王偉忠與郭子乾 老友飆戲！舞台劇《謝謝大家收看》 台中中山堂六月最終場

由于子育、郭子乾與王偉忠等人攜手主演的舞台劇《謝謝大家收看》，6月26日起將在台中中山堂連續演出四場，28日正式封箱、以後再也看不到這齣戲。王偉忠說，當初想卡司時，就想找個演誰就像誰的好手，當然就是合作三十七年的老友郭子乾！而且一開場就讓觀眾親眼見證郭子乾奇妙「模仿幻術」，光轉個身，就讓政壇一哥們輪流登場，更深入感受這些綜藝橋段後的人情味。《謝謝大家收看》由金星文創、聯合數位文創製作。

本劇以俯瞰的視角，看製作人「王忠偉」這個南部孩子從童年到老年種種難以忘懷的遭遇。王偉忠也不避諱，直接讓郭子乾呈現當年他在棚內如何導戲，導到讓當時還是菜鳥的郭子乾幾乎崩潰的往事，荒謬中帶著溫暖。

郭子乾說，其實這麼多年，他以為很懂王偉忠，但在《謝謝大家收看》看到了六十幾歲男人的另一面。原來在外面呼風喚雨的大哥，面對充滿惡意老師、高情商的老婆、倉促離世的老爸、青春期叛逆的女兒、漸漸遺忘的老媽，還是有束手無策的時刻，引發觀眾共鳴。