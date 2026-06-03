快訊

夏天便當容易壞？專家曝保冷劑「正確擺法」 放錯細菌增3倍

日圓兌美元觸及160 日本4月底以來砸734億美元干預匯市做白工

蔡壁如表態參選碰釘子 民眾黨：不徵召彰化縣長候選人

聽新聞
0:00 / 0:00

小賈斯汀、PP都上腳！本季超熱Balenciaga JET潮鞋起底了

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
加拿大歌手Justin Bieber日前現身加州街頭，同時腳踩一雙Balenciaga 2026秋季最新JET運動鞋。圖／Balenciaga提供
加拿大歌手Justin Bieber日前現身加州街頭，同時腳踩一雙Balenciaga 2026秋季最新JET運動鞋。圖／Balenciaga提供

Balenciaga創意總監Pierpaolo Piccioli以解構混搭的設計語言，於秋季26系列推出以「身體與感知」為主題的全新JET運動鞋。這款首度亮相的矚目新作，日前已陸續由西方潮流指標Justin Bieber與品牌大使泰星PP先後穿著演繹，將前衛的鞋履美學帶入東西方名人的時尚視野。

其中Justin Bieber完美捕捉加州街頭的慵懶復古，他大膽混搭亮粉色毛絨外套、白色復古印花T恤與深綠色網眼短褲，在材質與色彩上展現衝突和諧。腳上則踏米白色Balenciaga JET運動鞋，鞋款標誌性的仿舊細節與塊狀設計，隨性搭配上白色厚棉襪，為整體隨性的街頭造型增添高級感。

PP則在冷冽的工業風藍色場景中，呈現前衛機能與極簡的結合。他身穿反光科技尼龍外套與機能短褲，搭配大面積亮黃與藍色營造強烈視覺張力。焦點聚焦於腳上的藍白相間Balenciaga JET運動鞋，龐大體積與複雜結構對比身上精簡材質，搭配品牌標誌白色羅紋中筒襪，完美詮釋極致的機能街頭時尚。

JET運動鞋以立體多層鞋底為基底，鞋面透過外露縫線與毛邊裝飾重塑現代跑鞋輪廓，並壓印全新Bodies標識、專屬JET印花及鞋碼。材質糅合交錯網眼與平滑再生聚酯裁片，飾以漸變圖案並融入復古做舊預處理，推出男女同款黑、蛋殼色、漸變棕，以及男女款各自專屬的灰藍、青檸與草莓粉等豐富配色，現已於特選專賣店及官網balenciaga.com開賣。

Balenciaga Men's Jet Sneaker藍白色款，35,500元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga Men's Jet Sneaker藍白色款，35,500元。圖／Balenciaga提供

泰星PP Krit。圖／翻攝自IG@pp.kritt
泰星PP Krit。圖／翻攝自IG@pp.kritt

Balenciaga Men's Jet Sneaker蛋殼色款，35,500元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga Men's Jet Sneaker蛋殼色款，35,500元。圖／Balenciaga提供

Justin Bieber以亮色外套搭配白色厚長襪、Balenciaga Jet運動鞋，展現街頭隨興。圖／Balenciaga提供
Justin Bieber以亮色外套搭配白色厚長襪、Balenciaga Jet運動鞋，展現街頭隨興。圖／Balenciaga提供

泰星PP Krit Amnuaydechkorn在Instagram官方帳號中曬出一系列穿搭形象視覺，以黃色高領運動外套搭配短褲、Balenciaga本季最新JET運動鞋。圖／翻攝自IG@pp.kritt
泰星PP Krit Amnuaydechkorn在Instagram官方帳號中曬出一系列穿搭形象視覺，以黃色高領運動外套搭配短褲、Balenciaga本季最新JET運動鞋。圖／翻攝自IG@pp.kritt

