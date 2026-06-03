2026世界盃開踢倒數 用「足球風」穿搭為支持的球隊應援

今年六月，全世界的足球迷都聚焦在2026世界盃足球賽，以「足球」為主題的運動周邊也火熱進行中，為這場全球足球盛事預熱。

Nike攜手七支國家隊、七組創意合作夥伴，以及七個推動青年運動發展的社群組織，共同推出X2系列，透過足球與設計的交會，展現各地足球精神與文化能量。每一款作品都以國家隊為基礎，通過設計師、藝術家以及深耕足球文化的社群視角再加以創作。像是法國國家隊 × Jacquemus、英格蘭國家隊 × Palace、韓國國家隊 × PEACEMINUSONE，透過時尚品牌的創作視角呈現各國家隊的精神象徵。X2系列將於6月18日起於PHANTACi發售。

Levi’s延續與各國國家足球協會合作，Country推出Country Ringer復古滾邊Tee系列，以各國代表色彩與精神為靈感，轉化為融入日常穿搭的時尚單品，並致敬足球賽事背後獨特鮮明的球迷文化。此系列在台灣推出8個國家款式，包含美國、巴西、阿根廷、德國、法國、英國、西班牙與日本，讓每位球迷都能依循自己的風格喜好，穿上自己所支持國家的代表色。

New Balance延續與義大利機能服飾品牌Stone Island的長期合作，推出全新聯名系列。這次雙方將設計視角轉向足球世界，從1990年代綠茵場上的運動文化汲取靈感，推出鞋履、服裝、配件、運動套裝與專業球場裝備的完整系列。聯名系列以機能表現作為設計基礎，系列配色以杜松綠與象牙白貫穿整體視覺，將足球文化再詮釋，達到場內機能與場外風格的新平衡。

New Balance與Stone Island全新聯名系列，重塑90年代復古足球文化，場外鞋履以New Balance ABZORB 1890作為系列代表單品，各9,200元。圖／New Balance提供

Levi’s為全球足球盛事預熱，以各國國家代表隊顏色，推出全新Country Ringer復古滾邊Tee系列。圖／Levi’s提供

Nike X2系列，韓國國家隊 × PEACEMINUSONE。圖／Nike提供

Levi’s為全球足球盛事預熱，以各國國家代表隊顏色，推出全新Country Ringer復古滾邊Tee系列。圖／Levi’s提供