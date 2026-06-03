小賈斯汀、PP都上腳！本季超熱Balenciaga JET潮鞋起底了

Balenciaga創意總監Pierpaolo Piccioli以解構混搭的設計語言，於秋季26系列推出以「身體與感知」為主題的全新JET運動鞋。這款首度亮相的矚目新作，日前已陸續由西方潮流指標Justin Bieber與品牌大使泰星PP先後穿著演繹，將前衛的鞋履美學帶入東西方名人的時尚視野。

其中Justin Bieber完美捕捉加州街頭的慵懶復古，他大膽混搭亮粉色毛絨外套、白色復古印花T恤與深綠色網眼短褲，在材質與色彩上展現衝突和諧。腳上則踏米白色Balenciaga JET運動鞋，鞋款標誌性的仿舊細節與塊狀設計，隨性搭配上白色厚棉襪，為整體隨性的街頭造型增添高級感。

PP則在冷冽的工業風藍色場景中，呈現前衛機能與極簡的結合。他身穿反光科技尼龍外套與機能短褲，搭配大面積亮黃與藍色營造強烈視覺張力。焦點聚焦於腳上的藍白相間Balenciaga JET運動鞋，龐大體積與複雜結構對比身上精簡材質，搭配品牌標誌白色羅紋中筒襪，完美詮釋極致的機能街頭時尚。

JET運動鞋以立體多層鞋底為基底，鞋面透過外露縫線與毛邊裝飾重塑現代跑鞋輪廓，並壓印全新Bodies標識、專屬JET印花及鞋碼。材質糅合交錯網眼與平滑再生聚酯裁片，飾以漸變圖案並融入復古做舊預處理，推出男女同款黑、蛋殼色、漸變棕，以及男女款各自專屬的灰藍、青檸與草莓粉等豐富配色，現已於特選專賣店及官網balenciaga.com開賣。

Balenciaga Men's Jet Sneaker藍白色款，35,500元。圖／Balenciaga提供

泰星PP Krit。圖／翻攝自IG@pp.kritt

Balenciaga Men's Jet Sneaker蛋殼色款，35,500元。圖／Balenciaga提供

Justin Bieber以亮色外套搭配白色厚長襪、Balenciaga Jet運動鞋，展現街頭隨興。圖／Balenciaga提供