小賈斯汀 運動

延伸閱讀

CELINE 2026秋季系列 海岸日光譜寫日常法式優雅

NINGNING背的GUCCI Paparazzo包什麼來頭？2026夏季包王訂價一次看

時髦又優雅地混搭看看吧！香奈兒N°5珠寶把香氛變成全新耳環和項鍊

2026夏季包款：草編、亞麻、條紋風 從城市到海邊都擁抱輕鬆的心情

相關新聞

2026世界盃開踢倒數 用「足球風」穿搭為支持的球隊應援

今年六月，全世界的足球迷都聚焦在2026世界盃足球賽，以「足球」為主題的運動周邊也火熱進行中，為這場全球足球盛事預熱。

小賈斯汀、PP都上腳！本季超熱Balenciaga JET潮鞋起底了

Balenciaga創意總監Pierpaolo Piccioli以解構混搭的設計語言，於秋季26系列推出以「身體與感知」為主題的全新JET運動鞋。這款首度亮相的矚目新作，日前已陸續由西方潮流指標Justin Bieber與品牌大使泰星PP先後穿著演繹，將前衛的鞋履美學帶入東西方名人的時尚視野。

申敏兒細緻的表情太揪心了！LV旅行形象二部曲 捕捉旅行的意義

為慶祝品牌經典Monogram圖紋誕生滿130週年，路易威登（Louis Vuitton）推出「旅行精神Spirit of Travel」三部曲影像企劃，由韓國知名導演羅泓軫執導。品牌大使申敏兒主演第二部作品「改變即旅程Change Is a Journey」正式揭曉，透過電影鏡頭演繹品牌源於旅行的精神。

2026夏季包款：草編、亞麻、條紋風 從城市到海邊都擁抱輕鬆的心情

夏天就愛去海邊，夏季包款模糊了都市與度假的界線，agnès b. VOYAGE系列與CHARLES & KEITH，以拉菲草編織、天然亞麻、條紋帆布與針織網眼等自然系材質，推出兼具都會感與度假氛圍的包款選擇。

打開一片毛茸茸！藜麥多穀飯「整碗發黑黴」全家致歉：停產下架

近日有網友在全家便利商店購買「藜麥多穀飯」，打開來發現全部發黴，從網友在Threads上的照片可發現，整碗飯呈現一大片灰黑色，而且米粒上頭還布滿了許多毛茸茸的黴菌絲。對此全家超商也回應，該款產品即日起下架回收。 原po本月1日在Threads發文，「剛剛買的全家黴菌多榖飯，等等要去門市退貨了，有沒有其他可以反應給總公司的管道，有夠恐怖」，原po還自嘲說，他自己在碩士班養的乳酸菌都沒有這多榖飯養的黴菌長得好。 貼文曝光後，全家在留言說明，抱歉造成消費者體驗不佳，該款產品即日起下架回收，並接受持有該商品或發票，到店退貨退款。 全家解釋，該商品為真空無菌狀態下封口保存，造成異常原因可能為包裝產生裂縫使空氣進入所致，該工廠該品項即刻暫停生產，後續將檢視產線、包材、物流等各環節進行徹底優化調整，未達安全標準前將不再供應此款產品。 原po補充，該款藜麥多穀飯生產商為聯夏食品工業股份有限公司，該廠商致電表示，這起事件不是第一例，他們將持續優化設備、包材、品管改善。廠商也指出，產品一定是出廠無菌，包材密封性也有做外力測試，發生這樣的事情，表示他們還沒有做到最好。 不少網友看完紛紛留言，「這

第一口就爆汁！星巴克全新「山竹爆爆珠」開賣 網喊今夏必喝

迎接盛夏到來，Starbucks星巴克即日起推出全新「爆爆山竹季」，首度以山竹風味爆爆珠打造兩款夏季限定星沁爽飲品，結合真實果粒與果汁爆珠口感，帶來充滿層次感的咀嚼系消暑體驗。同時，去年引發熱烈討論的冰雪星沁爽系列也將限時回歸，為夏季飲品市場再添話題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。