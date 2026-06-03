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炸物燒烤神隊友！柏克金夏季限定新品 洋溢清爽果香、全聯這天開賣

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
釀酒師特選系列於全台各大量販通路販售中。圖／金車柏克金提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
釀酒師特選系列於全台各大量販通路販售中。圖／金車柏克金提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

迎接夏季啤酒旺季，金車柏克金推出期間限定新品「釀酒師特選No.2」，以近年國際精釀市場流行的低酒精霧感啤酒為靈感，透過雙酒花搭配與特殊發酵工法，打造兼具果香層次與輕盈酒感的夏季限定風味，希望搶攻年輕族群市場商機。

此次新品最大特色在於選用來自紐西蘭美國的雙酒花組合。其中，紐西蘭Nelson Sauvin酒花帶出鮮明白葡萄與白酒香氣，美國Ekuanot酒花則賦予熱帶水果與柑橘調性，兩種酒花相互堆疊，讓香氣表現更為立體豐富。釀造過程中特別添加燕麥芽，並透過特殊發酵技術，呈現淺金色霧感酒液與綿密細緻泡沫，在降低酒精濃度的同時，依舊保有豐富風味層次。

入口時可感受到熱帶水果、白葡萄與柑橘果香接連綻放，伴隨微微麥芽甜感與細膩酒花尾韻，整體口感清爽順口卻不失深度。4.5%的酒精濃度也降低飲用負擔，無論是搭配燒烤、炸物，或是下班後小酌放鬆，都相當適合。

除了風味升級，包裝設計也延續釀酒師特選系列的識別特色。罐身以草綠色搭配亮黃色調為主軸，結合酒花與果香元素，具象化呈現產品的香氣特色與夏日清爽感，視覺上更顯活潑明亮。

金車柏克金表示，「釀酒師特選No.2」希望以更輕鬆易飲的風格，讓消費者在炎炎夏日中享受兼具果香與層次感的精釀體驗。新品每罐500毫升、酒精濃度4.5%，建議售價68元，現已於各大民生通路、家樂福、愛買陸續上市，全聯及大全聯則於6月5日起開賣，上市期間同步推出新品嚐鮮優惠（優惠訊息以各大通路檔期活動為準）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金車柏克金推出期間限定啤酒「釀酒師特選No.2」，乾爽順口帶有豐滿白葡萄與熱帶水果香氣，即日起於全台各大通路陸續開賣。圖／金車柏克金提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金車柏克金推出期間限定啤酒「釀酒師特選No.2」，乾爽順口帶有豐滿白葡萄與熱帶水果香氣，即日起於全台各大通路陸續開賣。圖／金車柏克金提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

紐西蘭 美國

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