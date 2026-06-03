端午外送商機熱 foodpanda粽子7.9折 Uber Eats攜手王品集團推買1送1

端午節與暑假檔期接連到來，外送平台積極搶攻居家餐飲商機。foodpanda祭出粽子與生鮮優惠，Uber Eats則攜手王品集團深化合作，透過會員串接與買1送1活動，深化跨平台消費體驗。

端午節進入倒數，foodpanda觀察今年端午消費模式明顯轉變，消費者不再習慣提前預購，而是透過外送平台即時採買。2025年端午當月平台粽子業績較平日大幅成長26倍，帶動節慶商機升溫。為搶攻端午市場，foodpanda攜手超過10家生鮮雜貨通路，引進台北晶華酒店、台北喜來登大飯店、錦霞樓、點點心等人氣品牌粽，從星級飯店到老字號名店一次備齊。

同步推出端午優惠活動，6月1日至6月30日期間，指定用戶於生鮮雜貨通路消費達門檻，輸入優惠碼「生鮮一擊棒」可享最低7.9折優惠，最高現折250元，適用通路涵蓋全聯、美廉社、統一超商、屈臣氏、康是美、美福食集等。此外，全聯福利中心也推出指定週末專屬優惠，包括滿額9折折扣及最高10%胖達幣回饋。

Uber Eats攜手王品集團宣布雙方合作再升級，預計8月正式串接王品集團「瘋美食」會員系統。未來消費者於Uber Eats App點購王品旗下品牌餐點，完成會員綁定後即可享有專屬優惠，打造更便利的跨平台會員體驗。

日前首波買1送1活動上線10天，王品集團在Uber Eats平台的每日訂單量較活動前成長約50%。看好暑假與居家聚餐商機，再宣布第2波主餐買1送1優惠將於6月17日至6月30日登場，涵蓋王品牛排、石二鍋、12mini、青花驕等旗下19個品牌，讓消費者透過外送平台即可享受人氣餐點。

Uber Eats觀察，過往7、8月暑假期間平台整體外送訂單量較全年單月平均高出約10%至15%，加上連假宅家聚餐、追劇共享餐點需求增加，帶動外送市場持續成長。首波活動中，以石二鍋招牌石頭鍋、12mini黃金雞湯雙倍嫩雞鍋及青花驕驕心涼拌酸辣粉套餐最受消費者青睞。

迎接端午節，foodpanda集結超過10家生鮮雜貨品牌通路，指定用戶輸入優惠碼最高享7.9折優惠。圖／foodpanda提供