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超商諧音梗王出招！萊爾富推「台灣WAY」杯套 喝Hi café還能拼地標

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
萊爾富「台灣WAY」系列杯套首波限量登場。圖／萊爾富提供
萊爾富「台灣WAY」系列杯套首波限量登場。圖／萊爾富提供

近期全台掀起一波「黃仁勳熱」，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳一句「You need to learn Taiwanese（你要學台語）」意外成為社群熱議話題，也讓台語文化再度受到年輕世代關注。向來被網友封為「超商界諧音梗王」的萊爾富，將台灣在地語言文化與咖啡生活結合，限量推出全新12款「台灣WAY」系列限定杯套，透過趣味十足的台語詞彙，化身潮流社交話題。

萊爾富本次「台灣WAY」系列杯套共推出12款設計，並分三波限量登場。首波推出「多蝦」、「拍謝」、「水啦」、「肖貪」、「免驚」、「修但幾勒」等經典台語用語，不僅是台灣人日常生活中最常使用的口頭禪，更承載著濃厚人情味與在地文化特色。其中「多蝦」代表感謝與禮貌、「拍謝」展現台灣人的謙遜、「水啦」象徵最直接的讚美與喝采、「肖貪」帶有幽默逗趣的自我調侃、「免驚」傳遞溫暖鼓勵，而「修但幾勒」則成為年輕族群社群用語中的經典代表。

特別的是，整套杯套蒐集完成後，還能拼組成一座象徵台灣的地標，增添收藏與互動樂趣。

萊爾富Hi café即日起至6月23日推出限時超值優惠，大杯特濃美式與大杯特濃拿鐵祭出同品項「買49送50」回饋方案，等同一次購買99杯咖啡，其中50杯直接免費送，換算下來，大杯特濃美式平均單杯最低約28元、大杯特濃拿鐵平均單杯約33元。週末更加碼推出限時HAPPY HOUR活動，每週六、日上午10點至下午2點大杯美式、大杯拿鐵不限冰熱通通只要29元。

不只優惠吸睛，萊爾富同步打造「喝咖啡也能蒐集樂趣」的APP會員活動。Hi café推出專屬來蓋章活動，會員購買咖啡並於結帳時提供會員電話即可累積章數，蓋滿15章可兌換職人麵包乙份，包括波蘿、紅豆、奶酥、克林姆等人氣口味；蓋滿20章則可升級兌換45元甜點乙份，包含檸檬愛玉、嫩仙草、豆花與焦糖烤布丁。

●附註：詳細活動內容以門市、 APP公告為準。

萊爾富Hi café即日起至6月23日祭出大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵同品項「買49送50」優惠，平均單杯最低28元起。圖／萊爾富提供
萊爾富Hi café即日起至6月23日祭出大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵同品項「買49送50」優惠，平均單杯最低28元起。圖／萊爾富提供

超商界諧音梗王出招！萊爾富限量推出「台灣WAY」杯套，喝Hi café還能拼台灣地標。圖／萊爾富提供
超商界諧音梗王出招！萊爾富限量推出「台灣WAY」杯套，喝Hi café還能拼台灣地標。圖／萊爾富提供

萊爾富12款「台灣WAY」杯套限量登場。圖／萊爾富提供
萊爾富12款「台灣WAY」杯套限量登場。圖／萊爾富提供

萊爾富 黃仁勳 NVIDIA

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