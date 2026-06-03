Apple周邊配件大集合！威禹科技集結10品牌華山首辦特展搶先秀新品

台灣品牌代理商威禹科技即日起至6月5日在華山1914文創園區中7B館首度舉辦「代理品牌特展」，以「未來科技生活」為主題，集結旗下橫跨美國、德國、義大利、瑞典、香港及台灣等地的品牌，展現消費性電子、行動配件、車用科技與生活風格產品的最新發展趨勢。

本次展覽匯聚UAG、NOMAD、LAUT萊德、MONOCOZZI、TUCANO、GLOBAL、CTEK、亞果元素、Grantclassic與Riivan等品牌，透過多元產品展示，呈現科技與設計結合的未來生活樣貌。其中，美國軍規防摔品牌UAG將帶來2026年全新保護殼系列、智慧穿戴配件及DRYOUT防潮新品；NOMAD則展示經典手機殼與皮革錶帶，展現品牌一貫的簡約工藝美學；LAUT萊德推出全新保護殼及MAGmoji磁吸潮流系列，以趣味絨毛配件吸引年輕族群目光。

此外，MONOCOZZI將展出最新保護殼與旅行收納配件，TUCANO則帶來兼具機能與時尚的包款產品；GLOBAL美國頂級車膜將展示經典隔熱膜與抗黃化技術成果；瑞典品牌CTEK則展出適用於重機、汽車與超跑的智慧型雙模充電器。亞果元素、Grantclassic與Riivan等品牌也將同步亮相，涵蓋Qi2行動電源、智慧生活周邊、固態電源、專業保護貼及充電設備等產品線。

恰逢Computex 2026於台北舉行，威禹科技特別搶先曝光多款預計於下半年上市的新世代配件產品，其中UAG全新引進「DRYOUT」防潮系列，瞄準戶外運動、手滑族裝置吸濕防潮需求。品牌表示，日常流汗、毛毛雨使用手機、耳機等裝置，都會帶來些微進水量，DRYOUT吸收3.5公克水氣僅需20分鐘，效率比傳統乾燥劑快3,400倍，比白米快13倍，並推出不同尺寸，展現品牌在戶外防護與機能配件上的最新布局。

展覽前2日採邀請制參觀，6月5日則開放一般民眾免費入場，當天民眾完成現場指定互動任務，即可參加抽獎活動，有機會獲得各品牌提供的精選好禮。

NOMAD經典手機殼與錶帶系列，呈現品牌頂級皮革工藝與簡約質感設計。記者黃筱晴／攝影

UAG預告將推出多款新背包。記者黃筱晴／攝影

TUCANO亮相多款旅行機能包款、城市時尚日常包款。記者黃筱晴／攝影

威禹科技代理品牌特展6月5日將開放一般民眾免費入場。記者黃筱晴／攝影

美國軍規保護殼領導品牌UAG搶先曝光多款預計於下半年上市的新世代配件產品。圖／威禹科技提供

MONOCOZZI推出多款色彩繽紛的手機與攝影用品兼用掛繩。圖／威禹科技提供

亞果元素展示多款Qi2行動電源、摺疊多功能充電器與線材周邊。記者黃筱晴／攝影

MONOCOZZI主打全方位旅行收納配件、時尚潮流生活配件。記者黃筱晴／攝影

UAG AirPods保護殼有多款兼顧防護性與多功能的款式。記者黃筱晴／攝影

Riivan全系列充電器與傳輸充電線、全系列專業保護貼。圖／威禹科技提供

UAG 2026全新保護殼系列、 錶帶配件以及全新 DRYOUT 防潮系列，展現品牌在戶外防護與機能配件上的最新布局記者黃筱晴／攝影