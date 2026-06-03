快訊

影／受困頂樓！捷運蘆洲站對面17層建築工地火警 陸續救出5工人

王世堅建議「找鄭麗君任沈伯洋副市長衝票」 賴總統當場瞪大眼

艾司摩爾在台大舉招募千人！碩畢年薪兩百萬 員工平均年薪曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

拒絕隨波逐流！ORIS發表2026限定表 自製五日鏈與棒球魂的完美交織

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Oris 2026 Hölstein限量表，39.5毫米、精鋼、時間顯示、小秒針，Cal. 401自製五日動力儲存高抗磁機芯，14萬7,000元，限量250只，僅在ORIS專賣店與品牌官方網站販售。圖／ORIS提供
Oris 2026 Hölstein限量表，39.5毫米、精鋼、時間顯示、小秒針，Cal. 401自製五日動力儲存高抗磁機芯，14萬7,000元，限量250只，僅在ORIS專賣店與品牌官方網站販售。圖／ORIS提供

在大型集團環繞的鐘表市場中，堅持非集團、獨立經營的瑞士品牌ORIS發表了兩只全新表款，新作不僅致敬美式體育精神，並傳承表廠原始風格與美學，以不隨波逐流的製表姿態，將工藝與跨界文化完美相融。

自2020年起，ORIS皆在6月1日推出限定表，延續1904年以來在瑞士瓦爾登堡河谷所展現的獨立精神，今年則帶來了系列第七款作品，以Artelier系列為基礎的Hölstein Edition 2026腕表，39毫米精鋼表殼配以柔和淺灰色面盤，同時六點鐘方向則有著實用的小秒針；底蓋並更運用Inspire機構開發的雷射工藝，隱藏隨光線折射彩虹光芒的Oris小熊，自製的Calibre 401自動上鍊機芯具備五日動力儲存與高抗磁性能，實用、日常。

另一款引人矚目的則是Lou Gehrig限量表，以經典Big Crown指針式日曆腕表為基礎，向被譽為「鐵馬」的偉大球員Lou Gehrig致敬。40.00mm不鏽鋼表殼搭配銀色垂直刷紋面盤，日期環數字「4」特別以藍色標示以呼應其洋基球衣背號，此表款除了支持基金會推動公益，更緊密連結MLB於每年6月2日舉辦的官方「Lou Gehrig Day」紀念行動，成功將體育記憶轉化為實質的社會公益關懷。

1939年7月4日Lou Gehrig於紐約洋基球場發表他獲得漸凍症的告別演說，不僅成為運動史的經典畫面、並重現在底蓋圖像上。圖／ORIS提供
1939年7月4日Lou Gehrig於紐約洋基球場發表他獲得漸凍症的告別演說，不僅成為運動史的經典畫面、並重現在底蓋圖像上。圖／ORIS提供

ORIS Lou Gehrig限量表，精鋼、40毫米、Oris 754自動上鍊機芯、時間顯示、瞬間跳日裝置、指針式日期顯示功能，92,800元，全球限量2,130只。圖／ORIS提供
ORIS Lou Gehrig限量表，精鋼、40毫米、Oris 754自動上鍊機芯、時間顯示、瞬間跳日裝置、指針式日期顯示功能，92,800元，全球限量2,130只。圖／ORIS提供

Lou Gehrig一生效力於美國紐約洋基隊，並以高穩定性、不易受傷有「鐵馬」之稱。圖／ORIS提供
Lou Gehrig一生效力於美國紐約洋基隊，並以高穩定性、不易受傷有「鐵馬」之稱。圖／ORIS提供

六點鐘的紅色小秒針提醒人時間的飛逝，珍惜當下。圖／ORIS提供
六點鐘的紅色小秒針提醒人時間的飛逝，珍惜當下。圖／ORIS提供

Oris 2026 Hölstein限量表的後底蓋以雷射工藝藏有一只ORIS小熊，成為隱藏版亮點。圖／ORIS提供
Oris 2026 Hölstein限量表的後底蓋以雷射工藝藏有一只ORIS小熊，成為隱藏版亮點。圖／ORIS提供

瑞士 腕表

延伸閱讀

一期一會的寶石美術館 RICHARD MILLE發表全新RM HJ-02自製陀飛輪

時髦又優雅地混搭看看吧！香奈兒N°5珠寶把香氛變成全新耳環和項鍊

NINGNING背的GUCCI Paparazzo包什麼來頭？2026夏季包王訂價一次看

HUBLOT X 喬科維奇 以時計見證無可限量的紅土新一頁

相關新聞

吉啦、哪次不吉？GUCCI發表《變種吉娃娃》限定貼圖 下載只到6月底

Gucci官方LINE帳號驚喜推出《變種吉娃娃》限定貼圖，攜手台灣當代插畫家「吉佬」鄒駿昇（Page Tsou），以幽默視角演繹2026 Generation Gucci早秋系列。這款貼圖將奢華美學帶入日常社交，下載期限至6月25日止，可使用180天。

拒絕隨波逐流！ORIS發表2026限定表 自製五日鏈與棒球魂的完美交織

在大型集團環繞的鐘表市場中，堅持非集團、獨立經營的瑞士品牌ORIS發表了兩只全新表款，新作不僅致敬美式體育精神，並傳承表廠原始風格與美學，以不隨波逐流的製表姿態，將工藝與跨界文化完美相融。

競速基因再進化 adidas × SATISFY風格聯名 Saucony推旗艦競賽鞋款

對於追求速度的馬拉松與競速跑者而言，一雙兼具頂尖科技與獨特美學的戰靴，是賽道上最佳拍檔。今年夏季，高階跑鞋市場迎來兩款重量級焦點：adidas首度攜手法國尖端潮流跑步品牌SATISFY，將ADIZERO家族的冠軍基因注入巴黎次文化美學；而Saucony則推出比賽日專用的旗艦之作ENDORPHIN ELITE 3，主打將能量回饋推向新層級。

2026世界盃開踢倒數 用「足球風」穿搭為支持的球隊應援

今年六月，全世界的足球迷都聚焦在2026世界盃足球賽，以「足球」為主題的運動周邊也火熱進行中，為這場全球足球盛事預熱。

小賈斯汀、PP都上腳！本季超熱Balenciaga JET潮鞋起底了

Balenciaga創意總監Pierpaolo Piccioli以解構混搭的設計語言，於秋季26系列推出以「身體與感知」為主題的全新JET運動鞋。這款首度亮相的矚目新作，日前已陸續由西方潮流指標Justin Bieber與品牌大使泰星PP先後穿著演繹，將前衛的鞋履美學帶入東西方名人的時尚視野。

申敏兒細緻的表情太揪心了！LV旅行形象二部曲 捕捉旅行的意義

為慶祝品牌經典Monogram圖紋誕生滿130週年，路易威登（Louis Vuitton）推出「旅行精神Spirit of Travel」三部曲影像企劃，由韓國知名導演羅泓軫執導。品牌大使申敏兒主演第二部作品「改變即旅程Change Is a Journey」正式揭曉，透過電影鏡頭演繹品牌源於旅行的精神。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。