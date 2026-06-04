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高鐵「夏日放電計畫START」 逾百家飯店提供早鳥優惠

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
高鐵「飯店聯票」早鳥出發更超值，墾丁夏都沙灘酒店，展開南國度假時光。（高鐵／提供）
高鐵「飯店聯票」早鳥出發更超值，墾丁夏都沙灘酒店，展開南國度假時光。（高鐵／提供）

迎接暑假旅遊旺季，台灣高鐵公司（2633）攜手多家合作夥伴推出高鐵聯票「夏日放電計畫 START」專案，持續擴大「國旅聯票」及「飯店聯票」服務內容，提供旅客更多元的旅遊選擇。其中，「國旅聯票」除新增多個熱門景點外，更攜手FamiTicket全網購票網合作，讓旅客購買活動票券時，也能同步加購高鐵優惠車票。全台逾百家飯店提供優惠房價、房型升等、延後退房等多項早鳥加值禮遇。

高鐵「國旅聯票」提供多元購票管道，除既有合作平台外，今年再新增FamiTicket全網購票網通路。凡旅客購買運動賽事、展覽、表演及各類活動票券時，可同步加購高鐵優惠車票，享受更便利的旅遊及活動體驗。此外，近期亦新增多個熱門景點，包括鄰近高鐵嘉義站的「芯浪國際衝浪水公園」，打造結合人工造浪與滑板衝浪的水上遊憩體驗、提供豐富動物互動體驗的高雄「野森動物學校」，可近距離體驗北極狐及超人氣黑鼻羊，以及適合親子同遊的「高雄鈴鹿賽道樂園」，讓旅客暑期出遊有更多元選擇。

高鐵「飯店聯票」同步推出暑期優惠，6月底前早鳥出發更超值！全台逾百家飯店提供優惠房價、房型升等、延後退房等多項早鳥加值禮遇。以台中為例，入住台中長榮桂冠酒店高級客房每晚3,499元起，再加贈台中熱門景點門票，早鳥入住再享升等；此外，若偏好輕快都會節奏及享受購物，推薦入住台北新驛旅店復興北路店，雅緻客房每晚2,760元起，早鳥入住再加碼贈夏日涼感巾；嚮往海島度假氛圍的旅客，則推薦入住墾丁夏都沙灘酒店，山景雙人房每晚7,000元起，搭配高鐵飯店聯票可享高鐵站接駁，早鳥入住再享優惠價，輕鬆展開南國度假時光。(更多「夏日放電計畫 START」優惠，詳高鐵企業網站)

台灣高鐵「國旅聯票」提供多元景點、活動及旅遊商品選擇，且購票管道多元豐富，旅客可透過FamiTicket全網購票網、ibon售票系統，以及Klook、KKday、ezTravel等旅遊合作平台購買相關商品並加購高鐵優惠車票；透過「飯店聯票」則可享受住宿與交通一次安排的便利服務。其中，Klook及KKday平台更加碼推出離峰車次最低65折起優惠，讓旅客以更優惠價格輕鬆出遊。歡迎旅客把握暑期優惠，與親朋好友一同展開專屬的「夏日放電計畫」，享受輕鬆便利的旅遊體驗。

高鐵 國旅 高雄

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