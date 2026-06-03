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昇恆昌攜手金酒推出免稅限定款 十年珍稀老酒搭天青瓶注入東方美

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
昇恆昌攜手金門酒廠推出兩款免稅限定新品，「釀酒大師陳年金門高粱酒」（左）體現十年淬鍊的陳年匠藝，「龍騰九霄金門高粱酒」則承載平安祈福的美好寓意。圖／昇恆昌提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
昇恆昌攜手金門酒廠推出兩款免稅限定新品，「釀酒大師陳年金門高粱酒」（左）體現十年淬鍊的陳年匠藝，「龍騰九霄金門高粱酒」則承載平安祈福的美好寓意。圖／昇恆昌提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

昇恆昌攜手金門酒廠再推免稅限定酒款，瞄準國際旅客對文化精品與收藏型商品的需求，以「天青淬鍊．雲海奔騰」為主題，推出「釀酒大師陳年金門高粱酒」與「龍騰九霄金門高粱酒」兩款新品，透過珍稀酒體、東方美學與台灣文化元素，打造兼具收藏價值與送禮意義的高粱酒作品。

其中最受矚目的「釀酒大師陳年金門高粱酒」，是昇恆昌與金門酒廠首度共同開發的頂級陳年高粱。酒體由金門酒廠首席酒體設計師呂宜儒操刀，以金城與金寧酒廠窖藏十年以上珍稀老酒為骨幹，特引16年醇甜型老酒畫龍點睛，展現濃郁陳香、圓潤厚實與悠長尾韻，呈現高年份老酒特有的深度與層次。

酒瓶外觀設計則突破傳統高粱酒形象，以宋代汝窯為靈感打造全新瓶型，溫潤天青色澤呼應「雨過天晴雲破處」的經典意境。瓶身融入金門地標莒光樓、金門城等在地文化符碼，瓶蓋更刻畫金門島嶼輪廓，將金門風土與高粱酒工藝濃縮於一瓶之中，成為兼具藝術性與收藏性的文化精品。

同步推出的「龍騰九霄金門高粱酒」，則以台灣傳統廟宇文化中的祥龍意象為主題，推出「璀璨金」與「琉璃藍」兩款設計。前者以赤紅與暗金龍紋展現大器氣勢，後者透過透明瓶身與金絲龍紋呈現酒液清澈質感。酒體嚴選金寧廠（梗性、糯性） 兩款不同的優質基酒，以獨門「合型勾調法」精準掌握平衡，築起酒體骨幹，再以窖藏30年老酒為風味引子，展現清雅與醇厚並存的風格，尾韻綿甜甘淨，適合作為節慶贈禮或商務致贈之選。

昇恆昌表示，隨著旅客愈來愈重視文化體驗與收藏價值，此次兩款限定酒不僅展現金門高粱酒的釀造實力，更希望透過設計與文化故事，讓旅客把台灣風土與祝福一同帶向世界。

「釀酒大師陳年金門高粱酒」酒精濃度58%，建議售價4,300元，「龍騰九霄金門高粱酒」酒精濃度58.6%，售價1,380元，於昇恆昌免稅商店（內湖旗艦店、臺北松山機場店、桃園國際機場店、臺中國際機場店、高雄國際機場店）、金坊免稅商店、澎坊免稅商店獨賣。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「釀酒大師陳年金門高粱酒」嚴選金城與金寧兩廠十年以上珍稀老酒勾調而成，並以汝窯天青美學打造瓶身，呈現兼具藝術性與收藏價值的精品酒款。圖／昇恆昌提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「釀酒大師陳年金門高粱酒」嚴選金城與金寧兩廠十年以上珍稀老酒勾調而成，並以汝窯天青美學打造瓶身，呈現兼具藝術性與收藏價值的精品酒款。圖／昇恆昌提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「釀酒大師陳年金門高粱酒」（右）與「龍騰九霄金門高粱酒」同步亮相，融合傳承底蘊與當代美學，展現兼具品飲、收藏與贈禮價值的精品風貌。圖／昇恆昌提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「釀酒大師陳年金門高粱酒」（右）與「龍騰九霄金門高粱酒」同步亮相，融合傳承底蘊與當代美學，展現兼具品飲、收藏與贈禮價值的精品風貌。圖／昇恆昌提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

昇恆昌總經理江建廷（左二）與金門酒廠總經理王中聖（右二）共同展示全新推出的「釀酒大師陳年金門高粱酒」及「龍騰九霄金門高粱酒」。圖／昇恆昌提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
昇恆昌總經理江建廷（左二）與金門酒廠總經理王中聖（右二）共同展示全新推出的「釀酒大師陳年金門高粱酒」及「龍騰九霄金門高粱酒」。圖／昇恆昌提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金酒 金門 昇恆昌

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