申敏兒細緻的表情太揪心了！LV旅行形象二部曲 捕捉旅行的意義

為慶祝品牌經典Monogram圖紋誕生滿130週年，路易威登（Louis Vuitton）推出「旅行精神Spirit of Travel」三部曲影像企劃，由韓國知名導演羅泓軫執導。品牌大使申敏兒主演第二部作品「改變即旅程Change Is a Journey」正式揭曉，透過電影鏡頭演繹品牌源於旅行的精神。

風靡全球超過一世紀的Monogram圖案，誕生於1896年，由創辦人之子喬治威登設計發想，是當年為遏止市面仿冒風潮、向創辦人父親致敬的圖案。喬治融合新哥德藝術與日本浮世繪美學，以交錯LV字母為主體，搭配圓圈四瓣花、菱形星芒等三大裝飾符號，組成獨一無二的專利紋樣。從最初專屬硬箱帆布，歷經百餘年演變，Monogram已成為精品圈最具辨識度的經典符號，象徵品牌百年製箱工藝與旅行美學精神。

「改變即旅程Change Is a Journey」於充滿東方禪意的傳統韓屋取景，空間內陳列多款鑲嵌Monogram紋樣的LV骨董硬箱，在靜謐場景裡記錄主角啟程的動人瞬間。曾以「追擊者」、「哭聲」等多部佳片奪下韓國大鐘獎、青龍獎最佳導演的羅泓軫，捨棄戲劇衝突，以溫柔詩意的鏡頭語言，挖掘旅途帶來的心靈蛻變，透過細膩的鏡頭語言捕捉申敏兒的情感變化，詩意詮釋「改變即旅程」。

路易威登《旅行精神Spirit of Travel》企劃第二集由品牌大使申敏兒主演。圖／路易威登提供

路易威登《旅行精神Spirit of Travel》企劃第二集。圖／路易威登提供