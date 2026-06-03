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把骨董高級訂製服變成隨身包包！鄺玲玲、泰勒絲都被Dior Cigale征服

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Orm搭配Dior Cigale黑色小牛皮中型提包。圖／截自@orm.kornnaphat
Orm搭配Dior Cigale黑色小牛皮中型提包。圖／截自@orm.kornnaphat

自2026春夏大秀首度亮相以來，由Dior創意總監Jonathan Anderson操刀設計的Cigale系列包款在眾所期待下正式上市。這款從1952年秋冬高訂經典禮服《La Cigale》汲取靈感，把傳承70年的經典訂製服立體輪廓轉化為皮包雕塑線條，包括品牌大使、泰國人氣女星Orm與鄺玲玲（Lingling Kwong），歐美樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）與新生代歌姬Sabrina Carpenter都搶先帶著這款新包亮相。

品牌創辦人Christian Dior當年打造的「La Cigale」洋裝擁有馬甲緊身上衣、蓬軟雲紋裙擺與立體褶飾輪廓，也是Jonathan Anderson心目中「整個時尚史最鍾愛的Dior訂製洋裝」；設計師將禮服結構美學濃縮進包體，俐落輪廓搭配品牌經典蝴蝶結裝飾，金屬孔環烙印立體Dior字樣，完美平衡建築結構與柔美氛圍。包款選用光澤細緻小牛皮於於義大利工坊手工製作，分小、中兩種尺寸，推出柔霧玫瑰粉、冰藍、風衣米色、雲紋灰等經典色調；單柄搭配可拆式調節肩帶，支援手提、肩背、斜背三種攜帶方式，中型款內層設前置插袋與內嵌拉鍊夾層，可收納手機、美妝小物，美觀又實用。

Orm在社群上分別以T恤和緊身牛仔褲，以及開襟針織衫和休閒寬褲搭配黑色小牛皮中型提包，演繹甜美女性的俏皮和率性；鄺玲玲（Lingling Kwong）的米色米色小牛皮中型Cigale，則成為休閒襯衫與寬鬆褲裝的絕佳良伴。泰勒絲則是帥氣搭上牛仔褲私服現身NBA球場觀看比賽，為一身的休閒注入優雅女人味；Sabrina Carpenter亮相Dior早春大秀，一身透膚黃色花卉禮服，手拎同色系訂製Cigale包，包身綴飾立體小花，和禮服元素相互呼應，成為秀場矚目造型。

Dior Cigale玫瑰粉色小牛皮小型提包，15萬元。圖／Dior提供
Dior Cigale玫瑰粉色小牛皮小型提包，15萬元。圖／Dior提供

Orm搭配Dior Cigale黑色小牛皮中型提包。圖／截自@orm.kornnaphat
Orm搭配Dior Cigale黑色小牛皮中型提包。圖／截自@orm.kornnaphat

Dior Cigale米白色小牛皮小型提包，15萬元。圖／Dior提供
Dior Cigale米白色小牛皮小型提包，15萬元。圖／Dior提供

Sabrina Carpenter出席Dior 2027早春度假系列發表會時搭配Dior Cigale包。圖／Dior提供
Sabrina Carpenter出席Dior 2027早春度假系列發表會時搭配Dior Cigale包。圖／Dior提供

鄺玲玲搭配Dior Cigale米色小牛皮中型提包。圖／截自@linglingkwong
鄺玲玲搭配Dior Cigale米色小牛皮中型提包。圖／截自@linglingkwong

Dior Cigale米色小牛皮小型提包，15萬元。圖／Dior提供
Dior Cigale米色小牛皮小型提包，15萬元。圖／Dior提供

河合優實Yumi Kawai出席Dior 2027早春度假系列發表會時搭配Dior Cigale包。圖／Dior提供
河合優實Yumi Kawai出席Dior 2027早春度假系列發表會時搭配Dior Cigale包。圖／Dior提供

Taylor Swift搭配Dior Cigale黑色小牛皮中型包。圖／Dior提供
Taylor Swift搭配Dior Cigale黑色小牛皮中型包。圖／Dior提供

Dior Cigale包。圖／截自Dior IG
Dior Cigale包。圖／截自Dior IG

鄺玲玲搭配Dior Cigale米色小牛皮中型提包。圖／截自@linglingkwong
鄺玲玲搭配Dior Cigale米色小牛皮中型提包。圖／截自@linglingkwong

Dior 泰勒絲 歐美

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