格蘭利威致敬2026 COMPUTEX 攜手星級冰品款待全球科技菁英

全球頂尖AI科技盛會2026 COMPUTEX於台北南港展覽館隆重登場，在這場吸引全世界目光的科技殿堂中，單一麥芽蘇格蘭威士忌領導品牌格蘭利威再次進駐大會Service Lounge，以傲視威士忌界的創新精神與奢創工藝，向站上世界舞台的台灣科技實力致敬。

深耕台灣市場多年的格蘭利威，連續9年推出「獨獻台灣系列」，讓源自斯佩賽的世界級單一麥芽威士忌與台灣在地風土形成情感連結。今年品牌精心籌備了極具震撼力的產品陣容，現場除了展出經典原創的「12年200周年限定版」，以及專為台灣品飲者打造的「12年首席三桶」與「12年首席三桶原酒」外，更帶來了在國際烈酒賽事中屢獲金獎肯定的奢創高年份系列——包含榮獲67面國際烈酒金牌殊榮的「奢創18年」，以及剛奪下2026 WWA國際烈酒金牌、開創繁桶新境的「奢創21年」，以甜潤、果香與木質交織的絕妙平衡，完美匹配這場國際級科技盛會的至尊創新高度。

為了款待來自全球的科技貴賓，身為米其林指南官方合作夥伴的格蘭利威，這回再度攜手全球唯一摘星的冰淇淋名店「MINIMAL」，攜手推出以「12年首席三桶」威士忌為基底的「金萱、玉蘭花、威士忌限定冰淇淋」，將台灣在地人熱愛的金萱茶柔和奶香與玉蘭花清雅芬芳，融入威士忌的深邃熱帶果香中，轉化為兼具茶韻與酒香的細膩細緻冰品。

即日起至6月5日下午5點30分，大會賓客只要憑COMPUTEX入場QR Code，即可至台北南港展覽館2館4樓，免費兌換格蘭利威限定調酒或純飲一份，拍照打卡還有機會獲得限定冰淇淋（每日數量有限，贈完為止），透過充滿台灣在地風情與國際金獎認證的味蕾饗宴，讓各國科技菁英深刻感受台灣的熱情與款待心意。

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格蘭利威致敬2026 COMPUTEX，看見台灣創新真實力。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

格蘭利威以國際金獎肯定的至臻工藝，打造獨獻台灣的完美贈禮。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康