張凌赫×鄧凱雙帥演繹！寶格麗B.zero1新珠寶復刻羅馬經典美學

義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）經典的B.zero1系列設計，在2026春季迎來全新「黃金與精鋼」新作，邀品牌大使張凌赫、實力演員鄧凱分別詮釋系列珠寶，透過兩種截然不同的穿搭風格，解讀B.zero1與經典Tubogas跨世代設計精髓。

誕生於1999年的B.zero1系列，設計靈感取自古羅馬圓柱建築，標誌螺旋輪廓傳承品牌Tubogas無縫纏繞工藝，將1940年代取材工業瓦斯管線的經典工藝，以千禧美學轉化為能隨身配戴的微型建築。2026新作大膽跨出傳統珠寶的既定韁野，結合珍貴黃金與冷冽精鋼，以撞色材質展現全新年輕活力，一口氣推出包括雙環、四環戒指、項鍊與手環等豐富款式選擇，為自由疊戴的無性別穿搭注入嶄新魅力。

品牌大使張凌赫以兩套造型詮釋雙系列珠寶；灰色西裝搭配白金鑽石項鍊、金鋼交錯戒指，手腕上更混搭了品牌以超薄工藝演繹的八角形表殼Octo Finissimo超薄鈦金腕表，展現精緻優雅的精英貴氣；換穿黑皮西裝時，Tubogas鉚釘金鋼項鍊與手環上身，疊戴多枚B.zero1金鋼戒指，展現時髦的貴公子氣息。憑「逐玉」走紅的鄧凱走簡約路線，選戴B.zero1金鋼戒指與白金手環，透過黃金與精鋼的質感反差，襯托螺旋雕塑線條，完美體現系列自在隨心的穿搭主張。

BVLGARI B.ZERO1系列白金鑲鑽項鍊。圖／寶格麗提供

BVLGARI B.ZERO1 NEW WAVE系列白金三環鑲鑽戒指。圖／寶格麗提供

BVLGARI B.ZERO1系列白金手環。圖／寶格麗提供

BVLGARI TUBOGAS系列黃金手環。圖／寶格麗提供

寶格麗品牌大使張凌赫演繹B.ZERO1系列與OCTO FINISSIMO系列新作。圖／寶格麗提供

BVLGARI TUBOGAS系列黃金與精鋼鉚釘項鍊。圖／寶格麗提供

寶格麗品牌大使張凌赫演繹B.ZERO1系列與BVLGARI TUBOGAS系列新作。圖／寶格麗提供

寶格麗品牌大使張凌赫演繹B.ZERO1系列與BVLGARI TUBOGAS系列新作。圖／寶格麗提供

BVLGARI TUBOGAS系列黃金與精鋼鉚釘手環。圖／寶格麗提供

寶格麗品牌大使張凌赫演繹B.ZERO1系列與OCTO FINISSIMO系列新作。圖／寶格麗提供

寶格麗品牌大使張凌赫演繹B.ZERO1系列與OCTO FINISSIMO系列新作。圖／寶格麗提供

寶格麗品牌大使張凌赫演繹B.ZERO1系列與OCTO FINISSIMO系列新作。圖／寶格麗提供

寶格麗品牌大使張凌赫演繹B.ZERO1系列與BVLGARI TUBOGAS系列新作。圖／寶格麗提供

BVLGARI B.ZERO1系列黃金與精鋼雙環戒指。圖／寶格麗提供

BVLGARI OCTO FINISSIMO AUTOMATIC 37超薄噴砂鈦金屬自動腕表。圖／寶格麗提供