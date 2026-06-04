LV Monogram歡慶130周年 Color Blossom經典圓花結合繽紛寶石幻化時間

適逢路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）經典Monogram圖騰誕生滿130週年，以Monogram花朵造型為設計靈感的品牌經典Color Blossom高級珠寶系列，也在此際迎來首款珠寶腕表。路易威登更邀請品牌大使安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）演繹全新形象大片，由國際知名攝影組合Inez & Vinoodh掌鏡拍攝，演繹珠寶與時計一體的優雅美學。

Color Blossom自2015年問世，以品牌最具辨識度的Monogram圖案結合繽紛活潑的彩色寶石，設計涵蓋戒指、項鍊、手鍊、耳環等全品項，如今已有白/粉珍珠母貝、天河石、孔雀石等七種優雅亮麗的色彩。Monogram圖紋於1896年由品牌創辦人之子喬治威登構思設計，融合新哥德藝術與日式美學，本次新作腕表便以此經典花型為表殼，採用貼合女性手腕的精緻26毫米尺寸，打造旭日立體花樣輪廓，全系列共推出四款款式。

新作表殼提供精鋼、玫瑰金、黃K金三種金屬選擇。精鋼款搭配白珍珠母貝表盤與米色表帶；玫瑰金款於母貝底盤手工暈染粉色，搭配同色皮帶；黃金款則搭配巴西進口天河石表盤，襯托土耳其藍表帶；頂級鑲鑽玫瑰金表殼版本以雪花鑲嵌鑽石，以華麗的火光視覺效果展現品牌精湛的鑲嵌工藝。

腕表完美結合高級珠寶工藝與瑞士製表技術，由瑞士La Fabrique du Temps製表工坊以高難度工藝打造。彩色硬寶石與珍珠母貝表盤需精準削薄至僅0.3至0.6毫米的厚度，並仔細在在易碎母貝、天河石上直接壓印同色系軌道刻度，表針小鉚釘細節致敬LV骨董硬箱工藝，將品牌旅行美學從飾品延伸至腕間。

模特兒配戴Color Blossom珠寶腕表。圖／路易威登提供

Color Blossom珠寶腕表，26毫米精鋼和白色珍珠母貝，15萬1,000元。圖／路易威登提供

（由左至右）Color Blossom玫瑰金、黃金、精鋼珠寶腕表。圖／路易威登提供

Color Blossom珠寶腕表，26毫米玫瑰金與鑽石，62萬元。圖／路易威登提供

模特兒配戴Color Blossom珠寶腕表。圖／路易威登提供

Color Blossom珠寶腕表，26毫米黃金和天河石，40萬1,000元。圖／路易威登提供

安娜德哈瑪演繹Color Blossom珠寶腕表全新形象大片。圖／路易威登提供

（由左至右）Color Blossom玫瑰金、與玫瑰金鑲鑽珠寶腕表。圖／路易威登提供