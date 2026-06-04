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豬排丼、豬排咖哩現省40元！吉豚屋新店開幕 滿額抽SUZUKI機車

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
吉豚屋「豬排咖哩（竹）」原價289元，特價249元。記者陳睿中／攝影
吉豚屋「豬排咖哩（竹）」原價289元，特價249元。記者陳睿中／攝影

日本連鎖豬排品牌「吉豚屋」即日起正式進駐台北行天宮商圈，推出全新「松江旗艦店」，乃是品牌在台的第8間分店，也是首度跨界聯手雀客旅館的新模式。為慶祝新店開幕，包括「吉豚豬排丼」、「里肌豬排定食」、「豬排咖哩」均享限時優惠。

吉豚屋自2015年由台隆集團引進台灣，招牌「吉豚豬排丼」在台已經銷售超過300萬碗。全新開幕的「吉豚屋松江旗艦店」規劃50席座位，並採用開式廚房設計，未來除了可成為附近上班族與家庭客的用餐新選擇，也預計開放作為商業會議與包場用餐空間。

呼應日本文化中，豬排帶有「勝利」的諧音意義，因此松江旗艦店特別由人氣啦啦隊南珉貞擔任開幕嘉賓。為慶祝新店開幕，即日起至6月7日期間，「吉豚豬排丼（梅）」原價239元，優惠價199元；「里肌豬排定食」原價269元，特價239元；「豬排咖哩（竹）」原價289元，特價249元。7月31日前，會員於松江旗艦店單筆消費滿500元，還有機會抽中台鈴SUZUKI SUI 125機車。

連鎖拉麵「雞湯桑」近日首次插旗新北，進駐秀泰生活商場樹林店。店內延續提供招牌的雞白湯拉麵系列，並也提供定食、鮮蔬燙、燒鳥與多樣日式小食。為慶祝新店開幕，6月11日前，至樹林秀泰店內用消費，即招待「柚香雞丁沙拉」1份；完成打卡任務，再招待「蜂蜜溏心蛋」1顆，送完為止。6月30日前，消費即可掃碼領取「蔬菜／燒鳥盛合（2擇1）兌換券」1張，可供下次消費兌換。

吉豚屋「吉豚豬排丼（梅）」原價239元，優惠價199元。記者陳睿中／攝影
吉豚屋「吉豚豬排丼（梅）」原價239元，優惠價199元。記者陳睿中／攝影

「雞湯桑」首次插旗新北，開設樹林秀泰店。圖／雞湯桑提供
「雞湯桑」首次插旗新北，開設樹林秀泰店。圖／雞湯桑提供

「里肌豬排定食」原價269元，特價239元。記者陳睿中／攝影
「里肌豬排定食」原價269元，特價239元。記者陳睿中／攝影

吉豚屋松江旗艦店開幕，由人氣啦啦隊南珉貞擔任開幕嘉賓。圖／吉豚屋提供
吉豚屋松江旗艦店開幕，由人氣啦啦隊南珉貞擔任開幕嘉賓。圖／吉豚屋提供

日本 咖哩 台北

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