限時3天！「Pinkoi品品節」集結亞洲6地品牌 設計、美食全都有

在快節奏的都會時光中，忍不住想引入一絲療癒日常，讓身心喘口氣。Pinkoi年度最大戶外市集「品品節」，以「夏日療癒花園」為題，集結超過220間來自台灣、日本、韓國、泰國、香港、澳門等6地品牌，以設計美學、風味美食、寵物陪伴為三大亮點，將於6月12日至6月14日於台北圓山花博公園入口廣場登場，全區免費入場，詳細資訊請見活動網站。

Pinkoi「品品節」今年精選超過220間品牌齊聚，從插畫、穿搭到居家生活，每件選品背後都藏著創作者對療癒的獨到詮釋。日本超人氣療癒系圖文作家Naonyan將親自出展，以溫柔可愛的角色說出許多人心底說不出口的感受；來自日本的toy accessory以輕盈樹脂手工塑造、逐一上色，每件飾品都帶著扮家家酒般的童心感；韓國Collins鐵盒裝線香以柔和香草揉合薰衣草氣息，點燃一縷宛如走進秘密花園；來自台灣的藝術香氛品牌Sunkronizo，以時間命名香氣，卻不被時間定義，讓氣味成為情緒最自然的表達。

療癒也可以從舌尖開始。台灣自家烘焙咖啡品牌PAUSE STUDIO從生豆挑選到杯測一手包辦，以精品單品咖啡與手作甜點，讓人在午後時光放慢腳步；東京台東區烘焙甜點品牌torinos，以當季水果與平飼雞蛋製作細緻烘焙點心，每樣都是職人對食材的溫柔堅持；榮獲國際巧克力大賞銀獎的泰國清邁品牌Khom Chocolatier House，以在地產區可可豆全程手工製作，巧克力飲品、慕斯、手工巧克力磚一應俱全；廣島尾道的Kankitsu Stand Orange將在地鮮採柑橘即時現榨入杯，果香清亮、酸甜平衡；以瑪黑茶系列冰淇淋聞名的savoeur，透過冰淇淋不同口味、質地的層次變化，帶領味蕾展開一場沁涼的感官之旅。

今年Pinkoi「品品節」特別為毛孩與飼主打造一場屬於彼此的療癒時光。台灣寵物美食品牌喜翻寵物樂食JOLLYROLL帶來全台首創狗狗DIY派對披薩，共有森林野莓嫩鴨、經典義大利等多款口味；台灣寵物友善香氛品牌BUBBLE BUBBLE，調製兼具清新與層次的香氛噴霧。現場也將迎來一場毛孩盛會，出展插畫創作者Ginny Lambkin特別發起週末限定「臘腸狗聚」，歡迎飼主帶毛孩一同入場，到場飼主可於服務台兌換限定聯名插畫吊飾，加入LINE好友更有機會抽中插畫家KONI STUDIO手繪似顏繪名額（週末限定）。

Pinkoi與心輔犬團隊攜手合作，以動物療癒為企劃核心，規劃「品品節」活動期間每日兩場心輔犬互動教育課程，由專業講師帶領民眾親身體驗心輔犬的陪伴力量，同時喚起大眾對動物議題的關注，活動期間透過Pinkoi Pay消費，將提撥部分金額回饋心輔犬公益。現場新加入Pinkoi會員的民眾，亦可獲得限量心輔犬扇子及市集現金抵用券；加入LINE好友有機會抽中價值超過1,000元的多樣好禮。

此外，Pinkoi「品品節」特別邀請部分品牌進行線上預熱，即日起至6月14日於Pinkoi APP下單任一商品，即可在「我的獎勵」獲得「亞洲小禮抽獎券」，憑券於活動現場有機會抽中曼谷來回機票；同一期間下單海外商品，可額外獲得「精選日本飾品兌換券」，至現場即可直接兌換日本飾品（每日限量，兌完為止）。

●附註：詳細活動內容以現場、APP公告為準。

Pinkoi「品品節」集結超過220間設計品牌，圖為KONI STUDIO｜狗狗似顏繪。圖／Pinkoi提供

Pinkoi「品品節」集結超過220間設計品牌，圖為Kankitsu Stand Orange。圖／Pinkoi提供

Pinkoi「品品節」集結超過220間設計品牌，圖為Sunkronizo。圖／Pinkoi提供

Pinkoi「品品節」集結超過220間設計品牌，圖為torinos。圖／Pinkoi提供

Pinkoi「品品節」集結超過220間設計品牌，圖為Naonyanstore。圖／Pinkoi提供

Pinkoi「品品節」集結超過220間設計品牌，圖為Khom Chocolatier House。圖／Pinkoi提供