快訊

國民黨今年大選現危機？馬英九風波恐成民進黨選戰籌碼

11萬人受影響！台灣高鐵近年最重大延誤 退票金額估逾3千萬

超有錢石油大省被川普誘惑 獨立風暴把加拿大逼到牆角

聽新聞
0:00 / 0:00

LV Monogram歡慶130周年 Color Blossom經典圓花結合繽紛寶石幻化時間

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
安娜德哈瑪演繹Color Blossom珠寶腕表全新形象大片。圖／路易威登提供
安娜德哈瑪演繹Color Blossom珠寶腕表全新形象大片。圖／路易威登提供

適逢路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）經典Monogram圖騰誕生滿130週年，以Monogram花朵造型為設計靈感的品牌經典Color Blossom高級珠寶系列，也在此際迎來首款珠寶腕表。路易威登更邀請品牌大使安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）演繹全新形象大片，由國際知名攝影組合Inez & Vinoodh掌鏡拍攝，演繹珠寶與時計一體的優雅美學。

Color Blossom自2015年問世，以品牌最具辨識度的Monogram圖案結合繽紛活潑的彩色寶石，設計涵蓋戒指、項鍊、手鍊、耳環等全品項，如今已有白/粉珍珠母貝、天河石、孔雀石等七種優雅亮麗的色彩。Monogram圖紋於1896年由品牌創辦人之子喬治威登構思設計，融合新哥德藝術與日式美學，本次新作腕表便以此經典花型為表殼，採用貼合女性手腕的精緻26毫米尺寸，打造旭日立體花樣輪廓，全系列共推出四款款式。

新作表殼提供精鋼、玫瑰金、黃K金三種金屬選擇。精鋼款搭配白珍珠母貝表盤與米色表帶；玫瑰金款於母貝底盤手工暈染粉色，搭配同色皮帶；黃金款則搭配巴西進口天河石表盤，襯托土耳其藍表帶；頂級鑲鑽玫瑰金表殼版本以雪花鑲嵌鑽石，以華麗的火光視覺效果展現品牌精湛的鑲嵌工藝。

腕表完美結合高級珠寶工藝與瑞士製表技術，由瑞士La Fabrique du Temps製表工坊以高難度工藝打造。彩色硬寶石與珍珠母貝表盤需精準削薄至僅0.3至0.6毫米的厚度，並仔細在在易碎母貝、天河石上直接壓印同色系軌道刻度，表針小鉚釘細節致敬LV骨董硬箱工藝，將品牌旅行美學從飾品延伸至腕間。

模特兒配戴Color Blossom珠寶腕表。圖／路易威登提供
模特兒配戴Color Blossom珠寶腕表。圖／路易威登提供

Color Blossom珠寶腕表，26毫米精鋼和白色珍珠母貝，15萬1,000元。圖／路易威登提供
Color Blossom珠寶腕表，26毫米精鋼和白色珍珠母貝，15萬1,000元。圖／路易威登提供

（由左至右）Color Blossom玫瑰金、黃金、精鋼珠寶腕表。圖／路易威登提供
（由左至右）Color Blossom玫瑰金、黃金、精鋼珠寶腕表。圖／路易威登提供

Color Blossom珠寶腕表，26毫米玫瑰金與鑽石，62萬元。圖／路易威登提供
Color Blossom珠寶腕表，26毫米玫瑰金與鑽石，62萬元。圖／路易威登提供

模特兒配戴Color Blossom珠寶腕表。圖／路易威登提供
模特兒配戴Color Blossom珠寶腕表。圖／路易威登提供

Color Blossom珠寶腕表，26毫米黃金和天河石，40萬1,000元。圖／路易威登提供
Color Blossom珠寶腕表，26毫米黃金和天河石，40萬1,000元。圖／路易威登提供

安娜德哈瑪演繹Color Blossom珠寶腕表全新形象大片。圖／路易威登提供
安娜德哈瑪演繹Color Blossom珠寶腕表全新形象大片。圖／路易威登提供

（由左至右）Color Blossom玫瑰金、與玫瑰金鑲鑽珠寶腕表。圖／路易威登提供
（由左至右）Color Blossom玫瑰金、與玫瑰金鑲鑽珠寶腕表。圖／路易威登提供

