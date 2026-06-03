競速基因再進化 adidas × SATISFY風格聯名 Saucony推旗艦競賽鞋款

對於追求速度的馬拉松與競速跑者而言，一雙兼具頂尖科技與獨特美學的戰靴，是賽道上最佳拍檔。今年夏季，高階跑鞋市場迎來兩款重量級焦點：adidas首度攜手法國尖端潮流跑步品牌SATISFY，將ADIZERO家族的冠軍基因注入巴黎次文化美學；而Saucony則推出比賽日專用的旗艦之作ENDORPHIN ELITE 3，主打將能量回饋推向新層級。

延續ADIZERO冠軍基因，adidas攜手法國尖端跑步品牌SATISFY建立長期合作關係，首波推出限量聯名ADIZERO ADIOS PRO 4 SATISFY跑鞋，將ADIZERO系列的競速性能與SATISFY的獨有美學相互融合。來自法國巴黎的SATISFY，擅長將高性能面料科技與次文化風格美學融合，形塑出鮮明品牌風格。這次雙方聯名以adidas ADIZERO ADIOS PRO 4為基礎，保留競速跑鞋所需的輕量回彈、優異的推進與抓地力，透過SATISFY獨特的設計語彙重新詮釋競速跑鞋外型。

全新限量聯名鞋款ADIZERO ADIOS PRO 4 SATISFY選用SATISFY標誌性配色：軍綠、大地棕與炭黑等低彩度色調，再融合不對稱360°漸層配色，靈感源自DIY噴漆手法與滑板文化中的混搭風格，鞋身色彩也會隨著跑動與光線變化呈現不同層次色澤，並結合反光金屬質感的三線條紋、霧面銀Energy Rods 2.0與撞色縫線等細節，在保有競速性能同時，也展現跑者對速度與自我風格的雙重追求。此聯名系列於官方購物網站獨家上市。

Saucony推出全新指標競速鞋款ENDORPHIN ELITE 3，作為品牌在比賽日專用鞋款的集大成之作。ENDORPHIN ELITE 3專為追求速度表現的跑者設計，透過頂尖中底材料與革新的開槽式碳纖維板結構，將推進效率與能量回饋提升至全新層級。並延續輕量競速家族基因，鞋面設計在具支撐性的同時實現極致輕量化，incrediRUN雙層中底專為競賽量身打造，主打輕盈同時又能發揮更高的能量轉換效率，縱向強化爪槽碳板加入波浪層結構，帶來更強推進與回饋力。

Saucony推出全新指標競速鞋款ENDORPHIN ELITE 3，售價10,990元。圖／Saucony提供

adidas x SATISFY限量聯名鞋款，ADIZERO ADIOS PRO 4 SATISFY結合反光金屬質感的三線條紋、霧面銀Energy Rods 2.0與撞色縫線等細節。圖／adidas提供

adidas x SATISFY限量聯名鞋款，ADIZERO ADIOS PRO 4 SATISFY選用SATISFY標誌性配色：軍綠、大地棕與炭黑等低彩度色調，售價各9,900元。圖／adidas提供