聽新聞
0:00 / 0:00
暌違24年再度聯手！adidas Originals x Coca-Cola 復古千禧風共赴世界盃
adidas Originals與Coca-Cola再度聯手，為2026 FIFA世界盃推出聯名系列。雙方首次合作可追溯至2002 年世界盃，暌違24年後兩大品牌再次攜手合作，以復古千禧潮流共赴今夏的全球足球盛會。
adidas Originals與Coca-Cola聯名系列以經典檔案設計為靈感，融合2000年代街頭風格與經典運動造型，透過當代視角重新演繹，打造涵蓋服飾、鞋款與配飾的完整系列。
服飾系列推出聯名運動外套、球衣、短褲、T-shirt。整體設計分為兩大方向，一邊以醒目Logo圖像呈現強烈街頭風格，另一邊則向復古美學致敬。其中一款球衣融合不同年代的Coca-Cola復古廣告元素，透過拼貼手法呈現。
鞋款系列亮點，這次以SUPERSTAR II、SAMBA OG兩大鞋款作為聯名重點鞋款。以Coca-Cola罐裝設計作為靈感來源，致敬經典瓶身，打造鞋履。
adidas Originals與Coca-Cola聯名系列2026年6月6日於指定門市與官方網站正式發售。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。