Color Blossom珠寶腕表，26毫米玫瑰金與粉紅珍珠母貝，35萬7,000元。圖／路易威登提供
Color Blossom珠寶腕表，26毫米玫瑰金與粉紅珍珠母貝，35萬7,000元。圖／路易威登提供

LV 珠寶 珍珠

延伸閱讀

張凌赫×鄧凱雙帥演繹！寶格麗B.zero1新珠寶復刻羅馬經典美學

時髦又優雅地混搭看看吧！香奈兒N°5珠寶把香氛變成全新耳環和項鍊

繽紛彩色寶石當顏料 Diorissima高級珠寶如微形藝術

LV X UNICEF買吊墜做慈善 歡慶10週年加碼獨一無二足球座鐘線上拍賣

相關新聞

LV Monogram歡慶130周年 Color Blossom經典圓花結合繽紛寶石幻化時間

適逢路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）經典Monogram圖騰誕生滿130週年，以Monogram花朵造型為設計靈感的品牌經典Color Blossom高級珠寶系列，也在此際迎來首款珠寶腕表。路易威登更邀請品牌大使安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）演繹全新形象大片，由國際知名攝影組合Inez & Vinoodh掌鏡拍攝，演繹珠寶與時計一體的優雅美學。

張凌赫×鄧凱雙帥演繹！寶格麗B.zero1新珠寶復刻羅馬經典美學

義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）經典的B.zero1系列設計，在2026春季迎來全新「黃金與精鋼」新作，邀品牌大使張凌赫、實力演員鄧凱分別詮釋系列珠寶，透過兩種截然不同的穿搭風格，解讀B.zero1與經典Tubogas跨世代設計精髓。

林聰明跨足便當市場 龍蝦雞滷飯霸氣明天登陸台北鐵路便當節

嘉義知名排隊人氣美食品牌林聰明沙鍋魚頭創立73年，再推全新品牌「小聰明食堂（Mini Smart）」，瞄準都會族群日常餐飲需求，以「國民食堂、國民便當」為定位，明起至8日首度進駐第11屆鐵路便當節，在台北車站大廳E-4攤位限時快閃登場。

有行旅／夢幻粉紅湖巡禮 來趟西澳陸海空奢旅

與台灣同時區的西澳擁有地球級的獨特景觀，粉紅湖會因光線與季節變換色調；印度洋沿岸以長木棧橋、百年燈塔與海蝕岩景連成一線；荒野地貌則以石灰岩柱與峽谷框景呈現遠古時間的刻痕。有行旅以陸、海、空私享安排串起質感，粉紅湖觀光小飛機空中巡禮、曼杜拉互動抓龍蝦與海鮮饗宴、羅特尼斯島私人包車深度環島；餐桌精選伯斯名店：三帽肯定的Wildflower，把風景一起端上桌的Wills Domain酒莊美食體驗，具全球指標性美食餐廳Nobu。旅宿以指標級飯店與海岸度假型飯店收束。

限時3天！「Pinkoi品品節」集結亞洲6地品牌 設計、美食全都有

在快節奏的都會時光中，忍不住想引入一絲療癒日常，讓身心喘口氣。Pinkoi年度最大戶外市集「品品節」，以「夏日療癒花園」為題，集結超過220間來自台灣、日本、韓國、泰國、香港、澳門等6地品牌，以設計美學、風味美食、寵物陪伴為三大亮點，將於6月12日至6月14日於台北圓山花博公園入口廣場登場，全區免費入場，詳細資訊請見活動網站。

格蘭利威致敬2026 COMPUTEX 攜手星級冰品款待全球科技菁英

全球頂尖AI科技盛會2026 COMPUTEX於台北南港展覽館隆重登場，在這場吸引全世界目光的科技殿堂中，單一麥芽蘇格蘭威士忌領導品牌格蘭利威再次進駐大會Service Lounge，以傲視威士忌界的創新精神與奢創工藝，向站上世界舞台的台灣科技實力致敬。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。