拒絕隨波逐流！ORIS發表2026限定表 自製五日鏈與棒球魂的完美交織

在大型集團環繞的鐘表市場中，堅持非集團、獨立經營的瑞士品牌ORIS發表了兩只全新表款，新作不僅致敬美式體育精神，並傳承表廠原始風格與美學，以不隨波逐流的製表姿態，將工藝與跨界文化完美相融。

自2020年起，ORIS皆在6月1日推出限定表，延續1904年以來在瑞士瓦爾登堡河谷所展現的獨立精神，今年則帶來了系列第七款作品，以Artelier系列為基礎的Hölstein Edition 2026腕表，39毫米精鋼表殼配以柔和淺灰色面盤，同時六點鐘方向則有著實用的小秒針；底蓋並更運用Inspire機構開發的雷射工藝，隱藏隨光線折射彩虹光芒的Oris小熊，自製的Calibre 401自動上鍊機芯具備五日動力儲存與高抗磁性能，實用、日常。

另一款引人矚目的則是Lou Gehrig限量表，以經典Big Crown指針式日曆腕表為基礎，向被譽為「鐵馬」的偉大球員Lou Gehrig致敬。40.00mm不鏽鋼表殼搭配銀色垂直刷紋面盤，日期環數字「4」特別以藍色標示以呼應其洋基球衣背號，此表款除了支持基金會推動公益，更緊密連結MLB於每年6月2日舉辦的官方「Lou Gehrig Day」紀念行動，成功將體育記憶轉化為實質的社會公益關懷。

1939年7月4日Lou Gehrig於紐約洋基球場發表他獲得漸凍症的告別演說，不僅成為運動史的經典畫面、並重現在底蓋圖像上。圖／ORIS提供

ORIS Lou Gehrig限量表，精鋼、40毫米、Oris 754自動上鍊機芯、時間顯示、瞬間跳日裝置、指針式日期顯示功能，92,800元，全球限量2,130只。圖／ORIS提供

Lou Gehrig一生效力於美國紐約洋基隊，並以高穩定性、不易受傷有「鐵馬」之稱。圖／ORIS提供

六點鐘的紅色小秒針提醒人時間的飛逝，珍惜當下。圖／ORIS提供