暌違24年再度聯手！adidas Originals x Coca-Cola 復古千禧風共赴世界盃

adidas Originals與Coca-Cola再度聯手，為2026 FIFA世界盃推出聯名系列。雙方首次合作可追溯至2002 年世界盃，暌違24年後兩大品牌再次攜手合作，以復古千禧潮流共赴今夏的全球足球盛會。

adidas Originals與Coca-Cola聯名系列以經典檔案設計為靈感，融合2000年代街頭風格與經典運動造型，透過當代視角重新演繹，打造涵蓋服飾、鞋款與配飾的完整系列。

服飾系列推出聯名運動外套、球衣、短褲、T-shirt。整體設計分為兩大方向，一邊以醒目Logo圖像呈現強烈街頭風格，另一邊則向復古美學致敬。其中一款球衣融合不同年代的Coca-Cola復古廣告元素，透過拼貼手法呈現。

鞋款系列亮點，這次以SUPERSTAR II、SAMBA OG兩大鞋款作為聯名重點鞋款。以Coca-Cola罐裝設計作為靈感來源，致敬經典瓶身，打造鞋履。

adidas Originals與Coca-Cola聯名系列2026年6月6日於指定門市與官方網站正式發售。

adidas Originals與Coca-Cola聯名系列SUPERSTAR II COCA COLA，4,690元(男女碼)。圖／adidas Originals提供

adidas Originals與Coca-Cola聯名系列拼貼運動球衣，3,690元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals與Coca-Cola聯名系列三條線短袖上衣，1,690元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals與Coca-Cola聯名系列SUPERSTAR II COCA-COLA，4,290元(男女碼)。圖／adidas Originals提供

adidas Originals與Coca-Cola聯名系列短版運動球衣，2,290元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals與Coca-Cola聯手，為2026 FIFA世界盃推出聯名系列。圖／adidas Originals提供