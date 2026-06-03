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吉啦、哪次不吉？GUCCI發表《變種吉娃娃》限定貼圖 下載只到6月底
Gucci官方LINE帳號驚喜推出《變種吉娃娃》限定貼圖，攜手台灣當代插畫家「吉佬」鄒駿昇（Page Tsou），以幽默視角演繹2026 Generation Gucci早秋系列。這款貼圖將奢華美學帶入日常社交，下載期限至6月25日止，可使用180天。
曾獲波隆那插畫展及SM國際插畫大獎肯定的吉佬，本次以筆下個性強烈的「變種吉娃娃」為主角。他運用獨到插畫筆觸將精緻時尚視角注入日常，也讓一向高冷的時尚服飾在社群日常中變得既時髦又逗趣。
回看2026早秋系列，GUCCI再度由創意總監Demna操刀，他汲取1990年代俐落、純粹的美學精神，融合品牌不同年代設計語彙。貼圖中除夏日輕盈的服裝，還貼心融入話題新包Paparazzo、Borsetto、Giglio，以及換上全新樣貌的經典Dionysus酒神包，讓吉娃娃時髦走跳！
當奢華精品碰上充滿台式幽默的插畫，時尚不再只是伸展台上的遙不可及。看著手機螢幕裡穿戴名牌、表情不可一世的吉娃娃，這種讓人會心一笑的衝突感，或許正是精品在當代日常裡最迷人的模樣。
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