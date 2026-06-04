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林聰明跨足便當市場 龍蝦雞滷飯霸氣明天登陸台北鐵路便當節

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義知名排隊人氣美食品牌林聰明沙鍋魚頭創立73年，再推全新品牌「小聰明食堂（Mini Smart）」，瞄準都會族群日常餐飲需求，以「國民食堂、國民便當」為定位，明起至8日首度進駐第11屆鐵路便當節，在台北車站大廳E-4攤位限時快閃登場。圖／林聰明沙鍋魚頭提供
嘉義知名排隊人氣美食品牌林聰明沙鍋魚頭創立73年，再推全新品牌「小聰明食堂（Mini Smart）」，瞄準都會族群日常餐飲需求，以「國民食堂、國民便當」為定位，明起至8日首度進駐第11屆鐵路便當節，在台北車站大廳E-4攤位限時快閃登場。圖／林聰明沙鍋魚頭提供

嘉義知名排隊人氣美食品牌林聰明沙鍋魚頭創立73年，再推全新品牌「小聰明食堂（Mini Smart）」，瞄準都會族群日常餐飲需求，以「國民食堂、國民便當」為定位，明起至8日首度進駐第11屆鐵路便當節，在台北車站大廳E-4攤位限時快閃登場。

延續林聰明從嘉義傳統小吃走向亞洲街頭美食的品牌精神，「小聰明食堂」以阿里山森林鐵路為主題概念，打造兼具旅行感與溫度感的餐飲品牌。首波主打商品「聰明龍蝦雞滷飯便當」，結合人氣龍蝦、嘉義火雞肉與招牌滷肉三大元素，展現山海交織的特色風味，希望讓忙碌的都會人在轉乘與工作空檔中，也能享受一份暖心美食。

品牌同步推出原創吉祥物「特派員貓喜」，透過一隻穿梭阿里山森林鐵路、尋找美味的旅行貓咪故事，傳遞品牌理念。業者以「一份便當，一張車票；跟著貓喜出發，和小聰明回家」作為品牌精神，希望讓便當不只是餐點，更承載旅途記憶與情感連結。

林聰明沙鍋魚頭執行長、小聰明食堂堂主林佳慧表示，過去林聰明以沙鍋菜為主角，如今以便當作為核心商品，透過更便利、靈活的形式融入現代人的日常生活，打造兼具品牌底蘊與效率的餐飲新模式。餐點設計，新品牌保留林聰明擅長炸物與沙鍋料理特色。除主打龍蝦雞滷飯便當外，包括電商熱銷的無刺魚薯條，以及花枝蝦排、酥炸魚排等人氣品項，都化身便當主菜。湯品則延續招牌沙鍋菜風味，提供便當加價10元即可享用沙鍋湯的優惠方案。

火雞肉飯是嘉義人日常美食，小聰明食堂希望將這份簡單充滿依賴感味道帶進大城市，讓雞肉飯成為都市人元氣補給站。鐵路便當節，現場除販售多款特色便當外，也安排吉祥物貓喜遊行互動活動，推出消費滿200元可參加的復古轉盤抽獎，獎品包括折價優惠、品牌小點及限定貓喜鑰匙圈等文創商品。

本次販售品項包括399元的龍蝦雞滷飯便當，以及99元至139元不等的魚薯條滷肉飯、滷排骨、酥炸魚排、花枝蝦排與酥炸雞排等便當，另有阿里山冷泡茶與洛梅飲等飲品同步販售。小聰明食堂明起至8日每天上午11時至下午6時，在台北車站大廳E-4攤位限時登場。

嘉義火雞肉片便當。圖／林聰明沙鍋魚頭提供
嘉義火雞肉片便當。圖／林聰明沙鍋魚頭提供

聰明酥炸雞排便當 。圖／林聰明沙鍋魚頭提供
聰明酥炸雞排便當 。圖／林聰明沙鍋魚頭提供

聰明龍蝦雞滷飯便當。圖／林聰明沙鍋魚頭提供
聰明龍蝦雞滷飯便當。圖／林聰明沙鍋魚頭提供

聰明魚薯條滷肉飯便當。圖／林聰明沙鍋魚頭提供
聰明魚薯條滷肉飯便當。圖／林聰明沙鍋魚頭提供

林聰明 便當 台北

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