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致敬時間之神 瑞士獨立製表Chronoswiss重現前衛與古典的多元面向

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Chronoswiss Neo Digiteur Chronos腕表，5N紅金、時間顯示、限量33只，258萬元。圖／Chronoswiss提供
Chronoswiss Neo Digiteur Chronos腕表，5N紅金、時間顯示、限量33只，258萬元。圖／Chronoswiss提供

瑞士獨立營運的手表品牌瑞寶（Chronoswiss）近日在台發表多款新作，包含兩地時間、更為商務與運動風格的鍊帶款式Pulse GMT腕表、援引1920「咆哮年代」精神的Delphis Art Deco腕表，更有向希臘時間之神Chronos致敬的金雕大作Neo Digiteur Chronos，小眾、古典、斯文雋永。

Pulse GMT腕表共帶來Enamel Sky Gold、Silver Guilloché兩種款式，表款具有弧形的藍鋼指針、洋蔥式表冠（以及特別設計的護橋）、更容易轉動帶溝槽的表圈、特別開發的全新金屬鏈結（帶），呈現過往Chronoswiss少有的俐落運動與商務氣息；其中Enamel Sky Gold款式使用了金箔與藍色琺瑯、同時琺瑯的下層更可欣賞精妙繁複的Guilloché機刻雕花紋路，是Chronoswiss的古典之心，同時兩個次表盤分別採用不同字級的阿拉伯數字、更利於清楚辨讀。

Delphis Art Deco腕表則融入1920年代的「咆哮年代（Roaring Twenties）」精神；其中Delphis是希臘語、意指海豚，而表款中央的弧型線條、正是創辦人呈現如海豚跳躍飛越海面的自由動態；42毫米的面盤擁有細膩、上好質感的多層次對比，從外圈帶有下凹弧度的60秒逆跳分鐘刻度、12點鐘方向下沈式的日期視窗、六點鐘方向擁有細膩Guilloché機刻雕花紋路（同時經過美豔PVD藍色）的小秒針，加上Chronoswiss Delphis系列經典的洋蔥式表冠與錢幣紋，展現Chroswiss的古典風貌、並散發2026的前衛活力。

Neo Digiteur Chronos腕表則是向希臘的時間之神致敬，並致敬創辦人Gerd-Rüdiger Lang先生在20多年前發表得初代Digiteur腕表。表殼使用實心的5N紅金，並由Chronoswiss琉森工坊由工匠全程手工雕刻；長方形的表殼捨棄了指針，由上而下分別透過視窗和轉盤，分別獨立顯示小時、分鐘與秒鐘；5N紅金表殼上並以手工雕刻了Chronos、希臘中時間之神之名的形象：捲曲長髮、有神雙眼和長鬚，仿若冷眼看盡人世間的浮雲蒼狗，瞭然於胸。

Pulse GMT腕表Silver Guilloché款式，可在透明底蓋近距離欣賞C.6002自動上鍊機械機芯的細節、打磨修飾。圖／Chronoswiss提供
Pulse GMT腕表Silver Guilloché款式，可在透明底蓋近距離欣賞C.6002自動上鍊機械機芯的細節、打磨修飾。圖／Chronoswiss提供

Chronoswiss Delphis Art Deco腕表融入1920咆哮年代的精神，並以瞬跳日期視窗、「海豚」風格表橋，展現創辦人崇尚自由的理念。圖／Chronoswiss提供
Chronoswiss Delphis Art Deco腕表融入1920咆哮年代的精神，並以瞬跳日期視窗、「海豚」風格表橋，展現創辦人崇尚自由的理念。圖／Chronoswiss提供

Chronoswiss的Pulse GMT腕表共帶來Enamel Sky Gold、Silver Guilloché兩種款式，呈現品牌過往少有的俐落運動氣息。圖／Chronoswiss提供
Chronoswiss的Pulse GMT腕表共帶來Enamel Sky Gold、Silver Guilloché兩種款式，呈現品牌過往少有的俐落運動氣息。圖／Chronoswiss提供

Chronoswiss Delphis Art Deco腕表，限量150只、65萬元。圖／Chronoswiss提供
Chronoswiss Delphis Art Deco腕表，限量150只、65萬元。圖／Chronoswiss提供

選用5N紅金實金表殼的Chronoswiss Neo Digiteur Chronos腕表，透過手工精（金）雕、向希臘時間之神Chrono致敬。圖／Chronoswiss提供
選用5N紅金實金表殼的Chronoswiss Neo Digiteur Chronos腕表，透過手工精（金）雕、向希臘時間之神Chrono致敬。圖／Chronoswiss提供

Pulse GMT腕表的Sky Gold版本使用了Guilloché、琺瑯與金箔，呈現細膩纖細的古典之美。圖／Chronoswiss提供
Pulse GMT腕表的Sky Gold版本使用了Guilloché、琺瑯與金箔，呈現細膩纖細的古典之美。圖／Chronoswiss提供

Enamel Sky Gold款式使用了金箔與藍色琺瑯，並帶來前緣下沈的藍鋼指針、洋蔥式表冠、特別開發的全新金屬鏈結（帶），陽剛俐落。圖／Chronoswiss提供
Enamel Sky Gold款式使用了金箔與藍色琺瑯，並帶來前緣下沈的藍鋼指針、洋蔥式表冠、特別開發的全新金屬鏈結（帶），陽剛俐落。圖／Chronoswiss提供

希臘 瑞士 腕表

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