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張凌赫×鄧凱雙帥演繹！寶格麗B.zero1新珠寶復刻羅馬經典美學
義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）經典的B.zero1系列設計，在2026春季迎來全新「黃金與精鋼」新作，邀品牌大使張凌赫、實力演員鄧凱分別詮釋系列珠寶，透過兩種截然不同的穿搭風格，解讀B.zero1與經典Tubogas跨世代設計精髓。
誕生於1999年的B.zero1系列，設計靈感取自古羅馬圓柱建築，標誌螺旋輪廓傳承品牌Tubogas無縫纏繞工藝，將1940年代取材工業瓦斯管線的經典工藝，以千禧美學轉化為能隨身配戴的微型建築。2026新作大膽跨出傳統珠寶的既定韁野，結合珍貴黃金與冷冽精鋼，以撞色材質展現全新年輕活力，一口氣推出包括雙環、四環戒指、項鍊與手環等豐富款式選擇，為自由疊戴的無性別穿搭注入嶄新魅力。
品牌大使張凌赫以兩套造型詮釋雙系列珠寶；灰色西裝搭配白金鑽石項鍊、金鋼交錯戒指，手腕上更混搭了品牌以超薄工藝演繹的八角形表殼Octo Finissimo超薄鈦金腕表，展現精緻優雅的精英貴氣；換穿黑皮西裝時，Tubogas鉚釘金鋼項鍊與手環上身，疊戴多枚B.zero1金鋼戒指，展現時髦的貴公子氣息。憑「逐玉」走紅的鄧凱走簡約路線，選戴B.zero1金鋼戒指與白金手環，透過黃金與精鋼的質感反差，襯托螺旋雕塑線條，完美體現系列自在隨心的穿搭主張。
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