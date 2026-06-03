2026夏季包款：草編、亞麻、條紋風 從城市到海邊都擁抱輕鬆的心情

夏天就愛去海邊，夏季包款模糊了都市與度假的界線，agnès b. VOYAGE系列與CHARLES & KEITH，以拉菲草編織、天然亞麻、條紋帆布與針織網眼等自然系材質，推出兼具都會感與度假氛圍的包款選擇。

草編包無疑是夏日最具代表性包款，agnès b.以「City to beach」為主題，春夏全新拉菲草編織手提包，以圓潤修長的輪廓結合寬鬆編織紋理，展現自在愜意的夏日氣息。本季也演繹經典的拉菲草托特包，靈感源自法國傳統市集的Marché提籃，採用柔韌的馬達加斯加拉菲草，正面點綴彩色條紋與立體刺繡品牌Logo，搭配皮革提把與滾邊，在原始質地與現代都市感間取得平衡。另一款單肩水桶包則延伸自摩洛哥傳統草編，以鉤針手工打造，散發率性自然的法式休閒感。

agnès b.本季也推出的亞麻兩用托特包，以簡約袋形結合亞麻混紡棉質面料，並透過KATSURAGI（葛城布）表面加工處理，呈現厚實且柔韌的手感，無論上班使用或日常穿搭都適用。另一款長型托特包採用亞麻混紡帆布，簡約輪廓搭配亮眼的b. Logo印花，適配於各種生活場景。

CHARLES & KEITH帶來度假系列迎接夏日時光，運用海軍藍與米白交錯的海軍風條紋帆布，打造出多款實用單品，包括大容量且輪廓俐落的托特包、附有繩結細節與皮革掀蓋的手提包與條紋編織托特包，輕鬆收納一日行程，甚至推出圓潤小巧的藍白針織耳機包，成為造型點睛配件。度假系列也從包款延伸至鞋履，推出厚底草編楔型拖鞋、條紋編織懶人鞋等選擇。

agnès b.以「City to beach」為主題，VOYAGE系列推出兼具都會感與度假氛圍的夏季包款。圖／agnès b.提供

拉菲草手提包，6,580元。圖／agnès b.提供

亞麻兩用托特包，12,980元。圖／agnès b.提供

Noe亞麻帆布托特包，2,280元。圖／agnès b.提供

CHARLES & KEITH度假系列，運用海軍藍與米白交錯的海軍風條紋帆布，打造出多款實用單品。圖／CHARLES & KEITH提供

Hanya條紋帆布托特包，2,990元。圖／CHARLES & KEITH提供