包、鑰匙圈及包袋等配件。

呼應科技圈流傳已久的「綠乖乖傳說」，此次聯名進一步將守護範圍從設備運作延伸至日常生活，涵蓋工作、資安、投資、感情、寵物等多元面向，希望帶來更多安心感與好運氣，其中綠色的「設備乖乖」系列更推出滑鼠墊、平安符、磁鐵、原子筆完整陣容，擺一套在辦公室，絕對安心。

plain-me今年也在COMPUTEX 2026展場打造期間限定快閃店，即日起至6月5日於南港展覽館一館4F L區登場，現場還有驚喜鑰匙圈盲盒、社群互動限定紀念扇、滿額套圈圈活動，一般民眾可把握6月5日進場選購。此次聯名系列同步於plain-me官方線上商店開放6月8日前限時預購，即使無法親臨南港展覽館，也能輕鬆入手限定商品，將最具台灣特色的科技紀念品帶回家。

平安符滑鼠墊系列超適合擺在辦公桌。記者黃筱晴／攝影

plain-me在COMPUTEX 2026展場打造期間限定快閃店，即日起至6月5日於南港展覽館一館4F L區登場。記者黃筱晴／攝影

2026 COMPUTEX × 乖乖xplain-me聯名限量PM旅行COMBOGO後背包組。記者黃筱晴／攝影

快閃店限定驚喜鑰匙圈盲盒。記者黃筱晴／攝影

plain-me在COMPUTEX 2026展場打造期間限定快閃店，並推出現場限定優惠、互動活動。記者黃筱晴／攝影